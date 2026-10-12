El TIAR ¿para qué?

Hace un par de semanas, coincidiendo con la Asamblea General de la ONU, los presidentes de catorce países, más el vicepresidente de Colombia, expidieron un documento enmarcado en el Escudo de las Américas. Allí, se comprometen a convocar, en el marco de la OEA, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. ¿Qué interés puede tener un mecanismo de la Guerra Fría, que parecía olvidado en las páginas de la historia? Su interés es mucho y debería generar inquietud sobre su uso futuro.

En la primera parte del documento, se señalan tres pilares: “Defender nuestras economías potenciando la cooperación económica (…) Defender la gobernanza democrática ante las redes armadas de narcoterroristas (…) Defender y promover el respeto mutuo por la soberanía nacional y la autodeterminación de cada nación”.

Es imposible no estar de acuerdo con la inaplazable lucha coordinada contra la delincuencia organizada transnacional. Pero, con razón se han formulado preguntas válidas, sin respuesta aún: ¿las acciones a ejecutar implican operaciones militares conjuntas en los países firmantes del documento? ¿Se traslada a ellos la responsabilidad de hundir embarcaciones, violando para ello todas las normas internacionales en la materia y que en 78 ataques se ha cobrado la vida de 234 personas?

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Al final del documento se menciona el TIAR y su Mise en scéne. Allí se señala que, para alcanzar los objetivos propuestos en el documento, enviarán una comunicación conjunta al presidente del Consejo Permanente de la OEA para que se solicite “la celebración de una reunión de consulta para decidir sobre la creación de un Órgano de Consulta, de conformidad con los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río)”.

El TIAR, fue creado 1947 como instrumento de defensa mutua frente a una eventual agresión externa, o para actuar en algunos casos internos en sus estados parte. Ha sido invocado en 24 oportunidades, la última de las cuales se presentó en 2019, a petición del gobierno de transición de Juan Guaidó en Venezuela contra el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro. Colombia apoyó decididamente su convocatoria. A pesar de que se asumieron algunos compromisos entre los estados parte, al final no tuvieron mayor efecto por falta de aplicación.

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Según su artículo 6, “Si la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de un país americano se ven afectadas por una agresión que no sea un ataque armado, un conflicto dentro o fuera del continente, o cualquier otra situación que ponga en peligro la paz, el Órgano de Consulta se reunirá de inmediato”. También se mencionan “la congelación de activos, la restricción de visado de sus miembros y la responsabilidad penal de quienes apoyen logísticamente a los ilegales”. Aunque el artículo 6 no detalla las sanciones, remite a las acciones contempladas en el Artículo 8, artículo que no está mencionado en la comunicación presidencial. En este último, y ante una amenaza que no sea un ataque armado, los Estados parte pueden acordar la aplicación de una o más de cinco medidas principales. La quinta, prevé el uso de acciones militares colectivas para restablecer la paz y la seguridad continental.

De acuerdo con el procedimiento existente, una vez se envía la nota pidiendo la reunión del Consejo Permanente de la OEA este decidirá, mediante mayoría absoluta, la convocatoria del Órgano de Consulta. En el comunicado se menciona que “Una vez convocada la reunión formal del Órgano de Consulta, tenemos la intención de participar a nivel ministerial para estudiar la adopción de una resolución que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado de Río”. Todas las decisiones que se adopten lo serán por los dos tercios de los estados parte. Dado que en la actualidad son 17 los países miembros del TIAR, se requieren 11 votos para hacerlo.

Si las gestiones avanzan de acuerdo con lo previsto, en un corto plazo se estaría reuniendo el Órgano de Consulta del tratado. De momento, los Estados Unidos ya han tomado decisiones en materia de cancelación de visas de un grupo de personas dentro de los países firmantes. En el caso de Colombia, no hay procesos ejecutoriados que indiquen que las dos personas afectadas estén vinculadas al narcoterrorismo o pongan en peligro la estabilidad democrática del país. Existe el temor de que dicha medida pueda extenderse a otras personas, en igualdad de condiciones.

El reciente triunfo de Flavio Bolsonaro sobre Luis Inazio “Lula” da Silva en la primera vuelta de las elecciones en Brasil, lo colocan con las mayores posibilidades de alcanzar la presidencia en segunda vuelta. De ser así, toda Latinoamérica, con la excepción de México y Uruguay, quedaría con gobiernos alineados, y, en algunos casos genuflexos, con el país del norte. Así las cosas, el TIAR podrá utilizarse para lo que deseen sus estados parte