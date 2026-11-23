Adolf Hitler reaparece en Berlín en 2014 y lo invitan a un canal de televisión, pensando que es algún imitador disfrazado que se quiere burlar de la ultraderecha alemana. Asombrado, conoce el computador, el ratón, Internet, Windows, Google, Wikipedia, YouTube, nombres fascinantes que toman forma a medida en que le explican su uso y utilidad. Considera que es la mayor herramienta de inteligencia jamás creada. Pasa horas y horas navegando, leyendo lo que aparece sobre él en la red, mientras define cómo utilizarla para promover su nuevo discurso político. En un programa satírico del canal adquiere gran popularidad nacional. Promete…

Adolf Hitler reaparece en Berlín en 2014 y lo invitan a un canal de televisión, pensando que es algún imitador disfrazado que se quiere burlar de la ultraderecha alemana. Asombrado, conoce el computador, el ratón, Internet, Windows, Google, Wikipedia, YouTube, nombres fascinantes que toman forma a medida en que le explican su uso y utilidad. Considera que es la mayor herramienta de inteligencia jamás creada. Pasa horas y horas navegando, leyendo lo que aparece sobre él en la red, mientras define cómo utilizarla para promover su nuevo discurso político. En un programa satírico del canal adquiere gran popularidad nacional. Promete hacer a Alemania grande de nuevo y acabar con el problema de los migrantes. La historia está en la exitosa novela Ha vuelto, de Timur Vermes, que deja mucho qué pensar, y de la cual se hizo una excelente película.

La aparición de Ha vuelto coincide con el período de análisis de Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos. Es el inicio del vertiginoso desarrollo de la informática, de su uso con fines políticos, asociados a los populismos, y de una nueva terminología que se expandió por el mundo: viralizar, redes, Facebook, bot, bot farm, fake news, algoritmo, cámara de eco, flooding, astroturfing, engagement, micromarketing, big data, influencer, youtuber, spinning, storytelling, control de daños, gestión de crisis, framing, bodegas, podcaster, troll, trending topic, hashtag, deepfakes, cherry picking, burying bad news, Brexit, war room o Spin Doctor.

Retrocediendo en el tiempo, tal vez el primer político en EE. UU. que entendió que la realidad no es lo que se ve, sino aquella que se les induce a creer a los electores, fue Ronald Reagan. Como actor de cine utilizó su experiencia personal para tal efecto. En 1984, cuando perdió el debate televisivo frente a Walter Mondale, su estratega Lee Atwater ordenó a su equipo que fuera a la sala de prensa y socializara con los periodistas sobre lo que “realmente” había sucedido. De allí surgió el término Spin Doctor. Su función era la de “hacer girar” o “ponerle efecto” (Spin), a la interpretación a su favor. “Doctor” porque “arreglaban” el mensaje mediante una visión sesgada.

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Como se mencionó en el artículo anterior, la expresión cobró fuerza al ser retomada por el politólogo y escritor Giuliano da Empoli. Para este, poco a poco los “ideólogos y, cada vez más, científicos y expertos en Big Data están reinventando las reglas del juego político”. En una escena memorable de la serie House of cards, Frank Uncerwood dice: “No nos sometemos al terror. Nosotros creamos el terror” o “¿Quieren miedo? Yo se los daré”. La idea de los nuevos Spin Doctors es la de explotar la ira y las emociones negativas, tal y como lo hicieron Steve Bannon y Arthur Filkenstein. Lo esencial no es convencer al electorado sobre las virtudes de un candidato, sino identificar los miedos de la gente y así destruir al oponente. "Los ingenieros del caos comprendieron antes que otros que la rabia constituía una fuente colosal de energía, y que podía explotarse para lograr cualquier objetivo, siempre y cuando se entendieran los mecanismos y se dominara la tecnología". En adelante, el infinito podría ser el límite.

Hay casos emblemáticos de la actividad de los Spin Doctors a nivel internacional. En 1997, en Inglaterra, se descubrió una infidelidad del ministro Robin Cook cuyo escándalo podría afectar seriamente el gobierno de Tony Blair. Su Spin Doctor, Alastair Campbell, filtró de inmediato a los medios una importante “chiva” y anuló el efecto negativo del affaire ministerial. A comienzos de los 90 James Carville y George Stephanopoulos manejaron de manera precisa la campaña que llevó a Bill Clinton a la Casa Blanca. Idearon, entre otras cosas, el concepto de War Room (Sala de Operaciones). El momento más crítico se presentó en 1998 con el escándalo Clinton-Lewinsky, cuando, desde la Casa Blanca, se diseñó una exitosa estrategia en la cual se separó el desempeño presidencial de la vida privada de Clinton. Así este mantuvo altos índices de aprobación y sobrevivió al juicio político (impeachment). En el caso de Barack Obama, su estratega David Axelrod creó una narrativa sobre la base de su superación personal y acuñó el lema Yes We Can (Sí podemos) que lo llevó al poder.

El caso más emblemático en los últimos años es el de Steve Bannon y Donald Trump. Se conocieron en 2010 en un ambiente republicano. Bannon dirigía el sitio ultraderechista Breitbart News, y congeniaron de inmediato por su visión crítica de la clase dirigente republicana, así como su deseo de utilizar estrategias mediáticas disruptivas. En 2016 asumió como director ejecutivo de la campaña de Trump posicionando el lema “Estados Unidos primero”, consolidando así el movimiento MAGA. Luego del triunfo, ocupó distintos cargos estratégicos en la Casa Blanca y en el Consejo de Seguridad Nacional que le dieron gran poder. Por discrepancias internas fue despedido siete meses después. En 2018 el enfrenamiento fue abierto. Bannon hizo unas revelaciones explosivas al autor del libro Fuego y Furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump, donde describió al presidente como no preparado para el cargo, llevando a Trump a catalogarlo como un "divulgador de noticias falsas". Tras la polémica generada, calificó al presidente como "un patriota y un buen hombre". A comienzos de 2021, antes de entregar la presidencia, indultó a Bannon que se encontraba enfrentando cargos federales por un tema de fraude, lo que los llevó a la reconciliación. En adelante volvió a apoyar a Trump desde su programa War Room.

No está de más recordar que Bannon era vicepresidente de la empresa Cambridge Analytica, contratada por la primera campaña electoral de Trump y del Brexit. La empresa extrajo información personal de millones de usuarios en Facebook, sin su consentimiento, y realizó perfiles psicológicos que permitieran enviarles publicidad, en muchos casos fake news, para influenciar sus votos.

Tras su experiencia en la Casa Blanca, Bannon participó en campañas y ayudó a movimientos de ultraderecha en Europa y en Latinoamérica: el Frente Nacional de Francia, la Fidesz de Hungría, la Alternativa para Alemania, los Demócratas de Suecia, el Partido por la Libertad de Países Bajos, la Liga de Italia, el Partido de la Libertad de Austria, el Partido Popular de Suiza, el partido Valores para mi País en Argentina, y Vox en España. Intentó aglutinar a los partidos y movimientos europeos de ultraderecha en The Movement. La iniciativa fracasó.

En las recientes elecciones de medio término en los Estados Unidos, y a pesar del apoyo de los tecnofeudalistas, que invirtieron cientos de millones de dólares en apoyo de los candidatos republicanos, el arrollador triunfo demócrata demostró que en política los algoritmos y las emociones negativas pueden ser derrotados.

La siguiente columna abordará el tema de los estrategas del populismo basado en las emociones negativas, los algoritmos y su impacto en Latinoamérica.