La primera es contar con proyectos bien estructurados. Es fundamental que los diagnósticos de las alcaldías y la Gobernación queden incorporados…

El terremoto del 10 de agosto nos puso nuevamente frente a una pregunta que llevamos décadas intentando responder: ¿qué tenemos que hacer para que el Chocó avance? Reconstruir las escuelas, hospitales, viviendas y demás infraestructuras afectadas es inaplazable. Pero si nos limitamos a recuperar lo que teníamos antes del terremoto, habremos perdido una oportunidad histórica. La reconstrucción debe servir también para transformar nuestra economía. Para lograrlo, propongo tres prioridades.

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¿Qué es lo que se tiene que hacer en el Chocó?

La primera es contar con proyectos bien estructurados. Es fundamental que los diagnósticos de las alcaldías y la Gobernación queden incorporados en los Planes de Acción Específicos (PAE), que organizan las intervenciones de recuperación y permiten gestionar los recursos. Pero identificar las necesidades no basta. Necesitamos estudios, diseños, presupuestos, viabilidades y predios saneados. Las empresas y fundaciones pueden contribuir no solo financiando obras, sino también apoyando su estructuración.

Esto exige cambiar la manera como gestionamos los proyectos públicos. Hay que acabar con la práctica de acomodar las prioridades del territorio a los proyectos que determinados contratistas, cercanos a los gobernantes de turno, ya tienen estructurados y buscan financiar. La lógica debe ser la contraria: primero las necesidades, después las soluciones y finalmente su contratación. No puede ser que los estudios de un proyecto público estén en manos de un particular y no de la entidad que debería liderarlo.

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Necesitamos bancos de proyectos sólidos y equipos técnicos que trasciendan los gobiernos. También soluciones pertinentes: por ejemplo, no podemos diseñar escuelas para el Baudó como si estuvieran en Cundinamarca, desconociendo nuestras condiciones climáticas, ambientales y sociales. Los proyectos deben responder a las necesidades del territorio, no a los intereses de los contratistas.

La segunda prioridad es construir infraestructura que habilite la producción. Las carreteras Quibdó–Medellín y Quibdó–Pereira deben terminarse con soluciones que vayan más allá del pavimento: manejo de taludes, drenajes y, donde se justifique, viaductos y túneles. Pero la pregunta más importante es qué vamos a transportar por esas vías. Necesitamos conectar nuestros productores con los mercados, reducir costos logísticos y atraer inversiones. Lo mismo ocurre con el río Atrato, nuestra autopista natural, cuya navegabilidad debemos recuperar.

En esa perspectiva, debemos abordar una eventual conexión interoceánica por el Chocó. Más que otro megaproyecto anunciado, necesitamos estudios rigurosos, estructuración financiera y claridad sobre los beneficios para las comunidades.

La tercera prioridad es diversificar nuestra economía. El Chocó puede convertirse en referente del turismo de naturaleza, desarrollar industrias a partir del cacao, el plátano, la jagua y otros productos de nuestra biodiversidad, y aprovechar responsablemente minerales estratégicos como el cobre. No podemos conformarnos con extraer materias primas sin transformarlas. Necesitamos agregar valor, crear empresas y generar empleo, especialmente para nuestros jóvenes.

Estas prioridades deben avanzar juntas. De poco sirven las carreteras sin una economía que las aproveche, o las oportunidades productivas sin proyectos capaces de atraer inversión.

El Chocó tiene diagnósticos, planes y propuestas que llevan años pasando de un escritorio a otro. Necesitamos responsables, financiación, plazos y capacidad de ejecución. La pregunta es qué nos impide hacerlo y qué estamos dispuestos a cambiar para que, esta vez, suceda.