Una pregunta, señores del Gobierno De la Espriella

Sin mucha demora, aparece la portavoz y comienza: “Good morning, everyone”. Durante unos siete minutos habla de los temas que quiere comunicar el presidente de turno. Los temas pueden ir desde la cena de corresponsales hasta la guerra con Irán.

Es un día cualquiera en la Casa Blanca. Una sala abarrotada de periodistas espera que la portavoz inicie la sesión. En el escenario, muy cercano a los reporteros, hay un atril centrado y, a lado y lado, dos televisores que proyectan, sobre fondo azul y en letra blanca, el nombre de la reunión: “White House Press Briefing”. Se trata de la sesión informativa rutinaria que realiza la Casa Blanca.

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Acto seguido, menciona la palabra que todos esperan: “Questions?”. Y comienza la ametralladora de preguntas: sobre los temas que quiere abordar el presidente o sobre los que no. La portavoz responde; los reporteros preguntan, contrapreguntan, contrastan datos y, si tienen dudas, vuelven a levantar la mano.

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La vertiginosa sesión cierra, pero la jornada informativa sobre la Presidencia apenas comienza.

Algo parecido a esa rutina, que ha tenido sus problemas bajo la presidencia de Trump, pero que comenzó a construirse hace un siglo en Estados Unidos, era lo que esperábamos los periodistas colombianos cuando María Fernanda Sandoval, directora de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia, anunciaba que los comunicadores “no íbamos a tener tanto acceso a entrevistas con los ministros” y que “por eso habían creado un estilo de vocería”.

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—¿Muy similar a como lo maneja la Casa Blanca, con un vocero? —preguntaba el periodista de Dnews que la entrevistó durante la posesión presidencial.

—Con un vocero, exacto —respondió ella.

Pero al vocero, que se llama Miller Soto, no lo espera una sala abarrotada de reporteros. Lo esperan una o dos cámaras, una bonita iluminación, una escenografía sobria —para algunos, lúgubre— y un teleprompter. Su aparición en cámara viene después de una cortinilla musicalizada que dice: “El Gobierno le habla a la Patria”, y como subtítulo: “Vocero presidencial”.

Cuando Soto termina su mensaje, no menciona la palabra mágica: “¿Preguntas?”. Por el contrario, se lleva la mano derecha al corazón y dice una frase que ya comienza a ser recurrente:

“Estamos y seguiremos más cerca de la patria milagro”.

La dinámica es la misma cuando quien se para frente a la cámara es el vicepresidente, un ministro o algún director. Nadie pregunta, nadie contrasta datos, nadie contrapregunta, nadie vuelve a alzar la mano. Se trata de una comunicación unidireccional que entrega el mensaje que quiere el Gobierno, que mantiene un flujo constante de información, pero que no permite la veeduría, la fiscalización ni el contraste. Es decir, nos quedamos con el atril, el presentador y las luces del modelo estadounidense, pero desechamos la parte periodística.

El problema no es hacer una copia exacta; el lío está en que nos quedamos con la cáscara extranjera, mientras debilitamos los canales de acceso que ya existían. Como lo anunciaba Sandoval, los periodistas no estamos teniendo acceso a tantas entrevistas con los ministros, pero la promesa para sopesar esa carencia tampoco está siendo suficiente. Y eso se nota en el contenido de los noticieros y, más temprano que tarde, se notará en la calidad de la democracia.

En la Casa Blanca, después del mensaje institucional viene el “Questions?”. En la Casa de Nariño, después del mensaje viene el cierre. Frente a ese espacio vacío, pregunto entonces en esta columna: señores del Gobierno, ¿por qué tanto temor a las preguntas de los periodistas?