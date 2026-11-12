Su trayectoria política después de firmado el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco lo cumplió a cabalidad y sin titubeos ni excusas hasta su muerte. Después de reincorporarse fue ministro,…

La vida de Antonio Navarro fue de decisiones drásticas; a algunos les parece que fue un demonio y a otros, un luchador. La manera como se mire depende básicamente de si, siendo parte del M-19 y por su culpa, ciudadanos se vieron afectados bien porque perdieron la vida o fueron secuestrados o víctimas de diferentes acciones. También están quienes aplaudían y apoyaban esa causa de manera moral, económica o de alguna otra manera.

Su trayectoria política después de firmado el acuerdo de paz con el gobierno de Virgilio Barco lo cumplió a cabalidad y sin titubeos ni excusas hasta su muerte. Después de reincorporarse fue ministro, constituyente, alcalde, gobernador y senador entre otros cargos públicos. Una frase muy importante de Navarro fue: "una cosa es hacer oposición y otra gobernar; el gran error de la izquierda ha sido creer que basta con el discurso, la plaza pública y la indignación. Gobernar exige gerencia, rigor técnico, ejecución presupuestal y saber administrar hasta el último peso sin robarse un centavo". Así las cosas, es clara la visión que tenía sobre qué se requiere para ser un buen político. Se puede decir muy manifiestamente que una vez se reincorporó a la vida civil y política,cumplió su palabra de no volver a delinquir.

Su paso y contribución por la Asamblea Nacional Constituyente fue realmente importante, pero naturalmente y después de obtener una copiosa votación, descuidó el caudal político que tenían el M-19 y él. Ese fue un error que le costó muchos adeptos y naturalmente participación política, tanto a Navarro como a la izquierda democrática.

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Otro factor importante consistió en que no pudo aglutinar a la izquierda. Estos hechos hicieron que se diluyeran sus aspiraciones políticas en diferentes partidos y movimientos. Eso hubiera sido mucho mejor para Colombia, que tener que padecer a Gustavo Petro, quien tristemente tenía una visión del ejercicio del poder muy diferente a la de Navarro, y por su mal e irresponsable manejo (el de Petro) de la economía, la salud y otros tantos asuntos, esas ideas no lograron reelegirse. Eran personas muy diferentes; Navarro tenía una visión a largo plazo y Petro una muy cortica. La visión de Navarro era como la de López Obrador en México, quien muy sagazmente llevó a cabo muy pocos cambios y logró elegir a su sucesora.

Es relevante entender que la mayoría de ciudadanos vivimos la guerra con el M-19 y algunos (mayores) la de los partidos Conservador y Liberal, pero es innegable que estos estuvieron en guerra y mataron por defender sus ideas. Los partidos tradicionales hicieron parte de más de ocho guerras; la última fue la violencia liberal y conservadora, que firmó la paz que condujo al Frente Nacional, a través del pacto de Benidorm, firmado por Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez.

Quienes luchan piensan tener la razón, algunos hacen la paz y no vuelven a delinquir, pero lo más fácil es señalar a Navarro por su pasado guerrillero. Es importante entender que muchas veces se transita por fuera de la ley, como lo hicieron el partido Liberal contra el Conservador y más adelante el M-19, con el fin de buscar una sociedad diferente. Esa es lamentablemente la dura realidad de una democracia joven como la colombiana.