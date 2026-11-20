En la entrada a la Catedral de Cartagena, justo al inicio de su nave central, recibe al visitante una placa en que el señor Carlos Mattos deja constancia de su generosidad con la catedral, y de paso graba la memoria de su familia en el piso de mármol.Desconozco los detalles de la donación. Eso no importa. Y sé que es usual que los benefactores de la fe eternicen sus nombres con independencia de su creencia. A lo mejor lo hacen para expiar sus culpas o de buena índole. Vaya uno a saber. Habrá de todo.Pero que a la entrada de la Catedral de Santa Catalina de Cartagena de Indias le dé la bienvenida al creyente o al despistado una…

En la entrada a la Catedral de Cartagena, justo al inicio de su nave central, recibe al visitante una placa en que el señor Carlos Mattos deja constancia de su generosidad con la catedral, y de paso graba la memoria de su familia en el piso de mármol.

Desconozco los detalles de la donación. Eso no importa. Y sé que es usual que los benefactores de la fe eternicen sus nombres con independencia de su creencia. A lo mejor lo hacen para expiar sus culpas o de buena índole. Vaya uno a saber. Habrá de todo.

Pero que a la entrada de la Catedral de Santa Catalina de Cartagena de Indias le dé la bienvenida al creyente o al despistado una placa de la Compañía Automotriz Hyundai de Colombia es, al menos, un sobresalto que no es fácil de pasar por alto.

Aunque la placa es de 2005, mucho antes de los gravísimos líos penales en los que incurriría el en exceso visible benefactor, no es difícil inferir un hilo sutil de perversidad.

El Divino Maestro predicaba justo lo contrario. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Que no haya placas ni ostentaciones de tu generosidad. Que no haya rastro. Aquí es todo lo contrario. Con una mano borro lo que hago con la otra.

Para mi fortuna, la catedral tiene una pequeña capilla de San Francisco de Asís que equilibró mi desconcierto, pero no apartó de mis certezas que seguimos como en el siglo XIII.

Dejo una última pregunta: ¿quiénes eran las personas que presidían el patronato de la ciudad, su Alcaldía, y su Secretaría de Cultura, desprovistos todos del más mínimo criterio, del más mínimo gusto, y del más mínimo sentido de la historia?