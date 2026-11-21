El Gobierno del Cambio trabajó por la paz: restitución de tierras, salario máximo, inversión en los territorios e inclusión de las minorías, pero no hizo la…

Si el gran error de la izquierda fue entregarle a la derecha la bandera de la seguridad, la que mejor ondean allá, el gran error de esta extrema derecha que hoy gobierna es entregarle a la izquierda todas las banderas. Allá piensan que la ecología, los derechos de las minorías, el feminismo y hasta la canasta familiar son banderas exclusivas de la izquierda. Se equivocan: son logros del mundo contemporáneo y de la derecha civilizada que la izquierda ha recogido hábilmente.

El Gobierno del Cambio trabajó por la paz: restitución de tierras, salario máximo, inversión en los territorios e inclusión de las minorías, pero no hizo la guerra. ¡Confió demasiado en el ELN y en Leyva, por Dios, Gustavo Francisco!

El Gobierno Milagro quedará en la historia como un eficaz dilapidador. Cosechó los errores del Gobierno del Cambio y los frutos cultivados durante cuatro años por la minga que le armaron a Petro los medios y los partidos tradicionales. Ganaron las elecciones y ahora gozan del poder y del beneplácito del establecimiento, postrado ante el Ejecutivo con un despernanque impúdico.

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¿Y qué ha hecho el Gobierno con este enorme capital político? Nada. En política exterior ya mostró su torpeza, que quedó en evidencia con el triunfo de los demócratas en Estados Unidos.

¿Ignoraban los Defensores de la Patria el descontento de los estadunidenses con los estropicios de la administración Trump? Sí, es increíble, y les pareció poca la mansedumbre de nuestra cancillería frente a la política gringa de los aranceles y sus órdenes frente al tema del Escudo de las Américas y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

En lo interno, el gobierno milagro no deja pasar un día sin cazar pelea con el primer molino de viento que pasa, y arremeten con furia contra los arroceros, los ganaderos, la oposición, los periodistas, los caricaturistas, los tecnócratas, la palabra «niñas», la JEP, las protestas cívicas, el sombrero de Pizarro o la novela de Andrés Caicedo.

El terremoto —un guiño oscuro de Jehová el Irascible, si nos atenemos a la lectura de Abelardo el Quiromántico— es el peor desastre natural de nuestra historia, más doloroso incluso que la avalancha que borró a Armero, pero también era una gran oportunidad para el Gobierno. En su momento todos quisimos, de corazón, que el presidente y su equipo acertaran en el manejo del desastre y en la empresa de la reconstrucción. Con el paso de los días, las esperanzas se desvanecen. Hasta ahora, los auxilios para los damnificados han corrido por cuenta de la sociedad civil, la empresa privada o los mandatarios regionales. El Gobierno inaugura vallas, tira la primera piedra de una demolición y se empeña, de manera terca y criminal, en cuidar la opacidad de las cuentas de las donaciones, mientras crecen las necesidades y las angustias de medio millón de damnificados.

Nota. Saludamos el nombramiento de Luis Felipe Henao en la gerencia del Fondo Milagro, un ejecutivo muy superior a esa gran nulidad que lo antecedió. Henao es una persona tan capaz que puede ser destituido en cualquier momento. Casos similares hemos visto. Ojalá dirija con éxito esa empresa, la más urgente de todas. En lo demás, la Administración La Espriella está condenada al fracaso, como fracasaron las administraciones de Álvaro Uribe, un líder mucho más inteligente que Abelardo y que dirigió un equipo progresista, si lo comparamos con los saurios antediluvianos que conforman el actual Gobierno. Pero Uribe solo le apostó a la fuerza, lo social le daba sueño, e incubó el monstruo paramilitar para acabar al monstruo guerrillero.

Al lado de Uribe, un «socialdemócrata» como lo llaman en la Casa de Nariño, Abelardo es un remedo de líder. Tiene la misma estrechez de miras de Uribe, la misma mezquindad y ninguna de sus virtudes.