La alocución presidencial en la que derivó el consejo de ministros del pasado 4 de febrero, aparte de una encerrona en vivo y en directo a su equipo de gobierno, fue sobre todo un despliegue de cálculo político e incontinencia verbal de Aureliano Petro, el preso número uno de Colombia, como se definió al inicio, evocando al expresidente Turbay.

Primero fue el verbo, su inagotable verbo. Acto seguido, durante cuatro de las seis horas, y hasta el fin, también. A su diestra, Jorge Rojas, el viejo y leal compañero al que se disponía a sacrificar. A su siniestra, el ahora de nuevo mejor amigo y flamante jefe de despacho, el redimido, rehabilitado, impuro, puro y dialéctico Armando el loco, el mágico Benedetti, artífice del libreto con el que Petro procedió a demoler su equipo ministerial mediante una rendición ―de él― y un ajuste de cuentas ―a su equipo―.

Un petrista incondicional como Lisandro Duque ha reconocido que “el presidente hizo muy mal al revelarles a última hora a los citados, que ese zambapalo iba a transmitirse en directo”. Para el analista Jorge Iván Cuervo , “el experimento de un consejo de ministros en vivo no salió bien”. No salió bien y no empezó bien. El sonido les falló, ante la angustia de Jorge Rojas y un primer apunte paranoico de Petro, que murmuró: “está censurado el presidente”. En el chat de la transmisión un uribista aprovechó para fustigar: “ni una alocución son capaces de hacer”.

Con los días se vino a entender el porqué de tal improvisación. Petro transmitió el consejo de manera intempestiva para imponerle los nombramientos de Benedetti y de Laura Sarabia en cadena nacional al bloque de ministras y ministros que venía manifestándole su desacuerdo. Viendo inminente la crisis, el presidente acogió el informe que le preparó Benedetti para emboscar a su gabinete y responsabilizarlo del incumplimiento de sus compromisos de gobierno. Este fue el propósito de la reunión, y no, como se anunció, el de discutir los decretos de la conmoción interior.

Queda claro que, cuando se trata de alcanzar sus objetivos políticos, a Petro la delicadeza lo tiene sin cuidado. En junio de 2012, inconforme por la grosería con que el entonces alcalde Petro había desvinculado a su secretaria del Hábitat, el hoy embajador en Estados Unidos Daniel García-Peña le escribió: “No se trata solo de buenos modales ni de cuestiones de estilos. No basta con tener los principios correctos ni la razón científica. En la política, las formas son de fondo. Un déspota de izquierda, por ser de izquierda, no deja de ser déspota. La democracia no es solo un ideal sino que implica prácticas de respeto y solidaridad”.

Como su interés no era el de coordinar y ejecutar, sino más bien el de inculpar y desacreditar, durante el tortuoso consejo televisado Petro asumió el odioso rol del jefe que maltrata y pontifica. La primera hora y media despotricó de cada ministerio, en “orden de incumplimiento” y en los términos más desobligantes: “El informe de incumplimiento es fatal, y se lo digo al pueblo porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente es revolucionario; el gobierno, no. (…) Al presidente no se le hace caso en este gobierno. Y eso no es sino porque los ministros, primero, no creen en el presidente y en su proyecto, o sea, son postizos, y segundo, porque hay una agenda paralela: ser senador, ser no sé qué, ser importante, ser aristócrata”.

Si pretendía lucirse menoscabando a su gabinete no le salió bien. Aunque adujo que el consejo había sido televisado sorpresivamente para no fabricar el discurso, “sino mostrar tal cual somos”, atosigó con un discurso prefabricado. No era momento de fajarse esa retahíla de generalidades, genialidades, bestialidades y anécdotas que machaca desde que era congresista y alcalde. Un agobiado internauta cuestionó: “¿cómo se avanza echando los mismos discursos-regaño a la misma gente que ya se los sabe de memoria? ¿No sería mejor concentrarse en la priorización y la ejecución?”.

Respecto a lo de mostrarse tal cual es, en esta ocasión, el adalid contra la corrupción en quien 11.291.986 de votantes fincamos nuestra ilusión de un cambio se comportó como un sujeto hablador, errático, tosco, autocomplaciente y disperso, un mandatario ingrato, chambón, autoritario, escuelero, delirante, diletante e incapaz. Un sectario crítico del sectarismo, un incoherente que exige coherencia y un impuntual que reclama puntualidad. Pura dialéctica hegeliana, la misma que aprendió alternando con flexiones en sus largas horas de presidio.

CODA

En lo que sí se salió con la suya, antes de volar hacia las nubes algorítmicas del Medio Oriente, lejos de este corazón del mundo con más de cincuenta mil garciamarquianos desplazados del Catatumbo, fue en el acto de implosionar su equipo ministerial, que hasta la fecha ha provocado las dignas renuncias del ministro de las Culturas, las ministras de Trabajo y Ambiente, los ministros del Interior y de Defensa, así como los directores del Departamento Administrativo de la Presidencia y del Departamento Nacional de Planeación. Una hermosura de remezón, presidente.