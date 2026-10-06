¿Debe la fuerza pública entrar en las universidades?

El 13 de septiembre en alocución presidencial, Abelardo de la Espriella se refirió a la entrada de la Policía en los campus universitarios y afirmó que “la autonomía universitaria no está por encima de la fuerza pública”. El artículo 69 de la Constitución garantiza la autonomía universitaria; es decir, permite que las universidades establezcan sus propias directivas y se rijan por sus estatutos. También las cobija la Ley 30 de 1992, que en su artículo 28 desarrolla este principio y establece que en las universidades pueden darse sus propias normas, organizar sus actividades académicas y definir su régimen institucional, es decir…

El 13 de septiembre en alocución presidencial, Abelardo de la Espriella se refirió a la entrada de la Policía en los campus universitarios y afirmó que “la autonomía universitaria no está por encima de la fuerza pública”. El artículo 69 de la Constitución garantiza la autonomía universitaria; es decir, permite que las universidades establezcan sus propias directivas y se rijan por sus estatutos. También las cobija la Ley 30 de 1992, que en su artículo 28 desarrolla este principio y establece que en las universidades pueden darse sus propias normas, organizar sus actividades académicas y definir su régimen institucional, es decir sus reglas y procedimientos.

Es importante diferenciar la autonomía universitaria, con la incursión de personas que claramente actúan y se protegen en algunas universidades. Dicha normatividad fue concebida para proteger a los estudiantes y garantizar la autonomía de las instituciones, no para amparar a quienes permanecen durante veinte o treinta años matriculados en una carrera de cinco años y en realidad no son estudiantes y nunca buscaron serlo. Son reclutadores de la guerrilla que venden un cuento falso —y lo saben—, pero reciben un pago por comercializar una mentira. La guerrilla se mezcló en algunas universidades y los diferentes gobiernos no actuaron debidamente frente a su cada vez más acentuada y descarada presencia. Las consecuencias de esas permisividades terminaron siendo funestas para la mayoría de estudiantes.

Los juristas dirán que esto significa el fin de la libertad y muchas otras interpretaciones. Sin embargo, es necesario reconocer que, al día de hoy, existen denuncias sobre reclutamiento y presencia de grupos guerrilleros en algunas universidades como la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad del Tolima, la Universidad del Valle, la Universidad de Córdoba, instituciones de Nariño, la Universidad Tecnológica de Pereira y la UIS, entre otras. También se ha señalado esta situación en la Universidad Nacional, principalmente en su sede de Bogotá, donde se ha denunciado la presencia de la Unión Clandestina Popular y del Movimiento Bolivariano de las FARC-EP.

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Estamos ante un Gobierno que no tolera ni tolerará la presencia de la guerrilla en las universidades. La guerrilla nunca calculó que llegaría un presidente dispuesto a poner la casa en orden, pero llegó. Esta situación se explica en parte porque esos grupos fueron ganando espacios durante años, pero nunca imaginaron que un Gobierno como el de Petro les fuera a generar tanto daño colateral. Pues Petro pretendió hacer en solo cuatro años lo que normalmente toma veinte o más y naturalmente así no funcionan la dinámica política. Su candidato perdió en democracia, así algunos fanáticos lo nieguen. Dicen que le robaron las elecciones, pero no muestra pruebas. (bastante raro afirmar algo y no tener pruebas, pero así son).

Muchos colombianos no estaban totalmente convencidos de querer cambiar el rumbo del país con la rapidez que pretendía Petro y naturalmente las consecuencias se hicieron evidentes en las elecciones. Todo cambia, y a las malas los grupos subversivos entenderán que Colombia también está haciéndolo. Colombia no pretende ser un Estado fallido, si uno libre y eficiente en el que la seguridad sea un derecho fundamental de todos los colombianos y una simple condición.

Nota. Ahora el Centro Democrático es de centro, increíble.