De batallas culturales y otras ficciones

Parece Washington D. C., pero varias cosas se ven diferentes. El famoso obelisco levantado en memoria de George Washington ya no termina en punta. Una barra horizontal lo convierte ahora en una gigantesca cruz. El monumento aún domina el horizonte, pero ya no es un símbolo de la historia estadounidense: ahora simboliza la fe impuesta por Gilead, el régimen autoritario, teocrático, clasista y patriarcal imaginado por Margaret Atwood en El cuento de la criada, la novela que inspiró la serie de televisión.

Bajo un cielo gris, la estatua de Abraham Lincoln aparece sin cabeza. A su alrededor, cientos de mujeres vestidas con túnicas rojas y cofias blancas avanzan con la boca cubierta. Son las criadas, condenadas a parir los hijos de los comandantes. Ni siquiera conservan sus nombres: el régimen les asigna otros.

En ese mundo distópico, imaginado por Atwood en una novela publicada en 1985, las leyes no cambiaron de un día para otro. Antes hubo que transformar los símbolos, reescribir la historia, imponer un lenguaje y criminalizar comportamientos. Todo eso allanó el camino para someter a la población al poder de unos cuantos dirigentes.

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Los símbolos importan. Lo saben los guionistas y lo saben los políticos. Donald Trump ha convertido la manera de contar la historia estadounidense en otro frente de su disputa política. No es gratuito que haya emprendido una batalla contra la forma en que los museos del Smithsonian cuentan la historia de la esclavitud, la segregación racial y la inmigración en Estados Unidos. Su argumento es que son relatos ideológicos. Tampoco es gratuito ni menor que esa misma pelea la quiera dar el gobierno de Abelardo de la Espriella a punta de anuncios sin periodistas. Desde su candidatura había ondeado la bandera de una batalla cultural y reivindicado la defensa de los valores judeocristianos.

El reciente retiro de las treinta piezas del Museo Nacional por orden del presidente es sólo una muestra de la disputa por la historia y la simbología que quiere dar este Gobierno. La pieza retirada que más aplausos genera en redes es la figura de Carlos Pizarro, quien hizo parte del M-19 y fue asesinado cuando era candidato presidencial. Pero ¿qué explicación hay para retirar también la Séptima Papeleta, símbolo del movimiento ciudadano que impulsó la convocatoria de la Asamblea Constituyente de 1991? Quienes aplauden este retiro, ¿podrían explicarme qué hay de plausible en ello?

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¿Qué mensaje ideológico envía el Gobierno al retirar materiales relacionados con las luchas por los derechos de las mujeres, incluido el voto femenino? ¿Por qué quitar la bandera LGBTIQ+? ¿Por qué retirar piezas que daban cuenta de la espiritualidad de las comunidades afrocolombianas? ¿Acaso reivindicar la tradición religiosa de Colombia, como ha anunciado De la Espriella, implica borrar otras espiritualidades muy presentes en un país tan rico y diverso como el nuestro?

En Gilead, el obelisco de Washington termina convertido en una cruz y la estatua de Lincoln aparece sin cabeza. Las mujeres pierden sus derechos y las personas homosexuales son perseguidas por «traidoras de género». El lenguaje es religioso y sumiso: Under His Eye («Bajo Su Mirada») es una de las expresiones recurrentes entre las criadas y los comandantes. Es ficción, sí, pero las torturas y las formas de opresión de la novela tienen precedentes reales. El puritanismo religioso estadounidense del siglo XVII, las políticas demográficas de la Alemania nazi, el robo de niños durante la dictadura militar argentina, la vigilancia totalitaria de Alemania Oriental y la pérdida de derechos de las mujeres tras la revolución iraní son algunas de las realidades que alimentaron la imaginación de Atwood.

La ficción puede ayudarnos a reconocer tendencias que, mientras ocurren, no sabemos interpretar. La advertencia de Atwood es que los derechos, la diversidad y la memoria no están garantizados para siempre. Cuando un Gobierno empieza a decidir qué expresiones culturales y religiosas merecen visibilidad, qué identidades caben en su idea de nación y qué episodios de la historia deben ocupar un lugar en los museos, la pregunta ya no es solamente qué piezas se retiran de una sala: es qué sociedad se quiere construir sin las voces que quedan fuera.