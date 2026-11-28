Es más: muchas de las historias de supervivencia del 9 de abril tienen que ver con el trago, bendito sea, y con cómo muchos que han debido morir ese día no lo hicieron porque primero se emborracharon o…

No recuerdo quién fue el que dijo que el 9 de abril de 1948, la fecha del infausto ‘bogotazo’ cuando mataron al caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, es la historia de un pueblo que salió a hacer la revolución pero volvió borracho a la casa, lo cual es cierto: entre los escombros humeantes de la ciudad que un aguacero apocalíptico trataba de apagar ese día, se veían por igual las montañas de los muertos y las de los borrachos.

Es más: muchas de las historias de supervivencia del 9 de abril tienen que ver con el trago, bendito sea, y con cómo muchos que han debido morir ese día no lo hicieron porque primero se emborracharon o fingieron que lo estaban haciendo, y llegó un momento en el que era imposible reconocer en la calle si uno estaba ante un cadáver o ante un beodo, para usar una expresión propia de las señoras de esa época.

Contaba Lucas Caballero Calderón que vio desde la ventana de su casa, ese día, ese infierno, la escena de un tipo que iba con una cortina de terciopelo amarrada al cinto y un inodoro en la espalda. Detrás venía un borracho tambaleándose y la policía le ordenó que levantara las manos, cosa que no hizo. Los uniformados repitieron varias veces la orden sin ningún éxito hasta que abrieron fuego, sin darse cuenta de que el borracho además era manco.

La tía de un gran amigo, que vivía en el centro, llamó al comandante del ejército a pedirle refuerzos frente al andén de su casa —me encanta como le dicen los argentinos al andén, “la vereda”— porque los cuerpos inertes se apilaban y el olor era insoportable. El comandante le respondió sobrecogido que entendiera que el mundo se estaba acabando, él no podía hacer nada. La tía de mi amigo le suplicó: “Por lo menos vengan y los cambian por unos más frescos…”.

Cuatro años antes del ‘bogotazo’, ya cuando el país se había lanzado de lleno al abismo de esa guerra civil no declarada que fue el polvorín que estalló el 9 de abril de 1948 y lo arrastró todo consigo, cuatro años antes había habido en la ciudad de Pasto un intento de darle un golpe de Estado al presidente legítimo, Alfonso López Pumarejo, quien ejercía el poder por segunda vez, ahora sitiado por sus enemigos que lo consideraban (¡a él!) un perverso comunista.

La verdad es que el contexto internacional de eso que en la historiografía colombiana se suele llamar “La Violencia”, así con letras mayúsculas, fue determinante para desatarla, un torrente de gasolina sobre ese río de fuego. Primero la Guerra Civil española, que aquí se quiso replicar día tras día, y luego la Segunda Guerra Mundial, cuyas grandes consignas ideológicas también llegaban como un eco, no tan lejano, a nuestro pobre país desastrado.

Quienes le dieron el golpe a López eran, de hecho, unos militares conservadores, algunos de ellos, al menos, que querían emular el levantamiento que en España había llevado a Francisco Franco al poder, levantamiento que entre otras cosas se llamó, gran paradoja, “la revolución en marcha”, tal como el primer gobierno de López en Colombia. Ese día del golpe en Pasto, la noche del golpe, más bien, los militares se emborracharon y le gritaron vivas a Hitler.

Pero no sólo los golpistas se emborracharon sino también su víctima, el presidente de la república, que no es que se jumara en serio, como entonces se decía, pero que sí se sentó a tomar whisky con sus captores en la finca de un par de hermanos, los hermanos Bucheli, en la que conjurados y rehenes departían al calor de unas copas, en el frío infernal de Pasto, mientras el país esperaba en vilo lo que pudiera pasar.

Y pasó lo que tenía que pasar: los militares que se levantaron contra López, encabezados por el coronel Diógenes Gil, terminaron entregándosele casi entre sollozos. Lo que parecía que iba a ser un instante desgarrador y trágico de la historia nacional, como siempre pasa aquí, no sabe uno si por suerte o por desgracia, acabó en un sainete, una escena de opereta con pésimos actores de reparto.

Pero lo que ocurrió en días pasados en Cartagena es ya el colmo del absurdo, no hay ficción que lo supere: unos ladrones iban por un carro de valores, como se sabe, y llegaron tarde, aquí somos impuntuales hasta para robar. Entonces decidieron secuestrar a quienes a esa hora hacían mercado, pero pronto todo devino en recocha, como siempre aquí, con secuestradores y secuestrados bebiéndose el trago del lugar mientras ponían corridos mexicanos.

El gran Ennio Flaiano solía decir que en Italia la situación es grave —“es más: es gravísima”, añadía— pero nunca es seria. Igual que acá, sólo que acá es peor, como lo demostró la indagatoria judicial de dos de los presuntos secuestradores de Cartagena, que estaban tan borrachos que mientras la juez les imputaba cargos y les leía artículos del Código Penal, ellos dormitaban y cabeceaban, alzaban la mirada, sin tener la menor idea de dónde estaban.

Así es imposible reconstruir un país, la verdad, ni siquiera los hampones son serios. Eso decía López Pumarejo mientras le daban el golpe en Pasto y todos brindaban por Colombia: “Con esta gente no se puede”.