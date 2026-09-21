Colombia IA. Apocalipsis en la periferia

La advertencia hace pocas semanas de un exempleado de Anthropic en el sentido de que al final de esta década la IA podría destruir a la humanidad generó una ola de paranoia que parece anticipar el Apocalipsis: Agentes de IA descontrolados, renuncia de trabajadores encargados de la seguridad…

En agosto de 2024, Mauricio Lizcano, ministro TIC del gobierno Petro, aportó 39.000 millones de pesos para el establecimiento de una facultad de inteligencia artificial (IA) en la Universidad de Caldas. Sin conocer el resultado de esa inversión, este podría ser un ejemplo de lo que un país periférico como Colombia no debe hacer en materia de IA.

La advertencia hace pocas semanas de un exempleado de Anthropic en el sentido de que al final de esta década la IA podría destruir a la humanidad generó una ola de paranoia que parece anticipar el Apocalipsis: Agentes de IA descontrolados, renuncia de trabajadores encargados de la seguridad de la IA, el llamado de los lideres de la industria a bajar el ritmo de desarrollo y el informe de Anthropic sobre intentos de usos maliciosos y criminales con Claude. Cada vez son más grandes los retos para la industria, los gobiernos, reguladores y usuarios.

Los días venideros seguirán estando convulsionados y lo que se decida en las altas esferas del poder digital en EE.UU. terminará dictando el camino, enfoque y seguridad de la IA, por lo menos en Occidente. Mientras las potencias tecnológicas reflexionan y debaten al respecto, países como Colombia deben aplicar una dosis de realidad y definir sin pretensiones cuál es y será su rol en el mundo digital.

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Dedicar tiempo, recursos y energía en debatir proyectos de ley o regulaciones transversales sobre la IA puede no ser el camino correcto. Conscientes de esta realidad, por lo pronto deberíamos asimilar los referentes extranjeros y valernos de los regímenes normativos ya existentes y que son plenamente aplicables a la IA, como la protección de datos personales, protección al consumidor, propiedad intelectual y responsabilidad civil.

Hace bien el gobierno colombiano, a través de la vicepresidencia y el Ministerio de las TIC, al enfocar su hoja de ruta tecnológica en pilares como la infraestructura, el talento y la modernización del Estado, de tal forma que Colombia sea un “hub” mundial de centros de datos, un líder en capital humano especializado y un modelo a seguir en eficiencia gubernamental. De gran ayuda será el señor David Vélez de Nu.