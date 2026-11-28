@Tavitoamorales le replicó: “¿Capacidad de escucha? Venga a Pereira y nos ayuda a ver si a usted la escuchan”. @andrecjimenez agregó: “Ay, Cathy: antes lo llamabas improvisación, ahora resulta que es escuchar. La coherencia debería ser un principio…

El domingo 15 de noviembre, a las 9:19 p. m., la congresista Cathy Juvinao provocó una avalancha de comentarios en su cuenta de X a raíz del siguiente trino: “Reconozco cuando se corrige: la remoción del gerente del Fondo Milagro y del director de Coljuegos, así como la eliminación del IVA a los alimentos en la ley de Rescate Fiscal, son acciones que demuestran capacidad de escucha”.

@Tavitoamorales le replicó: “¿Capacidad de escucha? Venga a Pereira y nos ayuda a ver si a usted la escuchan”. @andrecjimenez agregó: “Ay, Cathy: antes lo llamabas improvisación, ahora resulta que es escuchar. La coherencia debería ser un principio político”. @descodiaz1 recalcó: “¿Capacidad de escucha? Será la de escuchar a los antiderechos, porque hacia la democracia tienen tapados los oídos. Estaban propiciando un nuevo estallido social”. @MelRodr54025744 objetó: “Sacan al gerente del Fondo Milagro y ponen a un exministro de Santos, cuestionado hasta por Benedetti. ¡La misma casta que prometieron acabar! ¿Y usted aplaude eso como capacidad de escucha?”.

No le fue bien a la Juvinao con ese trino, que más pareció un maullido. Áspera, aguda, sin pelos en la lengua, la voz del pueblo se hizo sentir. “A Petro no le perdonabas nada, pero a Abrelano (sic) le reconoces que nos salva de la reforma que él mismo planteó. ¿Toca agradecerle que nos iba a clavar y ahora no?”, cuestionó @josebq94, mientras @1Kasparov le advirtió: “Cathy, no seas payasita. Estás muy suave con Apetardo Bonaparte (sic), la divina providencia puede negarte la probabilidad de elegirte nuevamente por dártelas de tigresa”.

La Ley de Rescate Fiscal, o mejor, Ley de Embudo Fiscal (lo ancho pa′ ellos, lo angosto pa′ uno), no está convenciendo. Así lo manifestó @Jennydu3tak: “Eliminar el aumento al IVA de la canasta familiar no mejora la inequidad de una reforma tributaria plagada de beneficios para los que más tienen. Aplaudan los que votaron por la Patria Descalabro, ¿por qué no aplauden?”. @Francis0303227 describió la estrategia abelardista de dar un portazo en la cara, consistente en plantear primero una propuesta extrema, inaceptable, para luego procurar algo menor, objetivo real desde el inicio. En este caso, el alza del IVA fue la medida extrema; las exenciones al gran capital y el aumento de renta y de los aportes a salud son los puntos difíciles. Retiraron lo extremo y tratarán de obtener lo difícil.

@Katheri13018498 amplió la reprimenda a la congresista: “Ay, querida, una no sabe a qué atenerse con sumercé. Cada vez que pienso que no puede ser decepcionante, sale con cosas como esta. Diga las cosas como son, salga de esa caparazón fucsia de terciopelo en que vive. Van a vender los activos de la nación, como cuando vendieron ISA en el gobierno de Duque, ¿y quién era el minHacienda? ¡El viceNunca!”.

¿Tendrá Cathy capacidad de escucha para atender estas críticas? Ya veremos. Por lo pronto, cierro este sondeo con la andanada que le dirigió @Valhcar, uno de sus electores: “¡No me joda, Cathy! Voté por usted, ¡no me salga con estas! La conveniencia, la diplomacia, la tibieza y la hipocresía son primas hermanas. Siga creyendo que las mariposas pean y los santos sudan y tienen pecueca. Capacidad de escucha mis pelotas, no hay derecho a tanta lambonería”.

MORALEJA

Representante Juvinao: la próxima vez, si un domingo a las 9:19 p. m. le da por ensalzar a Abelardo, no lo haga. Así vea a un santo sudando o sienta una mariposa pear, no sea burra. Conténgase, disimule, recapacite.