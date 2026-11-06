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Nuestro país se ha pasado la vida guerreando. Lo sabemos. Lo sufrimos. El quinquenio del general Reyes, para no ir sino hasta los albores del siglo pasado cuando terminaba la guerra de los mil días, dejó a Colombia convertida en un vasto teatro de desolación. Era 1904. No hace falta insistir en que la educación y la ciencia nunca han sido la prioridad de nuestro pasado, y apenas lo empiezan a ser en nuestro presente. Sin ciencia no hay progreso. Sin educación no hay sociedad. Nos ha costado décadas tener un sistema coherente de Ciencia y Tecnología. Coherente quiere decir que promueva la investigación asociada a los contextos donde ocurre y que genere desarrollo para todos. Y, aunque hoy nadie discute la importancia de la educación, los abismos entre educación oficial y privada persisten y constituyen una fuente innegable de injusticia social.
Es por eso que veo con preocupación, en el marco de la actual coyuntura nacional, la fusión que se propone entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el pretexto de reducir los cargos burocráticos y rescatar financieramente a la nación. Fusionar ambos ministerios en uno solo corre el riesgo de diluir la ciencia dentro de la estructura educativa e invisibilizar su papel estratégico. Es al revés: la ciencia requiere políticas específicas, financiamiento estable y una visión propia para responder a los retos globales que nos apremian; ¿o es que alguien sigue pensando que el cambio climático es una ficción, la transición energética una apuesta de unos pocos, y la salud pública una quimera de hombres y mujeres con bata blanca?
La historia de la institucionalidad científica en Colombia no ha sido fácil y demuestra el esfuerzo que, por fin, empieza a brillar en la agenda nacional. Tal vez no a la velocidad deseada. Sin embargo, desde la creación de Colciencias en 1968 y su transformación en Departamento Administrativo en 2009, hasta la consolidación del Ministerio de Ciencia en 2021 nos ha permitido avanzar en varios campos, y desasociar la investigación científica del Ministerio de Educación hasta robustecer la hoja de ruta vigente, que hoy, de acuerdo con el documento Conpes 4069 (2022-2031), nos debe guiar.
La fusión mimetizaría los avances históricos que tanto trabajo han costado para crear una política pública de ciencia y tecnología, con el gigantesco manto de los propósitos educativos de una nación como la nuestra. Mucho más cuando ya se cuentan resultados concretos en innovaciones agrícolas que fortalecen la seguridad alimentaria, en el desarrollo de vacunas especializadas para tratamientos del cáncer, y en estudios sociales que han orientado las políticas públicas, sin mencionar los innumerables aportes al descubrimiento y promoción de nuestra sinpar biodiversidad.
Aparte de lo anterior, fusionar los dos ministerios supondría meter en una misma bolsa presupuestos abismalmente diferentes. Mientras la cartera de Educación maneja una de las partidas más cuantiosas del presupuesto general de la Nación (alrededor de 90 billones de pesos, correspondiente al 16 % del total del gasto del Estado), Minciencias no alcanza a llegar al billón. No veo entonces cómo las convocatorias para proyectos de investigación básica, la formación del capital humano calificado que inspire y asegure la confianza a los inversionistas, entre muchos otros de sus objetivos misionales, se liderarán e impulsarán desde el MEN sin los dolientes adecuados. Correrían el riesgo de desaparecer.
Por último, no está claro tampoco si la fusión hace parte de la mentada batalla cultural en la que está empeñado el Gobierno. Uno esperaría que no. Sería inconcebible poner a reñir la razón y la fe. Como si la historia no nos hubiera demostrado hasta la saciedad que son parientes cercanos.
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Camilo(3yl69)•Hace 9 horasPero creyendo en pastores, curas pedofilias y gritando viva cristo rey los imbéciles creen que la ciencia y la investigación no es necesaria.
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Felipe(94028)•Hace 9 horasEmpezó mal el ministerio (2021) cuando Duque nombró ministra a una persona tan "científica" que pretendía curar el cáncer con hongos, porque al parecet creía en las brujerías de su pueblo, pero no existe evidencia científica alguna sobre las pretendidas propiedades curativas del cancer en el Rehisi (Ganoderma lucidum). Desde 2021, el ministerio fue una cuota política con cero resultados y muchas controversias.
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Alberto(3788)•Hace 10 horasSi fuera por estos siniestros egresados del instituto "la sergio", también acabarían con el Ministerio de Educación.
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Atenas(06773)•Hace 14 horasVean pues a este patidifuso opinador cómo sienta cátedra a partir de lo q’ desea como si con eso fuera suficiente. Claro, no le basta con lo quebrado q’ dejó el país su falso mesías, pues a hoy económica y financiera/ es un Estado fallido, y se impone una ingente reducción de gastos en cualquier frente y cueste lo q’ cueste.Con un simple datico lo bajo de esa nube: el pasivo q’ él solo dejó por cuenta propia es de $1068 billones q’ en 2027 en solo intereses causa $106 mil millones.Capisci?Atenas
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Yisus(87484)•Hace 12 horasEl tal atenas, como siempre poposeado, escribiendo babosadas delirantes en el ancianato donde vegeta.
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Jerónimo Rosales(3643)•Hace 12 horasY eso que afirma Ateneo ,en que infiere con pensar en fusionar dos frentes que son interdependientes mas no iguales! Cultura y educación es de lo que adolecen los adoradores del Divino, por eso les da igual que se eduque a la población o se acabe con la cultura! Capisci italiano montañero?
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luisfer9348(26884)•Hace 15 horasNo sólo esta fusión, sino las otras que se proponen, son tan chambonas que no resisten el menor análisis.
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Atenas(06773)•Hace 14 horasPor eso, estas bobadas son corticas, pues desarrollar y exponer una idea requiere de más intelecto. Atenas
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