No todo es malo, desde luego, pero ver al presidente caminar y pavonearse entre cadáveres es una imagen reprensible e imposible de olvidar. Humillar a un delincuente capturado, y más si es un joven despistado, es indigno en un jefe de Estado. Disfrazarse tantas veces de soldado como en Halloween para aparentar fuerza y liderazgo es un recurso teatral que raya en lo ridículo. Cerrar discursos invocando a Cristo Rey en un país laico, e invocar a Cristo para desatar hechos de violencia, son…

No todo es malo, desde luego, pero ver al presidente caminar y pavonearse entre cadáveres es una imagen reprensible e imposible de olvidar. Humillar a un delincuente capturado, y más si es un joven despistado, es indigno en un jefe de Estado. Disfrazarse tantas veces de soldado como en Halloween para aparentar fuerza y liderazgo es un recurso teatral que raya en lo ridículo. Cerrar discursos invocando a Cristo Rey en un país laico, e invocar a Cristo para desatar hechos de violencia, son actos incoherentes. Entrometerse en la política gringa antes de las elecciones, corriendo el riesgo de quedar del lado perdedor, es un autogol cantado. Subirse feliz a un podio para anunciar el número de víctimas del terremoto, saludando al público y lanzando besos al aire como una reina de belleza, es una afrenta. Promover batallas culturales carece de sentido y sólo agudiza la polarización en el país. Ordenar el retiro de piezas del Museo Nacional que no gustan por razones ideológicas es una tontería, e impugnar la decisión del juez que obliga a reponerlas es otra, porque le da una importancia a esas piezas que antes no tenían. Componer mal el equipo de Gobierno, al punto de tener que desnombrar a 50 funcionarios en sólo tres meses, delata improvisación. Y el mayor error de todos es creer que estas cosas no son torpezas sino aciertos que merecen aplausos.

Cada vez que el presidente habla en público hace un show, y lo que más le importa, claramente, es su propia imagen. Sin embargo, cuando luce un traje militar no despierta asombro sino burlas, y además ofende, porque esas prendas privativas de las FF. AA. no sólo visten a los militares: los honran, pues son merecidas tras años de servicio y entrega a la patria. Quien las porta sin habérselas ganado irrespeta al estamento militar. Y esa es otra torpeza.

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Sin embargo, la mayor torpeza de todas viene desde la campaña electoral, y fue pegarle el rótulo de “milagro” a todo lo que anuncia el Gobierno. Asociar esa palabra a cada iniciativa es un error estratégico, porque genera expectativas desmesuradas que son imposibles de satisfacer. Cualquier logro que no sea perfecto, así sea bueno, decepciona, porque al prometer milagros no se valen resultados menores. La prueba es el terremoto. El presidente garantizó atención inmediata con el Fondo Milagro, pero medio millón de personas siguen esperando ayuda en condiciones inhumanas. Ante la promesa de un milagro la gente espera, en efecto, milagros, y no se valen demoras ni falta de resultados. Ese fue un error de la política de paz de Gustavo Petro: prometió demasiado, nada menos que la Paz Total, y sus expectativas fueron siempre irreales. Claro, al final fue un fracaso absoluto, pero esa es otra historia.

En fin, quien promete lo inalcanzable, tipo la Patria Milagro, eleva hasta el cielo las expectativas, y todo lo que esté por debajo de esa barra tan alta se percibe como un fracaso o un engaño. Y en un país como Colombia, lastrado por una burocracia paquidérmica y un Estado inoperante, los milagros de gobierno son imposibles.

Esa fue, en suma, la mayor de las torpezas. Que ya son muchas para un Gobierno de apenas cien días.

@JuanCarBotero