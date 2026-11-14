Foucault, Bakunin, Bujarin y Deicy

Agradezco la colaboración de las afamadas colegas feministas Vicky Arendt, Darcy Cadahía y María Jimena Kristeva, sin cuyo encarnizado espionaje…

Por la diferencia de edad, estrato social y, sobre todo, de formación teórica, la asimetría entre la joven bachiller y sus contactos es evidente. Mientras la pobre Deicy porfía en plantear su situación laboral, sus interlocutores se van por las ramas con elucubraciones filosóficas.

La unidad investigativa de esta columna presenta en exclusiva los chats entre la contratista Deicy Jiménez y tres ideólogos identificados como Michel Foucault, Mijáil Bakunin y Nikolái Bujarin.

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Agradezco la colaboración de las afamadas colegas feministas Vicky Arendt, Darcy Cadahía y María Jimena Kristeva, sin cuyo encarnizado espionaje hubiera sido imposible reconstruir esta trama:

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Deicy: Amor, qué pena molestarte. Es para recordarte que me ayudes a prorrogar el contrato, ya este mes finaliza.

Foucault: En las relaciones de poder, la sexualidad no es el elemento más sordo, sino, más bien, uno de los que están dotados de la mayor instrumentalidad: utilizable para el mayor número de maniobras y capaz de servir de apoyo, de bisagra, a las más variadas estrategias.

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Deicy: Siempre pienso en ti, qué ganas de meterte la lengüita por allá, por todo lado.

Bakunin: Gracias, cielo.

Deicy: Pero, amor, dime si sí o no.

Bakunin: La uniformidad es la muerte; la diversidad es la vida. Yo soy libre solo en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la libertad de quienes me rodean. Soy un amante fanático de la libertad. La libertad ajena amplía mi libertad al infinito.

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Deicy: ¿Nosotros ya no somos novios? Antes nos veíamos poco, y ahora, pues menos.

Bujarin: Es difícil, mi corazón. Ahora tengo como 50 escoltas, ocho carros y cuatro motos.

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Deicy: Me contaron que ayudaste a unas chicas a viajar a Dubái. Estoy ofendida, me parece tenaz que a todas esas chicas con las que haces fiestas les des contratos.

Foucault: Debemos comprender que con nuestros deseos surgen nuevas formas de relaciones, nuevas formas de amor, nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad; es una posibilidad para una vida creativa.

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Deicy: Sé que me ayudas mucho, pero ahora debo pagar el arriendo.

Bakunin: Ummm, no soy tan rico. Debes estudiar para todos tus proyectos.

Deicy: No te quiero hacer daño, pero tampoco permitiré que me lo hagas.

Bakunin: Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante.

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Deicy: Me encuentro en una situación financiera que requiere atención inmediata, necesito reunir 80 millones de pesos.

Bujarin: No, señora. Una mujer debe trabajar y ser libre. Una mujer libre hace lo que se le da la gana con su clítoris y con su cerebro y, si sabe acompasarlos, será una gran mujer.

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Deicy: La decepción es lo único que nos quita las vendas de los ojos. A raíz de todo soy más rebelde y menos creyente.

Bujarin: En esta época, en la que la vieja sociedad está siendo destruida y la nueva sociedad se está construyendo, debemos asegurar que nadie viva ya bajo la constante zozobra ante la perspectiva de tiempos difíciles.

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Deicy: No entendí mucho, muy enredado. Es frustrante ver cómo algunos abusan del poder que se les otorga.

Bujarin: Ejercer el poder corrompe. Someterse al poder degrada. La historia se mueve a través de contradicciones. Todo en este mundo tiene un final.

John Galán Casanova