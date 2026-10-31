El orgullo actual de ser brasilero

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En 1980, cuatro años antes del final de la dictadura militar en Brasil, Affonso Romano de Sant’Anna publicó ¿Qué país es este?, un poemario donde cuestionó el carácter y los valores que presuntamente conformaban la identidad brasilera: “Una cosa es un país,/ otra, un fingimiento./ Una cosa es un país,/ otra, un regimiento./ Una cosa es un país,/ otra, el confinamiento./ Una cosa es un país,/ otra, un monumento./ Una cosa es un país,/ otra, el envilecimiento”.
En el extenso poema que da título al libro, desmitificó las nociones de patria, pueblo e historia nacional: “Desde hace 500 años cazamos indios y obreros,/ desde hace 500 años quemamos árboles y herejes,/ desde hace 500 años violentamos libros y mujeres,/ desde hace 500 años extorsionamos negras y alquileres. (…) Desde hace 500 años la policía nos dispersa/ y el fútbol nos congrega,/ cantamos Salve Reina/ y sálvese quien pueda”.
En Política y pasión, publicado en 1984, continuó su crítica a un nacionalismo que consideraba demagógico y obtuso. Allí incluyó “Sobre la actual vergüenza de ser brasilero”, una diatriba dirigida al general João Figueiredo, último presidente de la dictadura: “Qué vergüenza, Dios mío, ser brasilero/ y estar crucificado en un cruzeiro/ erguido en un monte de corrupción. (…) ¿Qué somos al final?/ ¿Un país folclórico? ¿tropical?/ ¿mezclando muerte y carnaval? (…) ¡Espejo, espejo mío!/ ¿Hay un país más perdido que el mío?/ ¡Espejo, espejo mío!/ ¿Hay un gobierno más indolente que el mío?/ ¡Espejo, espejo mío!/ ¿Hay un pueblo más pasivo que el mío?”.
De haber presenciado la épica remontada electoral del 25 de octubre, Romano de Sant’Anna, fallecido el año pasado, sin duda habría exaltado el actual orgullo de ser brasilero. Ni pasivas, ni indolentes, ni perdidas, 64.256.232 personas votaron por Lula da Silva en defensa de la democracia, la libertad, la diversidad, la justicia social, la Amazonía y la soberanía.
En “Las utopías”, Romano, quien como poeta se consideraba un periodista e historiador del alma, afirma que las utopías son armas de doble filo: un día dan flores, y otro día son estiércol. Un día son esperanza, y después son desechos. Un día movilizan, y a largo plazo paralizan. Cuando lo entrevisté en 2006, hacia el final del primer gobierno de Lula, me señaló que, aunque para entonces la centroizquierda cumplía 12 años en el poder, el país no había mejorado tanto como los socialistas y los izquierdistas hubieran querido, y añadió: “La lección que veo en esto es que el poder no puede. Se engaña quien piensa que llegando al poder reinventará el mundo. El poder hace lo que puede, tiene límites. Los brasileros vivimos la inviabilidad de una utopía”.
Pese a su escepticismo, en el poema “El descendiente de la utopía” reivindicó la validez de la misma: “Utopía ―luminosa rebelión―/ antaño te creí fuga,/ alienación./ De repente descubro/ tu poder de combustión”. Ese luminoso poder de combustión fue el que la mayoría del pueblo brasilero encarnó el 25 de octubre, derrotando el autoritarismo, el negacionismo y la manipulación religiosa y algorítmica, generando un oportuno contrapeso a la oleada ultraderechista en Latinoamérica.
Así las cosas, mientras en la patria de Lula se vive el orgullo de ser brasilero, en la de Abelardo sufrimos la vergüenza de sus desafueros.
CODA
Sin autorización del Senado, 300 soldados estadounidenses empezaron a llegar a Colombia. Para el De la Espriella style la consigna no es ¡Yankees go home! sino ¡Yankees come home! ¡Viva Christ the King! ¡Viva Don King! ¡Viva Burger King! ¡Firmes por la patria trumpista!
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Alberto(3788)•31 de octubre de 2026 – 18:24Muy ilustrativa columna, tejida con el poemario de Affonso Romano, profundo y conmovedor. Suscribo su Coda. Gracias, John Galán Casanova.
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Tayrona(31467)•31 de octubre de 2026 – 13:37VIVA CRISTO REICH!!!. Siento vergüenza de ser colombiano cuando viajo por el mundo y me dirigen ciertas miradas como si yo fuera culpable o cómplice de la belleza que treparon otros como presidente.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•31 de octubre de 2026 – 12:27Gobernante indigno. Entregue la plata de las donaciones y pida ayuda a Petro porque usted aparte de fascista, no sabe donde está parado, no hizo empalme y anda a tientas como un loco. Abelardo no conoce el país, ni las regiones, ni tiene calle ni pueblo, es un completo inepto que es lo que está mostrando en poco menos de 90 días. "En la casa del tallista de piedra donde lo conocí se hizo tomar las medidas para la posteridad". Renuncie y no haga más daño. Sus amos Trump y Netanyahu van a perder
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Guillermo(79110)•31 de octubre de 2026 – 11:29Sí, da dolor ver lo q hemos sido capaces de hacer aqui en los últimos 10 años: decirle NO a la paz, hágame el favor!, y ahora elegir a un pobre personaje de segunda, para decidir nuestro destino y representar (??) al país. Ese es el orgullo (o la ignominia) actual de ser colombianos
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Dunkel Damn(84992)•31 de octubre de 2026 – 17:26Da mucho dolor este país, donde alguna vez se hizo una encuesta sobre si se estaba en contra de la.corrupción, y casi nadie participó.
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Carlos(86809)•31 de octubre de 2026 – 11:17Brasilero o Brasileño ??
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Tayrona(31467)•31 de octubre de 2026 – 13:38Las dos son aceptadas.
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Harold(22972)•31 de octubre de 2026 – 10:46Soy Orgulloso de ser Colombiano ,12.960.166 votos respaldan al actual gobierno . Colombia es grande.
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Dunkel Damn(84992)•31 de octubre de 2026 – 17:29‘Pere tantico, sumercé. A ver si el orgullo lindura un poco más…..
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Tayrona(31467)•31 de octubre de 2026 – 13:38Está en la olla brother…
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Quico(17933)•31 de octubre de 2026 – 10:12Que vergüenza haber tenido el anterior desgobernante. Vergüenza y asco
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Quico(17933)•31 de octubre de 2026 – 10:13X
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luis german(18551)•31 de octubre de 2026 – 10:12Con columnas irónicas es mejor. Ir de frente ante semejante debacle es inútil. Gracias.
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Quico(17933)•31 de octubre de 2026 – 10:11Que verguenza haber tenido el anterior desgobernante. Vergüenza y asco
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Gines de Pasamonte(86371)•31 de octubre de 2026 – 06:19¡Qué vergüenza ser colombiano! Si hubiese un pelín de dignidad en nuestra Registraduría Nacional, le debería escocer tal situación, el brete en que nos está metiendo el falso “presidente” que por desgracia hoy nos rige gracias a los “buenos oficios” de esta Registraduría. Esperamos que la derrota del emperadorcito del otrora “coloso del norte” sea tal que comience a verse la luz al final del túnel. ¡No lo duden!
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Dionisio(cvtsc)•31 de octubre de 2026 – 12:06Una parte de mí quiere creer esa teoría conspirativa Ginés, no puede haber tanto compatriota apoyando algo tan burdo.
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Julio Roberto Arenas C.(3f359)•31 de octubre de 2026 – 05:36¡Bravo, John! A por ellos con la palabra, mientras podamos.
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Celyceron(11609)•31 de octubre de 2026 – 04:39Gracias por su columna, señor Galán. Me alegra enormemente que haya quedado atrás la vergüenza de ser brasileño. Deseo para ese enorme país progreso y orgullo de haber vencido al depredador de la nación.
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Dionisio(cvtsc)•31 de octubre de 2026 – 03:33John, la situación no está para lanzar cohetes: sí, por fortuna ganó Lula y no el truhan Bolsonaro, ¿pero por cuánto tiempo? Se salvaron por nada. Como decía el Prof. Sanín, toda una vida en la política y Lula no ha sido capaz de formar sucesores. Cepeda no era un candidato convincente y los bolsonaros siguen acechando.
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Gines de Pasamonte(86371)•31 de octubre de 2026 – 18:36Es posible, Dionisio.. No obstante, el tiempo todo lo aclara.
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Dionisio(cvtsc)•31 de octubre de 2026 – 12:05No sé Ginés, me sigue pareciendo qué no tiene madera de hombre de Estado (de Espriella ni hablar, apenas da para mal dirigir un circo).
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UJUD(9371)•31 de octubre de 2026 – 10:36Muy bien dicho.
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Gines de Pasamonte(86371)•31 de octubre de 2026 – 07:25Aquí si disiento de tu concepto, Dionisio. Cepeda SÍ ERA UN CANDIDATO CONVINCENTE. Prueba de ello es el haber ganado las elecciones. Otra cosa fue el robo descarado del que fue víctima. Saludos.
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Atenas(06773)•31 de octubre de 2026 – 00:46Oiste, vos, John G.C., “sufrimos” es mucha gente, no generalices, más de la mitad de los electores y otros millones q’ a hoy se han sumado al confirmar el caos, la inmoralidad, la corrupción, la quiebra económica….y demás desgracias q’ legó el asqueroso ojisapo, somos inmensa mayoría.¡Estás frenético tras la derrota! Atenas