El tigre y la ratita

El tipejo en cuestión ejerció el innoble oficio de la caricatura a comienzos del siglo pasado, en los años 20, última década de la República Conservadora. Atrincherado en los pasquines liberales de la época, el infame Ricardo Rendón animalizó a los venerables expresidentes Marco Fidel Suárez ―a quien retrató como un búho―, Pedro…

La presente tiene como objetivo recomendarle que a la mayor brevedad someta al escarnio público a un facineroso que no merece hacer parte del acervo artístico y periodístico de nuestra amada República Ultraconservadora.

El tipejo en cuestión ejerció el innoble oficio de la caricatura a comienzos del siglo pasado, en los años 20, última década de la República Conservadora. Atrincherado en los pasquines liberales de la época, el infame Ricardo Rendón animalizó a los venerables expresidentes Marco Fidel Suárez ―a quien retrató como un búho―, Pedro Nel Ospina ―a quien retrató como un buey― y Miguel Abadía Méndez ―con quien se ensañó sucesivamente al representarlo como un murciélago, una serpiente y un oso perezoso.

Las pruebas de la bestialidad de Rendón hoy están al alcance de cualquier inocente criatura en el catálogo de la Biblioteca Luis Ángel Arango, ese antro del pensamiento libre y el conocimiento ilustrado que no sé qué estará esperando Abelardo para clausurar y remplazar por un mega templo de reeducación pastoral.

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Al rebelde Ricardo Rendón debemos cancelarlo para escarmiento de terroristas del lápiz como ese fulastre de Pereira al que le dio por animalizar a la primera dama de la nación. Ya que el niño poeta demolió con ardentía a Andrés Caicedo y a Gonzalo Arango, y bastante trabajo tendrá rebuznando sobre Silva, Barbajacob, Fernando González, Gómez Jattin, etc., etc., en las artes plásticas procede hacer lo propio: barrer todo rastro de Débora Arango, Alejandro Obregón, Luis Caballero, Álvaro Barrios, Beatriz González y demás gentuza descreída, transgresora, feminista, LGBTIQ+.

El comunicado del gobierno atacando a Matador era necesario, pero el enfoque fue desacertado. Nosotros somos antiderechos, enemigos del enfoque de género. Que ahora salgamos a reivindicar a las mujeres no se lo traga nadie. Y lo de condenar la animalización, ¡por Dios, Paolita! ¿En qué mina o pozo anda metido Carlos Suárez? ¿Cómo se les ocurre execrar el ADN de nuestro movimiento? ¿Se les olvidó que nuestro flamante líder es un felino? ¿Y que creamos una manada de 12.960.166 votantes?

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La pulsión de animalizar a las personas, ya sea para enaltecerlas o para denostarlas, es irreprimible y contagiosa. En la campaña eso nos funcionó de maravilla. Ahora Matador nos ha dado a probar de nuestra propia medicina. En el plano simbólico esa batalla la perdimos, no le quepa la menor duda. De aquí en adelante, en el inconsciente colectivo que tanto nos gusta moldear, así como Lionel Messi es La pulga, y Enilce López, La gata, hasta que la muerte los separe y per saecula saeculorum, Abelardo será tigre, y Ana Lu, ratita.

Por enfrascarnos en lo de la ratita pati raquítica, estamos perdiendo de vista la esencia del reclamo de Matador, esto es, la pregunta sobre dónde están las ayudas para quienes llevan más de dos meses sin techo tras el terremoto. Esa pregunta está en la entraña de la población. Fíjense en cómo salió a protestar la gente en Pereira. ¡Y mientras tanto Ana Lu desfilando en París! Permítame advertirle, por lo tanto, esclarecida ministra, aquí entre nos, que si Abelardo no asume con celeridad, seriedad y transparencia esta catástrofe, y si cree que a punta de retiros espirituales la solucionará, abrirá una grieta peor que la de los carrotanques de Petro.

A Matador por ahora déjenlo quieto. Empapélenlo, persíganlo, y van a ver que, por una parte, erigirán un héroe, y por otra, que la Corte Constitucional, que aún preserva la decadente Constitución del 91, terminará defendiendo la libertad de expresión y la libertad de prensa, ese par de abominables baluartes de la democracia: “sin una vigorosa protección de la libertad de prensa, el sistema democrático y el pluralismo se debilitan y los mecanismos de control y denuncia ciudadana corren el riesgo de volverse inoperantes, lo cual crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios” (sentencia T-450 de 2025).

Atentamente,

Godofredo Cínico Caspa Jr.

¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Eva Rey! ¡Viva San Agustín Laje!