Uno de los mayores problemas actuales es la tendencia a impartir la educación de manera ahistórica y acrítica. Cuando el presente se estudia sin contexto, las coyunturas parecen fenómenos únicos y las ideas antiguas pueden presentarse como novedades reveladoras. Así ocurre con la llamada "batalla cultural", cuyo propagandista regional es Agustín Laje. Su relato parte de una noción vaga de Occidente, convertido en una comunidad virtuosa amenazada por enemigos internos —las difusas "izquierdas"— y externos, casi siempre identificados con el islam.

El problema no consiste en reconocer que la cultura es un campo de poder. Consiste en transformar siglos de conflictos e intercambios en la fábula de una civilización homogénea y moralmente superior. Como explicó Edward Said, la identidad occidental se construyó muchas veces mediante la invención de un Oriente irracional y peligroso que confirmaba, por contraste, la presunta racionalidad europea. El Congo del rey Leopoldo II de Bélgica muestra hasta dónde llegó esa “virtud” cuando Occidente dejó de juzgarse por sus discursos y empezó a ser juzgado por sus actos.

En 1890 Joseph Conrad llegó al Estado Libre del Congo convencido de que el rey de Bélgica combatía la esclavitud y llevaba la civilización a África. Regresó enfermo y horrorizado. Años después convirtió aquel viaje en El corazón de las tinieblas, una novela cuya oscuridad no estaba en el continente africano, sino en la conciencia de una Europa que llamaba progreso a la conquista y humanidad al saqueo. La propaganda de Leopoldo prometía libre comercio, ciencia, cristianismo y el fin de la esclavitud: el vocabulario más respetable de Occidente.

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Como el Parlamento belga se negaba a financiar sus delirios imperiales, Leopoldo consiguió una colonia para sí mismo. A través del popular explorador Henry Morton Stanley obtuvo centenares de tratados de autoridades locales congoleñas que no comprendían el idioma ni los conceptos de soberanía y propiedad perpetua consignados en aquellos papeles. La Conferencia de Berlín de 1884 y 1885 consagró la farsa: un territorio unas setenta veces mayor que Bélgica quedó bajo el dominio personal del rey y fue bautizado Estado Libre del Congo. Pocas veces un nombre ha contradicho mejor la realidad.

El negocio comenzó con el marfil, pero adquirió dimensiones monstruosas con el caucho. Mientras llantas, cables eléctricos y automóviles hacían cómoda la vida occidental, miles de congoleños eran obligados a internarse en bosques pantanosos para cortar lianas y recoger su savia. La Force Publique tomaba como rehenes a mujeres y niños, azotaba con la chicotte (el espantoso látigo colonial hecho con cuero de hipopótamo) y quemaba las aldeas que no entregaban las cuotas. Cada cartucho de munición utilizado debía justificarse mediante la presentación de una mano derecha cercenada. En 1899 el misionero afroestadounidense William Henry Sheppard encontró ochenta y una manos ahumándose para conservarlas hasta que los funcionarios pudieran contabilizarlas.

Edmund Dene Morel descubrió el engaño observando los barcos en Amberes: del Congo llegaban caucho y marfil, mientras las embarcaciones que regresaban llevaban rifles y municiones, no mercancías para pagar los productos. Si no había intercambio, concluyó, aquello era trabajo esclavo. Su campaña y el informe de Roger Casement, el cónsul británico, obligaron a Bélgica a asumir el territorio en 1908 (tras más de un cuarto de siglo de horrores a manos del civilizado rey belga). Leopoldo no fue juzgado y los congoleños no recuperaron su soberanía. Una propiedad privada se convirtió en colonia estatal, mientras la explotación continuó sin el escrutinio de la prensa internacional.

Esta es quizá la lección más inquietante del Congo: los grandes crímenes no comienzan con látigos, incendios o manos cercenadas, sino con palabras respetables, contratos legales y audiencias civilizadas que prefieren creer en la propaganda occidental. El horror necesita verdugos, pero también juristas, inversionistas, consumidores y ciudadanos dispuestos a no preguntar de dónde viene el caucho de las llantas.

Por eso resulta fraudulenta la exaltación ahistórica de los supuestos valores de Occidente. No porque Europa carezca de tradiciones humanistas, científicas o democráticas, sino porque también se benefició del racismo moderno, del colonialismo y de una burocracia capaz de convertir manos cercenadas en comprobantes. El Congo no autoriza a sustituir la caricatura de un Oriente bárbaro por la de un Occidente perverso; exige rechazar ambas falsificaciones. La "batalla cultural" preconizada por Laje necesita de un pasado puro y enemigos abstractos para justificar su atavismo. La historia obliga a reconocer que la barbarie puede hablar el idioma de la ‘civilización’, citar sus valores y conservar sus mejores modales. Por eso es tan macabro como deleznable pretender generar choques culturales a partir de la exaltación artificiosa y descontextualizada de aberraciones y deformaciones presentados como virtudes del pasado y como parte esencial de la identidad occidental.

@Los_Atalayas