Mientras en Colombia lo único que parece importar son los chismes y las intrigas de nuestra clase política —progresivamente más degenerada—, la semana pasada, Levent Alpöge, un matemático vinculado al gigante tecnológico Anthropic, anunció que, junto con Claude, la inteligencia artificial de dicha compañía, había logrado demostrar una de las conjeturas más difíciles e importantes de las matemáticas: la hipótesis de Riemann, formulada en 1859. Empero, la demostración consta de más de 17 millones de líneas de código computacional, cuya extensión equivaldría a unas 250.000 páginas. Aunque su validez formal ya ha sido corroborada…

Mientras en Colombia lo único que parece importar son los chismes y las intrigas de nuestra clase política —progresivamente más degenerada—, la semana pasada, Levent Alpöge, un matemático vinculado al gigante tecnológico Anthropic, anunció que, junto con Claude, la inteligencia artificial de dicha compañía, había logrado demostrar una de las conjeturas más difíciles e importantes de las matemáticas: la hipótesis de Riemann, formulada en 1859. Empero, la demostración consta de más de 17 millones de líneas de código computacional, cuya extensión equivaldría a unas 250.000 páginas. Aunque su validez formal ya ha sido corroborada mediante verificadores computacionales independientes, ningún ser humano ha logrado, hasta el momento, dar cuenta cabal del razonamiento que sustenta la demostración. Hemos llegado a una situación insólita: podemos verificar la validez de un descubrimiento científico sin haber alcanzado todavía su plena comprensión.

Este hito monumental podría abrir las puertas a una nueva era en la historia de nuestra especie: aquella en la que los procesos tecnológicos y científicos de los que dependemos podrían resultarnos incomprensibles. Y no me refiero a incomprensibles para el gran público, sino incluso para los propios especialistas. Hace apenas dos años, algunos de los modelos más avanzados de inteligencia artificial todavía cometían errores en operaciones aritméticas elementales; hoy, uno de ellos ha contribuido decisivamente a resolver el que quizás era el problema más complicado de las matemáticas. ¿Cuánto tiempo habrá de transcurrir antes de que nuestra capacidad de producir conocimiento científico supere definitivamente nuestra capacidad de comprenderlo? Paradójicamente, tras varios siglos de reivindicar la razón como fundamento del conocimiento, pareciera que nos encontramos nuevamente a las puertas de la fe.

Buena parte de la historia de la humanidad ha consistido en el esfuerzo por sustraer del ámbito de la fe aquellos fenómenos que determinan nuestra existencia. Lo que otrora se atribuía a la voluntad de las deidades —desde las sequías y las epidemias hasta los movimientos de los astros— fue poco a poco susceptible de explicación racional. Una de las grandes conquistas de la modernidad fue, precisamente, la convicción de que no había fenómeno natural cuya comprensión estuviese necesariamente vedada al entendimiento humano.

Cabe preguntarse qué sucederá con dicha concepción del mundo cuando aquello que escape a nuestra comprensión no sea obra de la naturaleza, ni de una supuesta voluntad divina, sino de nuestras propias creaciones. Hasta hace poco, el desconocimiento del funcionamiento de un artefacto o de un procedimiento científico podía subsanarse mediante el estudio. ¿Qué ocurrirá cuando ni siquiera una vida entera dedicada al estudio de una disciplina sea suficiente para comprender los conocimientos que se producen en ella?

En 1956, en su obra La obsolescencia del hombre, el filósofo Günther Anders advertía acerca de la creciente desproporción entre nuestra capacidad de producir cosas y nuestra capacidad de imaginar las consecuencias de aquello que producimos. Anders escribía bajo la sombra de la hecatombe nuclear. Siete décadas después, al desfase que tanto le preocupaba habría que sumarle otro: aquel que se está gestando entre nuestra capacidad de generar conocimiento y nuestra capacidad de comprenderlo.

Las implicaciones políticas de semejante fenómeno son, cuando menos, inquietantes. ¿Con qué criterio habrá de cuestionar un gobernante las recomendaciones de una inteligencia artificial cuando ni él ni sus asesores estén en capacidad de comprender los raciocinios que las sustentan? ¿En qué consistirá el ejercicio de la democracia cuando las decisiones más trascendentales para una sociedad se justifiquen mediante argumentos que escapan al entendimiento de quienes han de padecer sus consecuencias?

Aunque las verdades que nos deparen las máquinas sean susceptibles de verificación, la incapacidad de comprenderlas podría llevarnos, en la práctica, a acatarlas con una docilidad semejante a aquella con la que nuestros antepasados acataban los designios divinos.

Quizás la gran ironía de la historia de nuestra especie consista en que, tras milenios de esfuerzos por emanciparnos intelectualmente de los dioses, terminemos construyendo unos nuevos ante los cuales, una vez más, debamos resignarnos a creer. Lo curioso de este eventual retorno a la fe es que no habrá sido propiciado por el oscurantismo, el fanatismo religioso o una renuncia deliberada al conocimiento científico, sino por el éxito mismo de la ciencia.

@Los_Atalayas