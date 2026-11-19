La noche es el título de la muestra y es también donde se desarrolla buena parte de la obra de este gran artista colombiano. Pero es además el título de una de sus piezas más…

Se inauguró la semana pasada en el Museo de Arte Reina Sofía de Madrid una retrospectiva del universo artístico de Miguel Ángel Rojas, uno de los artistas más importantes del panorama hispanoamericano actual. La retrospectiva, que reúne más de un centenar de piezas, es un reconocimiento merecido a quien desde hace más de cinco décadas viene transitando todos los senderos del arte contemporáneo y viene abriendo nuevos caminos con su indagación plástica.

La noche es el título de la muestra y es también donde se desarrolla buena parte de la obra de este gran artista colombiano. Pero es además el título de una de sus piezas más icónicas y más importantes, una pequeña obra en la que, a manera de talismán, incluyó un gramo de cocaína en su ejecución; obra que señala el momento en el que Miguel Ángel Rojas decidió dejar de consumir esta droga que, de manera tan dolorosa, ha signado el decurso político del país.

Decurso que no ha sido ajeno a su quehacer artístico. De hecho, una de las obras más importantes de la historia del arte político de Colombia es de su autoría, el famoso David de Miguel Ángel Rojas. La fotografía de un soldado que perdió una de sus piernas por causa de una mina quiebrapatas. El original de esa fotografía dolorosa y genial está en la colección permanente del Museo Nacional de Colombia y hace parte también de la exposición del Reina Sofía.

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Un hecho cruel de esa guerra contra las drogas que desde hace muchos años moldea la geografía nacional. Esa misma geografía que, con hojas de coca, el propio Miguel Ángel Rojas ha retratado, una de cuyas obras, El nuevo Dorado, se expuso en la Bienal de Beijing y en el Museo de Arte Moderno de Bogotá-MAMBO. Enfrentada en el MAMBO a otra de sus cartografías que tiene el muy elocuente título de Economía salvaje (y que también se expuso en Beijing). Una denuncia del extractivismo, muchas veces ilegal, y de la destrucción de los recursos naturales que signan el modelo económico contemporáneo y que denuncia Rojas con su trabajo, a la vez que pone de relieve la doble economía y la doble moral que las drogas han generado en Colombia y en el mundo. Doble crítica que se plasma en los pares de nombres contrapuestos en muchas de sus obras: el nombre de celebridades mundiales cuya adicción es bien conocida confrontado con el nombre de sonados traficantes de drogas.

La noche fue también el escenario en el que Rojas comenzó su carrera artística, retratando de manera clandestina la homosexualidad en las fiestas que se organizaban en la obscuridad del Faenza y de otros teatros de Bogotá, preguntándose por su propia sexualidad y por la manera en la que, de nuevo, lo político moldea el cuerpo. Campo de fuerzas del placer, del dolor, de las fobias y de los deseos; configurados todos por lo político. Unos retratos que con valentía y con honestidad hizo en su momento, con fuerte ánimo de reivindicación.

Y la noche alude, por fin, a esa oscuridad que tantas veces ha querido cernirse sobre el país. Pero ahí ha estado el arte, en ocasiones cuestionado y resistido, presto para arrojar luz sobre nuestras penumbras, sobre nuestras dudas y sobre nuestras sombras. Pues esa es también tarea de las artes. Y la obra de Miguel Ángel Rojas ha estado a la altura de ese compromiso, como da buena cuenta de ello su fecunda y asombrosa trayectoria artística.

@D_Zuloaga

juandavidzuloaga@yahoo.com