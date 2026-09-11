Lo que recomiendan que no se haga con la familia, lo suelo hacer con uno de mis hermanos: conversamos de política. En ocasiones, el palique bordea la discusión, pero nos alejamos de la cornisa gracias a la escucha atenta de las razones de cada uno. Se puede suponer que estamos en orillas distintas. Y eso es evidente. Él votó por De La Espriella, cosa que yo jamás hubiera hecho, y en mi caso me decanté, sin demasiada convicción, por causa de mi creciente desencanto con el gobierno saliente, por Cepeda.

Pero conversando y conversando se puede uno dar cuenta de que existen coincidencias en más de una postura. Y a pesar de que son concepciones muy diferentes de entender el mundo las que tienen los políticos por quienes votamos, sucede, en ocasiones, para poner un solo ejemplo, que enfrentan desafíos semejantes y responden con actitudes similares. Pienso en la contienda que el presidente, al parecer, ya tiene casada con los medios de comunicación y con algunos periodistas, como la que tuvo permanentemente y casi desde el principio el expresidente Petro. O son sus áulicos o son mis enemigos. Faltan las Altas Cortes, el Banco de la República, las universidades públicas, los sindicatos, el Congreso y, por supuesto, la oposición. Veremos cómo lidiará con los que no piensan como él.

Lo cierto es que en el primer mes hay un presidente presente. Eso dice mi hermano. Y tiene razón. El presidente viaja a todas partes, se compromete, dirige personalmente muchas de las iniciativas de la reconstrucción del terremoto del 10 de agosto, invita a los empresarios, reparte besos en medio de los escombros, y camina triunfante sin sonrojarse entre los muertos de la nueva plomacera. No creo exagerar.

Publicidad

Y acepto, que había que combatir de frente a las disidencias de las FARC y a las múltiples organizaciones criminales, que se han venido fortaleciendo en los últimos ocho años, pues la falta de la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 por parte del Gobierno Duque facilitó el crecimiento y la expansión de muchos grupos, incluidas las disidencias. Dicho lo anterior, también creo que en algún momento la ofensiva militar y guerrerista mostrará sus propios límites, si es que de algo nos sirve nuestro más de medio siglo de guerra.

Creo, además, que autorizar, como acaba de hacerlo, el porte legal de armas puede azuzar, en un país como el nuestro, la violencia como forma de dirimir los conflictos. Ojalá los salvoconductos para poder portar un arma sean muy estrictos y correspondan a realidades específicas de seguridad. De lo contrario, vamos a andar con un arma al cinto. Como en el lejano oeste.

A eso se suma que revoca el nombramiento de funcionarios por su orientación sexual y que veta, veladamente, el de presidentes de gremios privados. Y que está montado en el ardid de la batalla cultural y el asomo de una especie de teocracia soterrada. Pero eso, siendo cierto, no es lo importante según mi hermano, que no puede menos que reconocerlo. Lo importante es que está activo, que no para. Y eso, gústele a quien le guste, es bueno. Es un hombre de acción, de resultados. Lo digo, citando a mi hermano, sin sarcasmo. Hace lo que dice. Y sus discursos no son una lección eterna de lo divino y lo humano como nos tenía acostumbrados su antecesor. Llega a tiempo, es enérgico en sus maneras sin perder un cierto desparpajo caribe que lo acompaña.

Otra cosa es qué va a pasar con el paso del tiempo. Un mes es muy poco. Pero acepto de buen grado su diligencia y sus primeras de cambio, a pesar de que para mí hay señales que preocupan mucho. Claro que tiene todo el sentido restablecer las relaciones con los Estados Unidos, pero no para que nos conviertan en el muñeco ventrílocuo del presidente Trump y sus espantos. Claro que el programa que anunció desde Quibdó para el Chocó es indispensable, pero con consultas previas a las comunidades en el caso del canal interoceánico. Claro que sin seguridad es muy difícil la inversión. Claro que sin vías de comunicación no se puede hablar de progreso. Claro que las escuelas públicas necesitan más recursos tecnológicos antes que catecismos, señor presidente. Todo, junto con otras obviedades que ha declarado, y que no tiene más remedio que nombrarlas porque las arrastra nuestra historia como fardos sombríos, es verdad. De momento solo le pediría que nos hablara sin gafas oscuras para poderle ver los ojos. Es de buenos modales. No importa si está de cara al sol, como a él le gusta.