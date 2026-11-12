Al Chocó caído, caerle

El editorial de El Espectador del 10 de noviembre, “El uso criminal de drones nos tomó ventaja”, advierte que la amenaza crece más rápido que la capacidad del Estado para enfrentarla. Aquí la vivimos mientras reconstruimos lo que dejó el sismo. Hace unos días, desde Progresa Chocó, condenamos los ataques atribuidos al ELN y la violencia que ha provocado confinamientos en Alto Baudó y desplazamientos de…

Desde el terremoto del 10 de agosto, quienes vivimos en el Chocó seguimos tratando de recuperar la tranquilidad. Al miedo a otra sacudida se suma ahora el de no saber cuándo ni dónde caerá un explosivo lanzado desde un dron.

El editorial de El Espectador del 10 de noviembre, “El uso criminal de drones nos tomó ventaja”, advierte que la amenaza crece más rápido que la capacidad del Estado para enfrentarla. Aquí la vivimos mientras reconstruimos lo que dejó el sismo. Hace unos días, desde Progresa Chocó, condenamos los ataques atribuidos al ELN y la violencia que ha provocado confinamientos en Alto Baudó y desplazamientos de comunidades indígenas en Nuquí. Pedimos protección y ayuda humanitaria.

El domingo 8 de noviembre esa violencia llegó a Tutunendo, el corregimiento al que los quibdoseños acudimos en masa los fines de semana a disfrutar de sus aguas cristalinas, comer y pasar el día en familia. Esa tarde, cuando muchos se preparaban para regresar a Quibdó, ocurrió un ataque. El Ejército informó que tres civiles resultaron heridos y que un enfermero militar también fue lesionado mientras auxiliaba a los afectados. Atribuyó el atentado al Frente Manuel Hernández El Boche del ELN. Hasta un domingo de río nos quieren quitar.

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Condeno estos ataques. Parecen seguir al pie de la letra aquello de “al caído, caerle”. El caído es el Chocó. Son sus municipios y las familias que todavía buscan cómo reparar una vivienda o recuperar sus ingresos. San José del Palmar, epicentro del terremoto, también ha sufrido ataques con drones. Se habla de estaciones de Policía y posiciones militares como los supuestos “blancos”. Pero normalmente esas instalaciones se ubican en los centros de los pueblos, cerca de parques, casas y comercios, así que quien lanza explosivos sobre esos lugares sabe que hay familias alrededor.

La seguridad ya era un problema antes del terremoto. En algunos lugares vivimos una tensa calma que permitía hacer planes, aunque el miedo nunca desapareciera. Ahora, a los retos de conseguir recursos y atender a las familias, se suma esta escalada. Para recuperar una escuela hay que poder llegar hasta ella, para llevar materiales hay que recorrer vías y ríos; para volver a la casa hay que saber que se puede permanecer allí.

Al Gobierno nacional le exigimos una respuesta urgente. La tecnología de la guerra cambió y nuestra preparación se quedó corta. Necesitamos medios para detectar y contrarrestar drones, inteligencia y acciones contra quienes preparan los ataques, con protección de la población civil. El Gobierno debe explicar qué capacidades hay, dónde hacen falta y cuándo llegarán. También debe garantizar que la ayuda llegue a las comunidades confinadas y a las familias desplazadas.

Desde Progresa Chocó trabajamos con la Gobernación del Chocó y CAF en la Visión Chocó 2050 porque creemos que acá podemos construir oportunidades. Cada ataque aleja al visitante, frena al comerciante y hace que una familia se pregunte si vale la pena quedarse.

Algún día nos tiene que tocar el desarrollo. Todos tenemos que poner de nuestra parte. También los violentos, dejando de atacar, confinar y expulsar a la gente. Necesitamos hacer planes y cumplirlos. Incluso uno tan sencillo como pasar un domingo en Tutunendo y regresar tranquilos a casa.

* Director ejecutivo de Progresa Chocó.