Una de espías

Silva Rueda era un destacado miembro de la sociedad bogotana, como entonces se decía, aunque su origen era por completo santandereano, en San Gil, y sus apellidos y su estampa, y su…

Ahora que otra vez están de moda los espías, porque eso también es la vida, una novela de misterio y de intriga, recordé la historia de Eduardo Silva Rueda, un colombiano que se jugó la piel en la Primera Guerra Mundial como agente secreto del gobierno alemán, al cual sirvió con absoluta lealtad mientras descifraba cartas que le llegaban a Suiza desde Francia o Inglaterra y además contrabandeaba platino, un metal precioso para hacer obuses y cañones.

Silva Rueda era un destacado miembro de la sociedad bogotana, como entonces se decía, aunque su origen era por completo santandereano, en San Gil, y sus apellidos y su estampa, y su temperamento furioso —no nos engañemos, no entremos en esa discusión—, bastaban para acreditar ese azar del que él se sentía muy orgulloso. En 1911 viajó a Alemania, la “pequeña Zapatoca”, llamémosla así, a estudiar comercio exterior.

Poco se volvió a saber de él hasta cuando los periódicos bogotanos dieron la noticia de su detención en 1917 y luego la de su condena a muerte en 1918. Nadie podía creer que tan promisorio y buen muchacho hubiera acabado al servicio del Kaiser; el problema es que la información sobre su caso que llegaba al país se filtraba a cuentagotas, sobre todo en los cablegramas de la prensa francesa, en la que Silva Rueda aparecía como un conspirador más.

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Tuvieron que pasar casi veinte años, hasta 1935, para que la “odisea” de Eduardo Silva Rueda se conociera en Colombia, cuando él mismo decidió contársela a Camilo Pardo Umaña, un cronista cultísimo y brillante que la publicó por entregas en la prensa bogotana, mientras los lectores esperaban cada nuevo capítulo con la avidez con que se lee una novela de aventuras, porque eso era lo que contaba su protagonista: una película de principio a fin.

Colombianos en la Gran Guerra hubo muchos, desde el cronista payanés Miguel Santiago Valencia hasta el doctor Lisandro Leyva, un ortopedista que curaba con panela las heridas de los combatientes. O como Antonio José Caro, el hijo de don Miguel Antonio, un personaje tragicómico que el día en que empezó la guerra les escribió desde París a sus primos en Bogotá: “Esta guerra será atroz, pero nada se compara con la jaqueca que anoche tuvo mamá…”.

Y sin embargo, el colombiano más importante en la Primera Guerra Mundial fue Eduardo Silva Rueda, o eso decía él. Con una salvedad, eso sí, y es que sus papeles eran guatemaltecos porque entró a trabajar en el consulado de ese país primero en Hamburgo y luego en Ginebra, donde por su talento para los idiomas y su don de gentes, cómo serían los demás, lo buscaron los alemanes para que se vinculara al servicio secreto del Imperio.

No se sabe qué fue lo que más le llamó la atención a Silva Rueda de ese oficio clandestino y truculento, si el dinero o la adrenalina de la guerra y la aventura, pero a los pocos días ya estaba dedicado de lleno al comercio de platino y a oficiar como enlace en Suiza de los agentes del gobierno alemán, entre ellos una misteriosa mujer que en los bajos fondos del espionaje se hacía llamar la “agente H21”, conocida luego en todo el mundo como Mata Hari.

A Silva Rueda le pareció que Mata Hari no era hermosa (es cierto, no lo era) pero sí encantadora y talentosa, con una destreza infernal para hablar cualquier lengua. Se veían en un café y ella llegaba elegante y altiva, con guantes blancos y joyas de relumbrón. Él le entregaba el dinero que le enviaba el gobierno alemán para pagarle sus servicios por embaucar al gobierno francés, bebían una copa, se cortejaban, se iban.

Pero el gobierno francés tampoco se quedaba atrás en argucias y trapisondas, como para usar el lenguaje de esa época, algo que muy pronto descubrió en carne propia, en carne viva, Eduardo Silva Rueda, quien se enamoró, como todo el mundo, de la viuda de un conde italiano. Ella vivía entre París y Ginebra y su relación era sobre todo epistolar, en cartas apasionadas y lascivas que muy pronto interceptaron los franceses.

Y no sólo eso: a ella la metieron presa por traidora y por lasciva, no sin antes copiar a la perfección su letra, de suerte que las siguientes cartas que recibió Silva no eran de ella sino del servicio de inteligencia francés, que le suplicaba que fuera a París. Y él fue, cómo no iba a ir, sin darse cuenta de la trampa que estaba pisando, hasta que oyó el golpe del cepo que se cierra. Esa fue la noticia que llegó a Bogotá en 1917.

Un año después se supo que lo habían condenado a muerte, aunque luego le conmutaron la pena por prisión perpetua, valga la redundancia, en la Guyana francesa. De allí se fugó en 1922, otra novela más que hoy no cabe aquí, y volvió triunfal a Colombia, donde le contaba a quien quisiera oírlo su historia como el preso 35.528 que se escapó por una alcantarilla y caminó hasta Barranquilla, así en rima, en hombros de un mulato colosal.

Y ahora que otra vez están de moda los espías, me acordé de Eduardo Silva Rueda, el colombiano más importante en la Primera Guerra Mundial.