Foucault, Bakunin, Bujarin y Deicy

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EN EL CAMINO
La unidad investigativa de esta columna presenta en exclusiva los chats entre la contratista Deicy Jiménez y tres ideólogos identificados como Michel Foucault, Mijáil Bakunin y Nikolái Bujarin.
Por la diferencia de edad, estrato social y, sobre todo, de formación teórica, la asimetría entre la joven bachiller y sus contactos es evidente. Mientras la pobre Deicy porfía en plantear su situación laboral, sus interlocutores se van por las ramas con elucubraciones filosóficas.
Agradezco la colaboración de las afamadas colegas feministas Vicky Arendt, Darcy Cadahía y María Jimena Kristeva, sin cuyo encarnizado espionaje hubiera sido imposible reconstruir esta trama:
Deicy: Amor, qué pena molestarte. Es para recordarte que me ayudes a prorrogar el contrato, ya este mes finaliza.
Foucault: En las relaciones de poder, la sexualidad no es el elemento más sordo, sino, más bien, uno de los que están dotados de la mayor instrumentalidad: utilizable para el mayor número de maniobras y capaz de servir de apoyo, de bisagra, a las más variadas estrategias.
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Deicy: Siempre pienso en ti, qué ganas de meterte la lengüita por allá, por todo lado.
Bakunin: Gracias, cielo.
Deicy: Pero, amor, dime si sí o no.
Bakunin: La uniformidad es la muerte; la diversidad es la vida. Yo soy libre solo en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la libertad de quienes me rodean. Soy un amante fanático de la libertad. La libertad ajena amplía mi libertad al infinito.
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Deicy: ¿Nosotros ya no somos novios? Antes nos veíamos poco, y ahora, pues menos.
Bujarin: Es difícil, mi corazón. Ahora tengo como 50 escoltas, ocho carros y cuatro motos.
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Deicy: Me contaron que ayudaste a unas chicas a viajar a Dubái. Estoy ofendida, me parece tenaz que a todas esas chicas con las que haces fiestas les des contratos.
Foucault: Debemos comprender que con nuestros deseos surgen nuevas formas de relaciones, nuevas formas de amor, nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad; es una posibilidad para una vida creativa.
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Deicy: Sé que me ayudas mucho, pero ahora debo pagar el arriendo.
Bakunin: Ummm, no soy tan rico. Debes estudiar para todos tus proyectos.
Deicy: No te quiero hacer daño, pero tampoco permitiré que me lo hagas.
Bakunin: Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante.
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Deicy: Me encuentro en una situación financiera que requiere atención inmediata, necesito reunir 80 millones de pesos.
Bujarin: No, señora. Una mujer debe trabajar y ser libre. Una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro y, si sabe acompasarlos, será una gran mujer.
Deicy: La decepción es lo único que nos quita las vendas de los ojos. A raíz de todo soy más rebelde y menos creyente.
Bujarin: En esta época, en la que la vieja sociedad está siendo destruida y la nueva sociedad se está construyendo, debemos asegurar que nadie viva ya bajo la constante zozobra ante la perspectiva de tiempos difíciles.
Deicy: No entendí mucho, muy enredado. Es frustrante ver cómo algunos abusan del poder que se les otorga.
Bujarin: Ejercer el poder corrompe. Someterse al poder degrada. La historia se mueve a través de contradicciones. Todo en este mundo tiene un final.
John Galán Casanova
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Lalo(70277)•Hace 10 minutosExcelente, John
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Marco Antonio(88477)•Hace 51 minutosPetro, de guerrillero a franco tirador.
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no(62473)•Hace 52 minutosparte de la extensas coversaciones que tuvieron desde 2019 al 2025 publicada por la agencia de periodismo investigativo entre deicy y petro. La conclusion ella solo queria plata que petro no podia darsela y al romper esa relacion deicy publico ese video con que intencion? Obviamente hay alguien detras y todo el mundo lo sabe el mismo que le coloco una abogada para que la defendiera que es de la oficina de Abelardo
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osvito(10170)•Hace 1 horaCúal es la intención del escrito en la que no se sabe qué es verdad o es mentira? Construir un relato sobre un personaje intelectual que sea aprovecha de la vida miserable de una joven para sexificar con ella? O el de una joven que se aprovecha de la debilidad de la carne del intelectual para manipularlo? Ingenioso, pero manipulador.
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Lalo(70277)•Hace 9 minutos¡Hombre, sentido del humor!
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Julio Roberto Arenas C.(3f359)•Hace 1 hora¡Genial el metarelato!
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ML(11374)•Hace 1 horaExcelente columna
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elsy(cww3c)•Hace 2 horasAdmirable y genial columna..poner a dialogar las noticias porno-baratas acerca de Petro con las ideas de filósofos destacados..me a pensar y reír con ironía..gracias, gracias.
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H. Callejas(4167)•Hace 2 horasLa mejor frase es la de Deicy "es frustante ver como algunos abusan del poder que se les otorga".
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Celyceron(11609)•Hace 2 horasNo entendí nada, pero es genial.
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Raul Hernando(16887)•Hace 2 horasGenial.
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Leumar(ptqus)•Hace 3 horasExcelente
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Helga66(40077)•Hace 3 horasMuyyyy buena John
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Felipe(94028)•Hace 4 horasGenial. Felicidades a Galán y Casanova, dos en uno y sin pretenderlo.
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María Claudia(41430)•Hace 5 horas¡¡Muy buena esta columna!!
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 5 horasGustavo Petro: borracho drogadicto sugar daddy 48+ mujeres depravado degenerado pervertido pu. T. Añero mala vida y nauseabundo.
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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)•Hace 2 horasHector es que Brayan es tan tan bobo. No entiende nada: Semana, RCN, Cosmovisión, El colombiano.. que cultura va a tener si se levantó al lado de Uribe y Abelardo y por eso los ama
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HECTOR FERNANDO(32901)•Hace 5 horasSi G. Petro tuvo todas estas amantes en su gobierno, entonces debemos quitar el condor del escudo y poner un muñeco de Petro, sería todo un homo erectus supermacho. Sr. B.T., se convierte Ud. en el mejor difusor de la esta imagen y atributos de G. Petro.
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HECTOR FERNANDO(32901)•Hace 5 horasNi Bujarin pudo con la pesima economía de Deisy, siempre necesitando plata, ni Bukarin le puso orden a Deisy, pues el no cree en el orden burgues, el cree en el orden de la anarquía, que es donde vive Deisy con la valiosa e interesada ayuda de V. Arendt y D. Cadahía y sus patrocinadores financiadores.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 5 horas¿Las aventuras eróticas de Mafalda, John?
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ELIZABETH(23598)•Hace 5 horasExcelente, Jhon
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Dionisio(cvtsc)•Hace 7 horasY faltaron invitados a esa (es)cena. Freud nunca falta, p.e. El pobre Marx tiene que hablar por personas interpuestas, Žižek es fusilado todas las noches. Bataille llega casi siempre a la medianoche a hablar de erotismo. Y nuestro pobre Sócrates, que se da garra con los batiburrillos de apenas, tiene que descender al fango y pedir que se renueven cosas mundanas como un contrato. Al amanecer solo sabe que no sabe nada de eso y recurre al teorema de Confucio: "Si no puedes con ellos, confúndelos".