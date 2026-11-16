De magos y de brujos (I)

En 2021 dos hombres que se acababan de conocer departían cómodamente en una moderna dacha en las afueras de Moscú. El anfitrión, Vadim Baranov, le cuenta a su invitado, un académico francés, todos los detalles de sus ascenso y caída en desgracia. El mismo Zar, al que él ayudó a encumbrar, lo defenestró. Llevaba más de un año en esa dacha, acompañado por una envidiable biblioteca, una amplia chimenea y objetos de valor artístico escogidos con muy buen gusto. Confinado esperaba a que, con el tiempo, amainara la tormenta. Si eso llegara a suceder.

Vadim Baranov a los 55 años, es un hombre de gran cultura e inteligencia. A mediados de la década de los 90 era un joven dramaturgo, viviendo la vida de sueños de quien quiere dedicarse de lleno a la cultura, es decir, sin mayores recursos. Rusia vivía la euforia de los primeros años tras la caída del Muro de Berlín, permeada por una incierta sensación de libertad. El país pasaba por una situación económica precaria, el surgimiento de oligarcas que, con la bendición del gobierno, acumulaban grandes fortunas. También había una expandida sensación de inseguridad, con guardaespaldas y bandas armadas en las calles, así como atentados con bombas entre los más poderosos. Boris Yeltsin, su presidente, se encontraba muy deteriorado físicamente.

Baranov, por cosas del destino, terminó como un muy exitoso productor de televisión en el canal más popular, propiedad de uno de los grandes oligarcas: Boris Berzovsky, también dueño de otros medios de comunicación, así como de la aerolínea Aeroflot. Había apoyado desde su canal a Yeltsin, pero entendió que era el momento de encontrar un nuevo líder. Alguien joven, atlético, inteligente, que no fuera conocido, que no hubiera estado en política y que amara a Rusia y el poder.

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Berzovsky, consciente del potencial de Baranov, la dice que “la política rusa es como la ruleta rusa. Lo único que hay que saber es si uno está dispuesto a apostar o no (…) si no te ocupas del poder, el poder se ocupará de ti”. Este último se suma a la iniciativa de convencer a la persona indicada, que él ya identificó. Juntos van a visitarlo. Es el Jefe del FSB, antigua KGB, en la cual se formó y llegó a la cúspide. Expresa diversos reparos. Al final, termina aceptando y en privado le pide a Baranov que lo acompañe como su asesor de cabecera, pues no confía en Berzovsky. El novel estratega le había dicho: “Si es cierto que la opinión pública se forma en muy poco tiempo, tendrá usted tan solo unos meses para convencer a los rusos de que es el hombre adecuado”. Lo logró. Así comenzó la carrera meteórica del nuevo Zar: Vladimir Putin, con Baranov siempre a su lado como un Rasputín redivivo.

La historia, fascinante por sí misma, es la trama de una excelente novela de ficción, basada en hechos reales: El mago del Kremlin, de Giuliano da Empoli. El personaje central, Baranov, que ayudará a moldear a Putin, se llama en la realidad Vladislav Zurkov. Es un personaje sui generis, que tiene en común con su alter ego de ficción, su pasión por el rap, ser director de teatro de vanguardia, además de escritor. Da Empoli, el autor, es un muy connotado politólogo francés, de origen italo-suizo, que se dio a conocer por dos libros indispensables para entender lo que está pasando en el mundo de hoy con el advenimiento de los populismos y de la tecnopolítica: Los ingenieros del caos y La hora de los depredadores. Al decir de Da Empoli, los líderes populistas utilizan de manera muy eficiente la nueva forma de hacer política: “ira y algoritmo”, para llegar a, y asentarse en, el poder.

La fórmula ha funcionado muy bien en Europa, en la Américas y en otros lugares del mundo. Da Empoli prefirió acudir a la novela pues, “cuando escribes no ficción hay un límite”. Este género, basado en hechos reales, le permitió meterse “en la cabeza del personaje (…) a través de la ficción. Escribí una ficción para acercarme a la realidad, no para alejarme”. El libro fue llevado al cine con una exitosa película. Ganó el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa y del Honoré de Balzac, además de ser finalista del Goncourt y del Interallié.

El autor retomó el término “spin Doctor”, que denomina a los asesores de imagen o manipuladores de masas, a través de la propaganda y el uso de las redes sociales. Fue asesor principal del primer ministro Matteo Renzi, y vio cómo crecía en Italia un movimiento antisistema y populista, que hacía oposición bajo el liderazgo del comediante y activista Beppe Grillo, con el apoyo del estratega informático Gianroberto Casaleggio. El Movimiento Cinco Estrellas tuvo gran éxito, y entre 2018 y 2021 hizo alianzas, con la derecha primero y luego con la izquierda, para conformar el gobierno. De allí salió un “manual” para otros movimientos en el mundo con un preciso uso de la tecnología informática, del internet, para lograr en la red “el engagement. Cuánto interactúas, cuánto tiempo pasas en la plataforma, cuántos likes, cuántos retweets”, sin importar que sean coherentes, fake o no. Lo esencial es crear “consenso y atención, yendo al extremo, no moviéndose hacia el centro”. Se debe acudir a lo extremo para lograr la energía de todos los que están de acuerdo, así como la de quienes están en contra.

Lo que produce réditos para obtener poder “es poner en discusión el fundamento de ese poder”, cuestionar al establecimiento, a “la casta” que perjudica a “la gente”. Prometen “humillar al grupo de poder”, y mientras puedan apropiársela “esta será una poderosa energía para mantenerse en el poder y eventualmente volver al poder si lo pierden”. Frente a los insultos o ataques del líder o del presidente, en la otra orilla pierden con cara o con sello. Si se critica calificando de inaceptable lo dicho, involuntariamente se ayuda al otro, al poder ampliar su mensaje. Sí, por el contrario, se decide ignorar el hecho, se termina normalizando dicho tipo de conducta.

La columna de la semana entrante abordará el tema de los spin doctors que hay ahora, y de aquellos que en el mundo han sido.