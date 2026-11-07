Grande otra vez

No es claro que el propósito de la visita de Dylan al Papa, y la foto memorable que de ella surgió, tuviera que ver con las elecciones del día anterior en su país, pero al final ese sí fue el mensaje que…

La foto más importante de la debacle política y electoral del Partido Republicano en las elecciones del pasado 3 de noviembre en los Estados Unidos no ocurrió en Washington ni en Nueva York ni en Miami ni en Houston sino en Roma, donde el Papa León XIV recibió a Bob Dylan, quien llegó vestido como un monje medieval con túnica y capuchón, aunque en realidad era una especie de suéter de rapero adornado por una corbata a medio hacer.

No es claro que el propósito de la visita de Dylan al Papa, y la foto memorable que de ella surgió, tuviera que ver con las elecciones del día anterior en su país, pero al final ese sí fue el mensaje que le dio la vuelta al mundo, con esa imagen de los dos americanos en el Paraíso, felices de conocerse el uno al otro aunque hay que decir que se ve que León XIV está mucho más emocionado que su visitante, y no es para menos: no siempre los dioses visitan el Vaticano.

Aunque quien hoy parece una estrella de Rock es el Papa, recibido por las multitudes allí donde vaya. Hace un mes estuvo en Francia, la anticlerical y republicanísima Francia, y fue como si el viejo catolicismo de ese país renaciera de las piedras. En la catedral de Notre Dame, que en tiempos de la Revolución de 1789 fue consagrada a la “diosa razón”, León XIV lloró mientras miles de personas entonaban en latín el Salve Regina del siglo XIII.

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Hoy se discute mucho si el mundo está viviendo una suerte de resurgimiento no sólo de la fe y la devoción cristianas, así en general, sino también, y de forma muy particular, del catolicismo, aun en sociedades que parecían ya ganadas, desde hace tiempo, para el secularismo más resuelto y militante o para cultos de otras denominaciones del cristianismo, en especial el protestantismo con todas sus bifurcaciones.

Es muy difícil ponderar y medir el fenómeno, si es que de verdad se está dando —muchos lo minimizan—, pero el ímpetu que le ha impuesto León XIV a su pontificado sí parecería estar encausando un nuevo sentimiento religioso en medio de los grandes conflictos y las grandes angustias de esta época caótica e incierta, como todas, en la que quizás por esa misma razón el valor de lo sagrado y lo ritual se ha revelado como un eficaz antídoto contra la tontería.

Hace unos meses el Papa escribió una encíclica sobre la inteligencia artificial y durante semanas no se habló de otra cosa en medio mundo, como si su texto fuera un asidero para sobreaguar en estos tiempos oscuros y aciagos en los que las pantallas, ese abismo, nos están succionando el alma. Lo increíble, casi lo paradójico, es que el mensaje del Papa se volvió viral y no fueron pocos los que acudieron a la inteligencia artificial para poder entenderlo.

Aunque es en la política donde con más fuerza se ha hecho sentir León XIV, no en vano un jefe de Estado cuya autoridad se remonta, como mínimo, al siglo IV de nuestra era. Y sí: el Sumo Pontífice (título que también ostentaron los emperadores romanos) es un monarca absoluto de inspiración divina, con un poder tan grande como pequeño es el territorio en el que gobierna, la Ciudad del Vaticano. No importa: su voz se oye “urbi et orbi”, en la ciudad y el mundo.

Esa es la razón por la que un megalómano narcisista y vano como Donald Trump, un niño caprichoso y despótico al fin y al cabo, no lo puede soportar, porque además el Papa se ha opuesto, desde antes de serlo, a la forma en que Trump y sus áulicos manosean el mensaje cristiano para justificar sus abusos y delirios, su falta de decoro y compasión. Un Papa nacido en los Estados Unidos, por favor, del que dijo Trump que no le gusta porque es un Papa liberal.

Y ahí están las consecuencias: el Papa de Roma votó en las elecciones del martes pasado y es de suponer que lo hizo por el Partido Demócrata, como lo hicieron millones de personas que así castigaron el desastre clamoroso del segundo gobierno de Donald Trump, al que ninguno de sus abyectos consejeros, muchos de ellos católicos, le advirtió lo ruinoso que puede ser un enfrentamiento con el vicario de Dios en la Tierra.

Porque además esa es una de las claves fundamentales y más profundas de la derrota republicana del 3 de noviembre: la cuestión religiosa, la forma en que los demócratas les quitaron a los conservadores la causa y la bandera del cristianismo. En vez de negarlo o combatirlo, en vez de refutar sus principios, lo que hicieron fue reivindicar su esencia, la cual está en el centro mismo de la identidad política de los Estados Unidos como nación.

Hace muchos años, el teólogo californiano y protestante Michael Horton escribió un libro en el que habla de cómo en su país hay demasiados “cristianos sin Cristo”: gente que sólo usa esa religión para su envanecimiento personal y moral, para imponer una visión del mundo mezquina y represiva que en el fondo es la deshonra del verdadero mensaje de Jesús. Ahí hay una disputa política y el Papa ha sido uno de los primeros en entenderlo, en eso lleva dos mil años.

Esa es la foto: León XIV y Bob Dylan. Lo mejor de los Estados Unidos, América grande otra vez.