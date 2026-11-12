El analfabetismo digital: la maldición de la vejez

Mi mamá ya sobrepasó los 80, pero, desde hace unos años, uno de sus retos personales más importantes es mantener su independencia en todo sentido. Mi responsabilidad, como hijo, es asegurar que ella pueda decidir qué quiere para su vida y, dentro de lo posible, garantizarle un contexto seguro para vivir como desee. Sin embargo, un factor que rápidamente la está limitando y, a su vez, le va quitando seguridad en sí misma es la dificultad creciente de mantenerse al día con los procesos digitales del mundo.

Lo que se ha dado en llamar analfabetismo digital comprende la falta de conocimientos y habilidades para desenvolverse en un mundo cada vez más digitalizado. Este analfabetismo también puede avanzar a medida que las herramientas cambian y lo aprendido deja de ser suficiente. Si esto le ocurre a mi mamá, una señora que cuenta con familia, acompañamiento y medios económicos, ¿cómo será para las personas que llegan a la vejez en condiciones menos favorables?

Pedir una cita médica, consultar una cuenta bancaria o solicitar un documento puede convertirse en una carrera de obstáculos. Hay que recordar contraseñas, recibir códigos, encontrar opciones que cambiaron de lugar y entender instrucciones escritas para quien ya sabe qué hacer. Detrás de la promesa de simplificarnos la vida aparece una exigencia permanente de aprendizaje. Quien no logra seguir el ritmo termina dependiendo de otros para resolver asuntos que antes manejaba por su cuenta.

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Esa dependencia tiene consecuencias que van más allá de la incomodidad: pedir ayuda para consultar un saldo obliga a compartir información privada; necesitar que alguien gestione una cita significa ajustar el cuidado propio a la disponibilidad ajena. A ello se suma la vergüenza de preguntar otra vez, de olvidar un paso o de escuchar que «eso es muy fácil». La dificultad termina erosionando la confianza y haciendo que una persona capaz de decidir sobre su vida dude de su capacidad para hacerlo.

No todos los viejos enfrentan estas barreras de una misma manera. La edad no borra la capacidad de aprender, pero la pobreza puede cerrar las oportunidades para hacerlo. Quien no tiene un dispositivo adecuado, conexión estable o alguien que le explique con paciencia empieza en desventaja. Si, además, vive solo o lejos de los lugares donde puede recibir atención, la digitalización puede añadir otra distancia entre sus necesidades y los servicios que deberían atenderlas.

Por eso, el problema no puede quedar reducido a la buena voluntad de los hijos y los nietos. La protección estatal de la vejez debe incluir las condiciones necesarias para desenvolverse en la sociedad contemporánea. Los apoyos económicos son indispensables para quienes carecen de ingresos suficientes, pero no bastan para garantizar su autonomía. La alfabetización digital debería ocupar un lugar explícito y permanente en la oferta pública dirigida a las personas mayores, con prioridad para aquellas de escasos recursos. La otra posibilidad es no exigir, al menos de parte del Estado y ojalá tampoco de parte de las grandes empresas, el acceso digital poder hablar con personas, ser atendidos por alguien y no ser sometidos a la tiranía digital.

Las entidades públicas y las empresas tienen, además, responsabilidades sobre las herramientas que imponen. Deben ofrecer instrucciones comprensibles, diseños accesibles y atención humana para quien la necesite. Conservar canales presenciales y telefónicos forma parte de garantizar el acceso a los servicios. No tiene sentido exigirle a alguien que entre a una plataforma para pedir ayuda porque no sabe utilizarla.

Al mirar a mi mamá, pienso también en quienes hoy resolvemos estas tareas sin mayor esfuerzo. Nuestra familiaridad con la tecnología tiene fecha de expiración: dominamos unas herramientas que seguirán cambiando. Si vivimos lo suficiente y pasamos de cierta edad, todos nos enfrentaremos al reto de habitar un mundo que avanza más rápido que nuestros aprendizajes. La dificultad podrá ser distinta para cada uno, pero nadie tiene asegurado no quedar al margen. Atender hoy el analfabetismo digital de las personas mayores es también preparar las condiciones de nuestra propia vejez.

@Los_Atalayas