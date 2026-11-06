El aniversario de la Gran Decepción

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Hace 41 años exactos, el 6 de noviembre de 1985, en un operativo sangriento y temerario, un comando del M-19 tomó por asalto el Palacio de Justicia.
Nunca se supo qué fue peor: la demencia de la guerrilla al lanzar un ataque tan violento en pleno centro de la capital, la ineptitud del gobierno civil incapaz de frenar la tragedia, o la ferocidad de las FF. AA. que retomaron el palacio a sangre y fuego. Aplicando un despliegue de armas desmesurado, el Ejército llegó con tanques a la plaza, rodeó el edificio con más de mil soldados y tropas de asalto, y empezó uno de los enfrentamientos más atroces de nuestra historia. Esa misma tarde comenzó el incendio que terminaría devorando la estructura completa del palacio.
Después se estableció que el M-19 careció de ideales al lanzar el ataque, pues el comando irrumpió en el edificio matando a gente inocente, y a la vez había hecho pactos secretos con el grupo más violento y vulgar del país, el narcotráfico. Las FF. AA., entre tanto, aunque rescataron a 263 personas, a la vez apartaron al Ejecutivo del operativo como si fuera un estorbo, y al final ya no entraron a rescatar a nadie sino con la orden de dispararle “a todo lo que se moviera”. No hubo prudencia en el manejo de las armas, y por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó la retoma como un holocausto.
¿Cuál fue el resultado de la acción criminal de la guerrilla, la furiosa reacción de las FF. AA. y la alarmante inacción del Gobierno civil? La sede principal de la justicia colombiana hecha cenizas, más de 100 muertos y 11 desaparecidos. En efecto, varias personas salieron con vida del palacio en llamas y fueron llevadas a los cuarteles, donde las torturaron hasta la muerte y luego regresaron sus cadáveres a las ruinas humeantes para que se contabilizaran con los muertos en combate. Así pasó con el magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán.
Una semana después, erupcionó el volcán Nevado del Ruiz. En la noche del 13 de noviembre, se desató una avalancha de lodo que sepultó el pueblo de Armero y lo borró del mapa. 25 mil personas murieron en el cataclismo, entre ellas la niña Omayra Sánchez, y sus ojos grandes y castaños quedaron grabados en la memoria colectiva de toda la nación.
La tragedia de Armero rebosó los límites, porque el volcán llevaba 140 años en estado durmiente y que hubiera estallado a la semana de la carnicería del Palacio de Justicia, llevó a que mucha gente se preguntara si tanta desgracia no sería un castigo de Dios. Esa semana fue una de las peores de nuestra historia, y por eso la llamo la Gran Decepción, porque el país sufrió una desilusión profunda con sus ídolos de cabecera, y al final quedó una sensación de orfandad y naufragio nacional. Esa semana perdimos la inocencia, porque los defensores de la izquierda tuvieron que aceptar que sus paladines de la guerrilla habían actuado como asesinos a sueldo, y los defensores de la derecha tuvieron que aceptar que sus héroes de las FF. AA. habían actuado como carniceros, y los defensores de la democracia tuvieron que aceptar que sus líderes en el Gobierno civil no habían servido para nada, y los creyentes en Dios tuvieron que aceptar que Su voluntad parecía inescrutable.
Como digo, han pasado desde entonces 41 años exactos. Y aún no lo hemos superado.
-
Mario Giraldo(196)•Hace 13 minutosTienes la tendencia a mirar la historia escogiendo los pedacitos que te convienen para respaldar argumentos tóxicos en contra del país y su gente. Un hombre de privilegio incapaz de ver como la historia del M termino en hechos de paz, que transformo la vida política del país y por primera vez le dio a la izquierda la participación que nunca tuvo durante los años de la guerra fria.
-
Mario Giraldo(196)•Hace 28 minutosLa paz es el camino decia Antornio Navarro. Para todos los pistolocos del país la toma del palacio es un buen ejemplo de los fracasos de la represión armada. Un pais en guerra donde por primera vez el combate se dio en las calles de Bgta, y lo transmitieron por television. El país despertó a los horrores de la guerra y rapidito firmo un acuerdo de paz que desmovilizo al M19 y le dio vida política. La paz es el camino….
-
Felipe(94028)•Hace 1 horaEl tal dios se olvidó del país que más le reza, porque de nada sirve rezar tanto y asesinar aun más. Este es un país esquizofrénico, en donde hay mucha gente buena, pero con más gente mala y de peor condición que en ningún otro lugar del planeta, lleno de traquetos, corruptos, asesinos y ladrones.
-
Mario Giraldo(196)•Hace 21 minutosFelipe no pierde oportunidad de insultar a Colombia y su gente. Un pais donde hasta los ladrones se levantan a trabajar, cuidan de sus familias y anhelan el progreso y la prosperidad. Mientras haya 27% de pobreza, siempre habrá gente dispuesta a operar por fuera de la ley.
-
-
Paul Andres(89130)•Hace 1 horaEste tipo de columnas matan neuronas.
-
William(16260)•Hace 1 horaTriste , muy triste recordar estos sucesos, pero totalmente de acuerdo con el columnista
-
Mario(16018)•Hace 1 horaY llega a ser tan cínicos y despiadados los de la Izquierda que, con motivo de la reciente muerte de Navarro, lo declararon dizque HÉROE y, en la Derecha, nombraron de embajador a otro de los culpables en dicha hecatombe.
-
usucapion1000(15667)•Hace 1 horaUsted es más lerdo de lo que se esperaría de un iletrado tan descomunal. Poceraccio…
-
-
Gabriel(91153)•Hace 2 horasTal vez Ud no lo h superado. Y eso puede ser porque sus supuestos en cuanto a las razones del grupo guerrillero para tomarse el palacio son equivocadas. El Holocausto fue lo hicieron los militares en la retoma. Y la decepcion no es por el actuar de la guerrilla, a no ser que Ud pretenda defender a la guerrilla, la decepcion es por la ausencia de estado demostrada en como los militares le pasaron por encima a Belisario.
-
Beto(28107)•Hace 3 horasCómo superar hechos demenciales, protagonizados por grandes segmentos de la sociedad, hasta por la naturaleza
-
Dario(77642)•Hace 3 horasY lo peor. A quien ordenó matar y torturar, un tal Coronel Plazas Vega lo nombran Embajador en Perú. En este gobierno de de la Espriella, ni el enfermo come ni hay que darle. Solo mentiras cada que habla.
-
usucapion1000(15667)•Hace 1 horaEn Colombia se cae para arriba, qué cónico y decorazonador nombramiento.
-
-
Carlos Arturo(92784)•Hace 3 horasMuchos cometen el grave error de equiparar las fuerzas del estado, creadas para que perdure el orden y en casos puntuales defiendan al ciudadano , con los grupos delincuenciales que están al margen de la ley y no se rigen por ella. Quien tuvo mayor culpabilidad en ese hecho demente ??
-
Francy(94745)•Hace 3 horasMucha cháchara y cero contenido.
-
Atenas(06773)•Hace 3 horasY aún aquí, en EE, ciertos pandos opinadores se hacen un mar de llanto cuando, por fin, muere uno de los terroristas q’ perpetraron tan cobarde atentado, pues al haber sido absueltos por nuestra amañada justicia terrenal nos queda el rescoldo o consuelo de q’, gracias a Dios, están QEPD. Aunq’ el ideal es q’ fueran a rendir tributo ante el Señor más temprano q’ tarde ellos y sus áulicos. Atenas
-
PEDRO JUAN(90741)•Hace 3 horasBla, bla, bla, bla.
-
-
MarToMo(69855)•Hace 3 horasGracias por la triste reflexión sobre ese trágico momento de nuestra historia!!! Ojalá lo lea nuestro actual presidente y le invite a cambiar su actitud y retórica de guerra que solo llevará a decepciones!
-
usucapion1000(15667)•Hace 1 horaLos improvisadores fascistas no leen porque creen saberlo todo y desprecian el conocimiento y todo lo que les suene a ciencia, Historia, Arte , diversidad y cultura.
-
-
Noticioso(6975)•Hace 4 horasHay que ver a Petro, Vera Grabe y toda esa gentecilla charlatana del M-19, todavía tratando de vender esa guerrilla de secuestradores y asesinos como un grupo de "héroes" salvadores de la patria. Allá fue que el psicópata Petro se creyó el cuento de que iba a "salvar a la humanidat" con sus llamados a la "guerra a muerte". Viejos patéticos.
-
usucapion1000(15667)•Hace 1 horaEres tan tóxico que tuerces hasta una plomada,, pobre ser.
-
-
Maria Eugenia(56068)•Hace 4 horasFiel radiografía del mal que tardó en ser verdad.
-
ERWIN(18151)•Hace 5 horaspor favor,superemos este cuento ..ya esta bueno ..la historia ,es para aprender ..no para vivir con ella,a cuestas ..por favcor.
-
Gines de Pasamonte(86371)•Hace 6 horas2) de cese al fuego firmados en 1984. 2ª) El coronel en retiro: Alfonso Plazas Vega, dirigió la operación militar en el Palacio de Justicia y fue condenado por algunos hechos, como la muerte de Carlos Horacio Urán. Hoy funge como embajador de Colombia en el Perú. 3ª) La inoperancia y pusilanimidad en el manejo de los hechos del entonces presidente Belisario Betancur Cuartas.
-
usucapion1000(15667)•Hace 1 horaBelisario carecía de carácter y fue fiel a su debillidad hasta la muerte, por eso nunca contó la verdad sobre lo ocurrido pese a haberlo prometido. Godo cobarde y aventajado tenía que ser.
-
Gines de Pasamonte(86371)•Hace 3 horasCierto, Dionisio. Muchos especulan sobre un “golpe de estado” a Belisario, es posible. Se dice que Nerón tocaba la lira mientras Roma ardía; Belisario leía el romancero gitano mientras Alfonso Reyes Echandía, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, clamaba por un cese al fuego. ¡Plop!
-
Dionisio(cvtsc)•Hace 4 horasEl contexto que traes es acertado, Ginés: la toma no nació de la nada como afirma Botero ("careció de ideales al lanzar el ataque"): querían repetir el golpe de opinión e imagen de la toma de la embajada dominicana y salió muy mal, en especial porque Belisario no tenía pleno control sobre las FFAA, mucho antes de la toma. Ahí fue donde falló el cálculo del M19: en condiciones "normales", si secuestras al presidente de la Corte Suprema, asumes que habrá negociación, pero no fue el caso.GranError.
-
-
Gines de Pasamonte(86371)•Hace 6 horas1) Tres lecturas: 1ª) La responsabilidad del grupo guerrillero M-19 en la toma del Palacio de Justicia abarca varios aspectos históricos, penales y morales: un acto terrorista y una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario al utilizar la toma de rehenes y la violencia extrema como método de presión política. El grupo armado buscaba llevar a cabo una “demanda armada” y un juicio público contra el presidente Belisario Betancur, acusándolo de incumplir los acuerdos de paz y …
-
Dionisio(cvtsc)•Hace 8 horasDemasiada emoción y poco análisis, JC. El M19 llega a tomarse el Palacio por el incumplimiento de los acuerdos de paz de Belisario (¿le suena Yarumales?), sin saber que el pobre Belisario no tenía control de las FFAA: ese fue su gran error. Para rematar, para que no fuera a incumplir el acuerdo con Escobar, éste filtró la toma al Ejército, ahí empezó la estrategia de la ratonera que fue la que utilizaron. Nunca tuvieron en cuenta la vida de los magistrados. Falta mucha info…
-
usucapion1000(15667)•Hace 1 horaEl ole es uncapaz de diferenciar entre hechos, concausas y efectos. No tiene la culpa, llegó tarde a la repartición.
-
Dionisio(cvtsc)•Hace 4 horasEn su homilía "Yo sé lo que usted no sabe", su eminencia Alegario DCXLVI utiliza su tono más impotable para decir que como siempre él sabe todo mejor, tiene la última palabra y termina sentenciando con pobre comprensión de lectura. No estoy perfumando nada, sencillamente estoy diciendo lo obvio: si el Ejército le hubiera apostado a la paz de Belisario no hubiera sucedido la toma del Palacio. Fue un holocausto, ¿dónde están los vencedores? El trono de superioridad es todo suyo, su eminencia.
-
Olegario(51538)•Hace 8 horasY para esa acción “altruista”, como la quiere pintar usted, tenían que entrar matando a dos humildes celadores puestos allí como carne de cañón por los milicos ansiosos de venganza? Botero hace un análisis ponderado de ese evento catastrófico y sus “héroes” del movimiento terrorista M-19 no salen bien parados, ni esos ni los milicos ni el poetastro de Amagá. No intente perfumar ese bollo, y aunque el cinismo es inherente a todo zurdo, deje su tronito de superioridad moral a un lado.
-
-
Carlosé Mejía(19865)•Hace 10 horasLa toma y retoma del palacio de justicia, una gran decepción, una de las peores de nuestra historia reciente, de acuerdo: un grupo de compatriotas que actuaron todos ellos mal, sin principios y sin miras…