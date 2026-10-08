El Affaire Dreyfus: medios, opinión pública y propaganda gubernamental

Durante el primer juicio de Alfred Dreyfus, en diciembre de 1894, predominó una reacción de condena anticipada: buena parte de la prensa y de los dirigentes políticos asumió su culpabilidad antes de conocer las pruebas. La acusación de haber entregado secretos militares a Alemania encontró un terreno favorable en el nacionalismo francés, marcado por la derrota de 1870, y en el antisemitismo rampante en aquel tiempo. La condición judía del capitán se convirtió, para algunos periódicos, en una supuesta explicación de su traición. La Libre Parole, de Édouard Drumont, desarrolló una campaña abiertamente antisemita, mientras La Croix…

Durante el primer juicio de Alfred Dreyfus, en diciembre de 1894, predominó una reacción de condena anticipada: buena parte de la prensa y de los dirigentes políticos asumió su culpabilidad antes de conocer las pruebas. La acusación de haber entregado secretos militares a Alemania encontró un terreno favorable en el nacionalismo francés, marcado por la derrota de 1870, y en el antisemitismo rampante en aquel tiempo. La condición judía del capitán se convirtió, para algunos periódicos, en una supuesta explicación de su traición. La Libre Parole, de Édouard Drumont, desarrolló una campaña abiertamente antisemita, mientras La Croix lo identificaba, el 29 de noviembre de 1894, como el «traidor judío Dreyfus». Así, la sospecha contra un individuo se extendía hacia toda una comunidad.

Las declaraciones oficiales contribuyeron a consolidar esa percepción. En una entrevista publicada por Le Journal el 17 de noviembre de 1894, el ministro de Guerra, general Auguste Mercier, afirmó que había ordenado detener a Dreyfus cuando tuvo certeza de que era el responsable de la filtración. Esa afirmación precedió al juicio y otorgó respaldo institucional a la campaña periodística. Cuando el tribunal militar lo condenó, numerosos diarios recibieron el fallo como la confirmación de una culpabilidad que ya daban por establecida.

La degradación pública del 5 de enero de 1895 convirtió la sentencia en un espectáculo de humillación. Las crónicas registraron una multitud hostil y gritos que reclamaban la muerte del condenado. Léon Daudet, en Le Figaro del día siguiente, describió a Dreyfus mediante imágenes degradantes y referencias antisemitas; Maurice Barrès recurrió a la figura de Judas para interpretar la ceremonia.

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El primer artículo de Zola abiertamente favorable a Dreyfus apareció en Le Figaro el 25 de noviembre de 1897. La resistencia a su intervención fue feroz: sus artículos en defensa de la revisión del proceso provocaron cancelaciones de suscripciones al periódico. La presión de lectores y accionistas del diario contribuyó a que el periódico interrumpiera la campaña. Las puertas de Le Figaro se cerraron para Zola a pesar de su prestigio literario: intervenir en favor de Dreyfus implicaba enfrentarse también a sus propios lectores, a los dueños del periódico, a los militares y al gobierno.

Empero, la publicación de «J’accuse…!» en L’Aurore, el 13 de enero de 1898, multiplicó extraordinariamente la atención sobre el caso (según la Biblioteca Nacional de Francia, aquel número de L’Aurore vendió más de 200.000 ejemplares). Sin embargo, esa difusión no significó una aceptación de sus argumentos. Al día siguiente, La Presse presentaba a Zola como un novelista extraviado en la política, mientras La Croix calificaba el texto de odioso y relacionaba la circulación de sus novelas en Alemania con sus supuestas simpatías de los enemigos de Francia. La discusión dejó de centrarse solamente en las pruebas contra Dreyfus: también se puso en cuestión la legitimidad del escritor para desafiar al Ejército.

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Durante su juicio por difamación, celebrado en febrero de 1898, Zola fue condenado a un año de prisión y 3.000 francos de multa, en un ambiente marcado por gritos de apoyo al Ejército y ataques contra los judíos. La prensa adversaria extendió la ofensiva a su persona y a su familia, publicando acusaciones contra su padre. Cuando se exilió en Inglaterra en julio, La Croix presentó su partida como una fuga y como una muestra de desinterés por defender la memoria paterna. Para sus adversarios, Zola encarnaba entonces al escritor que atacaba a las instituciones nacionales y eludía las consecuencias de sus actos. La palabra «intelectuales» se utilizó despectivamente desde sectores nacionalistas para desacreditar a quienes pretendían intervenir en nombre del conocimiento y la justicia.

El cambio de percepción se comenzó a producir cuando comenzaron a quebrarse las certezas oficiales. A finales de agosto de 1898, el descubrimiento de la falsificación de documentos por parte del coronel Henry y su posterior suicidio sacudieron la confianza en la acusación. Esto dio mayor credibilidad a las denuncias de quienes, como Zola, habían cuestionado al Estado Mayor. Sin embargo, el reconocimiento avanzó lentamente: en 1899, tras el nuevo juicio y el indulto de Dreyfus, cobró fuerza el deseo de cerrar el conflicto. Zola continuó reclamando la rehabilitación completa, una posición que todavía compartía una minoría. La disposición a aceptar una salida de apaciguamiento (perdón y olvido) era más amplia que la voluntad de esclarecer plenamente la injusticia.

La muerte de Zola, el 29 de septiembre de 1902, mostró cuánto había crecido su reconocimiento y cuánto persistía el odio. L’Aurore apareció con un borde negro de duelo y exaltó al escritor que había sacrificado su tranquilidad y su libertad por un inocente. Le Figaro lamentó la desaparición de uno de los grandes autores franceses. En cambio, La Libre Parole rechazó lo que consideraba la glorificación de un traidor y La Croix volvió a acusarlo de haber perjudicado a Francia y corrompido a sus lectores.

El caso Dreyfus es uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la nación francesa, un hito importante en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra el antisemitismo y el racismo. Pero quizá lo más importante para los tiempos que corren —y, sobre todo, para los que vienen— sea el deber de los intelectuales de comprometerse con lo correcto y no con lo conveniente a pesar de las consecuencias. Ante la conflagración que ya arde en el horizonte, la radicalización política, la violencia —cada vez más tolerada—, la mentira, el engaño y el horror que todo extremismo político ha traído y traerá consigo, quedan la sensatez y la valentía de las voces lúcidas. Frente a la maldad de los gobernantes y sus propagandistas, habrán de surgir voces independientes y sin miedo que representen, a pesar de todo, los valores de la justicia y la humanidad y que, como Zola estén dispuestas a poner en juego sus reputaciones y sus vidas.

En eso confiamos.

@Los_Atalayas