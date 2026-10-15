Justo en estos días, cuando se han oído algunas voces que claman por el cierre del canal público de la televisión nacional (RTVC) por haberse politizado durante los gobiernos anteriores y por ciertas contrataciones recientes similares en talante y en falta de competencia a las…

La semana pasada cumplió 35 años el programa más icónico sobre cine en España, Días de cine. Un programa de televisión que nació con la idea de dar a conocer las novedades de cartelera y de contagiar la pasión del cine al público, conjugado con reportajes, entrevistas, reseñas de libros sobre cine y actividad de los festivales de cine del país y del mundo.

Justo en estos días, cuando se han oído algunas voces que claman por el cierre del canal público de la televisión nacional (RTVC) por haberse politizado durante los gobiernos anteriores y por ciertas contrataciones recientes similares en talante y en falta de competencia a las que han mostrado gobiernos precedentes, programas como Días de cine —no es el único, habría que recordar también, por ejemplo, Versión española, con la presentación de Cayetana Guillén Cuervo— muestran cómo es posible hacer programas televisivos (o radiales o de prensa) de calidad sin que ellos deban caer en la propaganda política, en la adulación proselitista, en el sesgo ideológico o en la censura del otro.

El programa nació en tiempos en los que ya había una industria cinematográfica en España, aunque más incipiente que la de ahora. Todo un universo que con el correr de los años ha sabido consolidarse hasta crear una de las cinematografías nacionales más ricas, más sugerentes y más fecundas de todo Europa; a la zaga de industrias similares, como la de Francia o el Reino Unido, tan sólo en sus alcances publicitarios y en sus logros de difusión.

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Días de cine se ha transmitido de manera ininterrumpida durante 35 años dando cuenta de todos los aspectos de la industria del cine nacional e internacional. Nació con la dirección de César Abeytua. Tiempo después Antonio Gasset asumiría la dirección del programa. Luego Raúl Alda, subdirector hasta entonces, asumiría el mando, hasta la llegada de Gerardo Sánchez. Presentadores del programa fueron Aitana Sánchez-Gijón, seguida por Cayetana Guillén Cuervo, Henar Álvarez y Elena S. Sánchez. Días de cine ha ido variando su formato —desde 2019 no tiene un presentador fijo; invitan a diversas personalidades del cine español a liderar cada una de las emisiones—, pero nunca ha cejado en su empeño por divulgar, con altura y con conocimiento, lo mejor del séptimo arte al público nacional.

Este programa ha contribuido, qué duda cabe, a crear y a afianzar una cultura cinematográfica en España, ayudando a consolidar uno de los públicos más educados, más exigentes y más refinados del continente. Algo similar podría emprenderse con los medios de comunicación nacionales para formar a los colombianos en la cultura. Pero no en la cultura burocrática o en la cultura mafiosa o en la cultura reguetónica que ha impregnado tantos círculos de Colombia. Sino en una cultura de verdad. Podrían pensarse programas sobre cine, sobre arte, sobre literatura… que coadyuven a crear una cultura literaria, una cultura plástica, una cultura cinematográfica, que tanta falta hacen en este país, carcomido muchas veces por la ramplonería, por la ignorancia y por la vulgaridad.

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@D_Zuloaga

juandavidzuloaga@yahoo.com