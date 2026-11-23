Que el poder detenga al poder, así lo proclama la teoría de la separación de los poderes públicos que formuló Montesquieu en el siglo XVIII. Transcurridos casi trescientos años desde entonces, la Rama Judicial —independiente y autónoma— históricamente ha sido la que más ha contribuido a la realización de los valores de la democracia. La efectividad de los derechos civiles, el Estado del Bienestar y la protección de las minorías no habrían sido posibles sin la firmeza y oportunidad de trascendentales decisiones judiciales. Expresión excelsa de la majestad de la justicia. Para no ir tan lejos, ¿qué sería hoy de la democracia en…

Que el poder detenga al poder, así lo proclama la teoría de la separación de los poderes públicos que formuló Montesquieu en el siglo XVIII. Transcurridos casi trescientos años desde entonces, la Rama Judicial —independiente y autónoma— históricamente ha sido la que más ha contribuido a la realización de los valores de la democracia. La efectividad de los derechos civiles, el Estado del Bienestar y la protección de las minorías no habrían sido posibles sin la firmeza y oportunidad de trascendentales decisiones judiciales. Expresión excelsa de la majestad de la justicia. Para no ir tan lejos, ¿qué sería hoy de la democracia en Colombia si el poder judicial no hubiera contenido los delirios y arbitrariedades del pasado gobierno?

El grave panorama fiscal que vive Colombia naturalmente impacta el presupuesto de la justicia. Ojalá no su independencia. La semana pasada el presidente de la República anunció que se gestionarían recursos cercanos a los 1,5 billones de pesos con el fin de evitar la reducción de cargos judiciales en 2027. En la misma oportunidad se planteó la posibilidad de imponer un arancel judicial, el cual consistiría en una contribución a cargo de los demandantes en los procesos judiciales de cuantías significativas. La idea no es nueva. La Corte Constitucional (sentencia C-169/14) declaró inconstitucional una ley de 2013 que regulaba un arancel judicial debido a que, entre otras razones, acarreaba la violación de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso.

En medio de la calamitosa situación presupuestal, la Rama Judicial, de manera autocrítica, debería realizar una labor de ingeniería para determinar su nivel de eficiencia y aplicar mejores prácticas. Recordemos que el Covid 19 fue el precursor de cambios trascendentales en la administración de justicia en Colombia, como el expediente electrónico, los trámites y las audiencias virtuales y la fiel trazabilidad de los procesos. Hay avances significativos; infortunadamente en el “paraíso digital” la morosidad judicial sigue siendo una catástrofe que deslegitima el Estado de Derecho. Es indispensable que se desarrollé un plan serio y concreto para enfrentar esta realidad que aleja a los ciudadanos y sirve de parapeto para la corrupción.