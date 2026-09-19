4º Foro de Educación La Tercera Orilla

La Fundación La Tercera Orilla realizará en Cali y el Valle, del 7 al 9 de octubre, la cuarta edición del Foro Internacional de Educación. En estos encuentros reunimos brujos y académicos, cantantes y deportistas, políticos y gente honrada y los ponemos a conversar con la gente. En las ediciones anteriores invitamos a Margarita Rosa de Francisco, que habló sobre la paz y lanzó una hipótesis audaz: el origen de la polarización es tan viejo como Aristóteles, un buen hombre que decretó para siempre que una cosa era blanca o negra, que no había una tercera opción.

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También ha estado el filósofo Darío Sztajnszrajber. Darío Zeta, como le decimos para evitar ese enredijo, llenó el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, fue escuchado por cientos de jóvenes caleños que lo recibieron como a un rockstar, escucharon su conferencia sobre Platón, el amor y las tías de Zeta, y celebraron las mejores frases como si fueran goles de la Selección Colombia. Al final pensé: ¿estos son los jóvenes que los viejos consideramos zombis de las redes, criaturas alienadas por el maldito celular?

También tuvimos al Grupo Bahía, Mario Alberto Yepes, dos banqueros de Wall Street, Diana Uribe, el niño Ian Moche, genio y autista, y unas platoneras que denunciaron su drama: «Somos muy lindas mientras nos toman la foto con nuestros platones llenos de frutas, pero después les olemos mal».

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Este año el Foro será un diálogo entre dos regiones azotadas por los terremotos recientemente: el Pacífico colombiano, que baila sus fiestas y conjura sus demonios con alabaos, gualíes, arrullos y cantos de boga, y el Caribe y el Llano venezolanos, que responden con joropos, rituales sincréticos, gritos de arreo y canciones de ordeño. Las maestras cantadoras del Pacífico colombiano, Zuly Murillo y Maritza Bonilla, y figuras venezolanas como Cachi Ortegón y Lilia Colina, conversarán con Hugo Candelario y Alberto Salcedo.

El país invitado, España, se hará presente con la cantante y musicóloga Vanesa Muela, la voz más potente del folklore ibérico actual. Muela dará un recital pedagógico sobre «Los días y los oficios», cantos de labradores, parteras y panaderos, y un taller sobre el arte de hacer música con sartenes, rayaderos y cucharas.

También viene de España Pablo Ortiz, historiador y crítico de arte del Museo del Prado. Nos hablará de «La sanación de las emociones a partir de la observación sensible de las obras de arte», y lo llevaremos a la cárcel de Palmira: «Del Prado al Patio 5». Estará Federico Ríos, colombiano, premio Pulitzer por su sobrecogedor trabajo, para el New York Times, sobre la migración por el Tapón del Darién. Su reportaje gráfico sobre la minería y el tráfico de ilegal de productos por los ríos colombo-venezolanos (Orinoco, Catatumbo, Arauca y Vichada) es una obra de referencia para los investigadores latinoamericanos.

«Diálogos Imposibles, construcción de culturas para la paz», es un espacio plural donde voces de distintas orillas ideológicas proponen salidas humanistas a los conflictos del país, y contará esta vez con la participación de Fabio Arroyave, León Valencia y Nigeria Rentería. Fanuel Hanán Díaz, venezolano, experto en literatura infantil, será el líder de un «Semillero con niños y jóvenes», un taller que ofrece herramientas para la catarsis del exilio y la guerra.

Consuelo Bravo, secretaria de Cultura del Valle, conversará con dos funcionarios venezolanos, Raúl Cazal, ministro de Cultura, e Ignacio Barreto, viceministro de Identidad, sobre «Estrategias para reconfigurar la narrativa colombo-venezolana desde las riquezas patrimoniales». También harán parte de este panel Juan David Correa, Yannai Kadamani y Patricia Ariza.

Los escenarios del Foro serán El Bulevar del Río, el Museo la Tertulia y la Casa Obeso, en Cali, y tendrá como sedes alternas a Buga y Palmira. Todo esto es el resultado del trabajo de Betsimar Sepúlveda, la directora del Foro, de Diana Hoyos, finanzas, Clara Cortés, logística, yo, que me ocupo de la dirección académica, y alianzas con Emcali y El Espectador.

¿Para qué organizamos un diálogo tan polifónico y heterogéneo? No lo sabemos. Tal vez para averiguar qué pasa cuando brujos, científicos y cantantes conversan con la gente; qué resulta cuando tibios, diestros y zurdos se reúnen en un punto de tregua, en una «tercera orilla».

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Informes: foroeducacioncol@gmail.com