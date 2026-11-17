La Editorial Magisterio está cumpliendo cuatro décadas. Fue creada el mismo año en el que nació el Instituto Alberto Merani: 1986. Hoy quiero reivindicar el aporte que ha realizado a la sistematización de experiencias, la escritura y la formación del magisterio en Colombia y América Latina. La editorial surgió en el mejor momento del Movimiento Pedagógico colombiano,…

La Cooperativa Editorial Magisterio cumple 40 años promoviendo la escritura, la lectura y la investigación de los maestros. Su papel trasciende las fronteras porque pone en diálogo a los maestros, investigadores, innovadores y pedagogos de Colombia y América Latina.

La Editorial Magisterio está cumpliendo cuatro décadas. Fue creada el mismo año en el que nació el Instituto Alberto Merani: 1986. Hoy quiero reivindicar el aporte que ha realizado a la sistematización de experiencias, la escritura y la formación del magisterio en Colombia y América Latina. La editorial surgió en el mejor momento del Movimiento Pedagógico colombiano, cuando la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) invitaba a los maestros a transformar colectivamente las escuelas del país. Desafortunadamente, con el tiempo, el sindicato de maestros se concentró exclusivamente en las reivindicaciones gremiales y abandonó una de las tareas centrales que tuvo, bajo la presidencia de Abel Rodríguez Céspedes, en los años 80: transformar las prácticas de aula y brindar alternativas para crear escuelas nuevas que reemplazaran a las tradicionales que seguían dominando de manera generalizada la educación en el país.

La editorial ha impulsado debates pedagógicos muy importantes sobre currículo, modelos pedagógicos, ciclos, evaluación, competencias o políticas públicas en educación, entre otros. Gracias a su labor hemos conocido de primera mano las obras de autores tan importantes como Nicolás Buenaventura, Abel Rodríguez, Carlos Vasco, Marco Raúl Mejía, Olga Lucía Zuluaga o Francisco Cajiao, entre muchos otros.

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La Revista Internacional Magisterio viene publicándose ininterrumpidamente desde el año 2003. Hoy cuenta con más de 134 ediciones, circula en Iberoamérica y ha permitido un diálogo entre investigadores y maestros de Colombia y el mundo. Allí han escrito los maestros, investigadores e innovadores más representativos de América Latina. Su consulta es obligatoria para quienes seguimos convencidos de que es posible pensar otra escuela en la que las niñas, los niños y los jóvenes aprendan a pensar, convivir, leer y escribir. Mucho más en una época en la que vemos que se está limitando de manera muy preocupante la autonomía educativa, se están censurando los libros en las escuelas y quieren eliminar la libertad de cátedra y debilitar la educación pública.

Para la prestigiosa revista científica Nature, los dos países donde la libertad académica más ha retrocedido en el mundo en los últimos años son Estados Unidos y Argentina. Desde 2024, en esos países, cada día es menor la autonomía universitaria y mayor el control que imponen los gobiernos. En EE. UU., por ejemplo, el gobierno está asfixiando presupuestalmente a las universidades, las chantajea, quiere violentar su autonomía y les exige eliminar la política para facilitar el acceso a población con evidente privación sociocultural. También allí, en estados como Florida, más de 4.000 libros han sido prohibidos en las aulas, entre ellos varios de ganadores del Nobel de Literatura como Gabriel García Márquez, Albert Camus, Ernest Hemingway o William Golding.

Desafortunadamente esas mismas ideas tienen gran respaldo en el gobierno actual de nuestro país. Para empezar, varias de esas obras fueron quemadas por Alejandro Ordóñez, actual ministro del Interior. Ahora es cuando más tenemos que defender lo consagrado en la Ley General de Educación de 1994: autonomía, participación y libertad de cátedra. Es por eso tan importante una editorial que pone en circulación el pensamiento crítico educativo. Ese ha sido el papel de la Editorial Magisterio. Los maestros deben conocer y acercarse a las ideas de innovación escolar y de reflexión sobre currículo, evaluación, modelos, didácticas, convivencia y filosofía de la educación. Deben sistematizar y revisar sus prácticas, así como conocer las investigaciones educativas y pedagógicas que se llevan a cabo en Iberoamérica.

No es fácil su tarea, porque muchos maestros no sistematizan su experiencia, hacen poca metacognición sobre su trabajo y leen menos de lo necesario. No es fácil porque vivimos tiempos en los que cada día se lee, escribe y profundiza menos. Vivimos en un mundo atiborrado de videos y pensamientos cortos, rápidos y muy superficiales. Un mundo en el que los influenciadores quieren convencer a los jóvenes de que pueden salir adelante con poco esfuerzo si tienen buenas cámaras y celulares para grabar acciones triviales. En este contexto, es necesario ser contracultural para seguir publicando y distribuyendo libros y revistas. Aun así, eso es lo que necesita la cultura. Necesitamos reivindicar –como diría Estanislao Zuleta– el esfuerzo y la lectura profunda. Es cierto que la inteligencia artificial nos brinda respuestas rápidas, pero no son ni originales ni profundas. Es cierto que se ofrecen miles de cursos de lectura rápida, pero será la lectura lenta, contextual y crítica la que nos permita comprender y avanzar. En la lectura, como en el amor y en la cocina, la rapidez deteriora la calidad y la profundidad.

En la última época, la editorial se adaptó al cambio tecnológico y creó la Biblioteca Digital Magisterio. Aun así, no vendió sus principios y, por eso, al tiempo que migró a la virtualidad, mantuvo el libro físico. Hoy las investigaciones en neurociencia han ratificado que se piensa mejor cuando se escribe a mano y se lee un texto impreso. De allí que algunos de los más importantes sistemas educativos del mundo hayan retornado al texto impreso y a la escritura a mano.

Agradezco a Magisterio haberme permitido publicar más de 12 de mis obras en su editorial y que las haya divulgado en cientos de pueblos y capitales de diversos países de América Latina. Fue gracias a eso que recorrí casi todos los países del continente realizando conferencias antes de que existiera internet. Aun así, agradezco todavía más que me haya permitido acceder a algunos de los más importantes autores en pedagogía, sociología y ciencia como Edgar Morín, Orlando Fals Borda, Nicolás Buenaventura, Estanislao Zuleta o Humberto Maturana. Sin duda, todos los maestros debemos agradecerle por su papel para pensar y repensar la escuela. Hoy más que nunca, no podemos creer que la solución de los problemas educativos está en volver a la escuela tradicional. La solución está en seguir sistematizando, investigando y compartiendo experiencias innovadoras.

Como decía Inés Aguerrondo en su libro Las escuelas del futuro (1992): “Las experiencias innovadoras específicas, al desequilibrar la rutina del sistema educativo e introducir elementos conflictivos, van corriendo permanentemente el límite de lo posible”. Lo que necesitamos es más escuelas innovadoras para correr los límites de lo posible y no más colegios tradicionales, rutinarios y memorísticos que formen jóvenes obedientes. El papel de la escuela es favorecer la autonomía y la libertad, no ayudar a imponer las creencias, la ideología y la doctrina de los gobernantes, como suelen hacer todas las dictaduras.

*Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).