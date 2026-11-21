Desde entonces, y tal como lo previeron muchos en ese momento, el Brexit ha sido un proyecto ruinoso tanto en lo económico como en lo político, mientras los gobiernos caen y se suceden en ese país que…

Andy Burnham, el primer ministro del Reino Unido, está a punto de lograr una proeza que hasta hace unos meses parecía imposible: la reversión y el desmonte progresivo del funesto Brexit, del cual se cumplió este año una década sombría y asoladora para el pueblo británico, por llamarlo así a falta de un nombre mejor, que en contra de su historia y de sus tradiciones decidió lanzarse sin paracaídas al abismo de la demagogia y la locura.

Desde entonces, y tal como lo previeron muchos en ese momento, el Brexit ha sido un proyecto ruinoso tanto en lo económico como en lo político, mientras los gobiernos caen y se suceden en ese país que antes parecía ser el modelo de la estabilidad y la sensatez. Ahora es al revés y el Reino Unido se volvió como Italia, con cuatro primeros ministros en los últimos cuatro años, periodo en el que la propia Italia solo ha tenido uno, una, Giorgia Meloni.

Podría decirse que el Brexit fue la primera caja de Pandora de muchas de las que se han abierto en estos años como símbolo de un nuevo orden mundial en el que los instrumentos y los principios de la democracia se usan para pervertirla y arruinarla, para imponer causas que nacen de la manipulación y el delirio, la frustración de sociedades rotas y enfrentadas que prefieren encontrar culpables y no soluciones y que se dejan alienar por mitos falaces y absurdos.

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Es el monstruo que ha engendrado esta nueva civilización de internet y las redes sociales, en la que se disolvió por completo el consenso de la realidad y la gente confunde el mundo con sus opiniones y prejuicios, las paparruchas y los disparates que le llegan al teléfono, mientras los caudillos se lucran de esa especie de universo paralelo (para lelos) y lo atizan y lo riegan de gasolina y de fuego para llegar al poder o mantenerse en él.

¿Siempre fue así? Quizás, pero las formas de la alienación política y colectiva que hemos conocido en nuestro tiempo a causa de las nuevas tecnologías de la información y la interacción social no tienen igual en la historia, ni siquiera en los años 30 del siglo pasado, y la deriva totalitaria que se intuye en ellas es innegable y aterradora, por eso los tiranos están tan interesados en ser los dueños de ese negocio, el negocio de las emociones y los miedos de sus pueblos.

Lo decía Hannah Arendt: el totalitarismo, al final, no es más que una forma distorsionada de la realidad, la supresión y la adulteración de sus datos esenciales en nombre de la ideología y el espíritu de secta, por eso la política se vuelve un acto de fe y aun de mala fe: la veneración ciega de los caudillos, la renuncia a cualquier forma de la crítica y la razón, la sublimación de la identidad partidista hasta confundirla con la de la sociedad toda.

De eso habló también, con maestría y belleza, Elías Canetti, quien en Masa y poder describe los procedimientos que enajenan a una sociedad y la vuelven una turba violenta y fragmentada, dichosa de marchar hacia el abismo. Por eso no siempre la mayoría tiene la razón, como en la frase de Adlai Stevenson cuando una señora le dijo que no se preocupara porque los inteligentes iban a votar por él. Contestó Stevenson: “Sí me preocupa, yo necesito una mayoría”.

En fin, para no desviarnos, en fin: Andy Burnham acaba de empezar el proceso de reversión del Brexit y mucha gente, en su país y afuera, lo está admirando por eso. Yo también, pero lo admiro más por una medida que tomó hace un mes y que me parece casi tan trascendental e histórica como la del Brexit: multar a quienes no usen audífonos en el espacio público cuando oyen música en su celular o “ven contenidos”, como se dice ahora.

Yo, como buen colombiano, pensaba que esa era sólo una maldición colombiana: oír a todo timbal, mientras uno está en una fila o en un bus, lo que el vecino está viendo en su pantalla con risa atolondrada. “¿No tiene audífonos?”, siempre quiero preguntar, con la certeza de que voy a recibir una respuesta feroz e indignada, como suele pasar cuando uno confronta a quien atropella a los demás: “A usted qué le importa”.

Pues en el Reino Unido eso ya no se puede y el que no se ponga audífonos tiene que pagar cien libras esterlinas, poca cosa ante el daño que produce, pero algo es algo. Porque se nos olvida que el gran invento del mundo moderno no es el telégrafo ni la locomotora ni el celular, y ni siquiera el rebobinador de películas de Betamax, sino el ruido: la banda sonora de la sociedad industrial, la música estridente de un mundo que no se calla jamás: ruido, ruido, ruido y nada más.

Por contraste, el silencio fue durante siglos o milenios una conquista espiritual: el terreno al que había que llegar para encontrar a Dios o a los dioses, la soledad, el diálogo con nuestra propia alma y sus abismos. En el Imperio Bizantino había hasta un funcionario dedicado a imponer el silencio, el silenciario, que hoy hace más falta que nunca porque el silencio será pronto un lujo inaccesible.

Quizás no esté del todo equivocado Andy Burnham y el ruido sí es tan grave como el Brexit.