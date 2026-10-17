"El Tiempo", tan distinguido que mira para otro lado

El 15 de septiembre Alex Saab aceptó cargos por lavado de activos ante una corte federal de Miami, pero solo el 20 de septiembre El Tiempo comentó la noticia. En el intervalo, el consejo de redacción se desveló pensando cómo manejar la noticia sin pisar ninguno de los numerosos tentáculos de don Luis Carlos Sarmiento ni molestar al irascible presidente de la República. El 19 de septiembre encontraron la fórmula y el 20 publicaron un reportaje bajo un título cauteloso: «Los puntos del acuerdo secreto entre Saab y EE. UU. que comenzaron a filtrarse».

El texto explica que Saab reconoció que lavó las millonarias utilidades derivadas de sus contratos petroleros con PDVSA y con las Clap, las cajas de alimentos subsidiadas por el gobierno venezolano. «El acuerdo de Saab y EE. UU. tiene nerviosos a miembros de la dictadura de Maduro y a uno que otro colombiano», decía el subtítulo, y me froté las manos. Vamos a ver cómo redactan la «Colombia connection», pensé.

Implacable y distinguido, El Tiempo señaló con su dedo justiciero a todos los implicados: a Delcy Rodríguez, la otrora princesa del Cartel de los Soles y ahora parcera entrañable de Trump (Corina es una actriz de reparto del sainete USA-Venezuela ); señaló a Maduro y a sus hijastros: Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores, los chamos de Cilia Flores, que le consiguieron a Saab los terrenos para construir las viviendas populares en el Estado de Vargas, cuya calidad resultó peor que los contenidos de las Clap.

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También se mencionó a Tareck El Aissami, el exvicepresidente de Maduro que hoy purga condena por corrupción en alguna de las justicieras mazmorras de ese corrupto régimen. También se mencionan los intereses de Italia en el caso, y los de Suiza y sus insomnes «lavanderías», y las conexiones de Saab con algunos puntos de su vasto imperio: Irán, Rusia, Turquía, Hong Kong… Y se menciona al aeropuerto de Maiquetía, donde despegaban los vuelos chárteres de Saab agobiados bajo el peso de toneladas de lingotes de oro con destino a varias caletas doradas situadas en el distinguido primer mundo, especialmente Inglaterra.

De pronto apareció el gran subtítulo del reportaje: «¡El capítulo colombiano!». Me serví un café doble y fui todo ojos: «La versión que circula es que Saab coordinó las visitas y los negocios de Gregorio Grau, hermano de Manel Grau, el catalán amigo del presidente Petro en torno a dos contratos con PDVSA». Bueno, eso de «la versión que circula» está bien para Semana, no para las páginas de un gran diario, me dije, pero está bien que caiga un pez gordo, como el expresidente Petro.

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Busqué el nombre del pez gordísimo, el «pana» de Saab, Abelardo, el abogado exitoso al que Saab le pagó US$ 375.000 por intermedio de una de sus lavanderías, Group Grand Limited, constituida en Hong Kong y sancionada por el justiciero y distinguido gobierno estadounidense, pero nada, por ningún lado apareció el milagroso hombre. Apareció, en cambio, el nombre de Danilo Romero, sujeto que enfrenta dos cargos: negocios con PDVSA y «amigo de Petro»; aparece también «un político colombiano, quien contactó [para los negocios de Romero y los Grau] a un empresario venezolano de apellido Jiménez, explicó una fuente enterada» (tan «enterada» que no sabe el nombre de pila de Jiménez, digo yo). Como si fuera poco, el político colombiano «es de Sucre, la tierra de Verónica Alcocer». Sorpresivamente, a la sexi señora solo la mencionan una vez, y la Unidad Investiga de El Tiempo no le imputa cargo alguno. Solo la cita como una mala compañía, digamos, un indicio de probables conductas criminales.

Pero justo en la página de al lado, hay otro gran reportaje, este sí con un título aguerrido: «Los Verónicos: el enlace entre Casa de Nariño, Papá Pitufo y la campaña Petro». Nota. El Tiempo no tocaba el tema Petro-Pitufo desde el 6 de abril. Puede tratarse de una coincidencia, claro. Quizá el desvelado consejo de redacción se dijo: ¿qué tiene de malo hablar de Pitufo el mismo día que abordamos el tema Saab y soslayamos la conexión Saab-Abelardo?

Ocho días después, el 27 de septiembre, El Tiempo volvió sobre el tema y tituló: «El primo catalán y Caracas: el negocio por el que el FBI interrogará a Saab». El subtítulo adelantaba: «Dosier menciona a personas cercanas a Verónica Alcocer en temas de oro, petróleo y monómeros. Su primo Mario Fernández niega operaciones con Manel Grau». Es decir, de nuevo aparece Verónica sin cargos pero como una carga, un indicio criminal.

Luego se lee: «En algunos sectores se cree que el asunto Monómeros es el que mantiene en la lista Ofac a Nicolás Petro, a su padre el expresidente y a su madrastra». El autor, la pomposa Unidad Investigativa, comete dos errores: el primero es atribuirle a una gaseosa entidad, «algunos sectores», semejante afirmación. El segundo es pensar que los «enlistadores» de la Ofac, los mismos que acaban de indultar a Jorge Rodríguez, el poderoso hermano de Delcy Rodríguez, son una autoridad moral.

Esta vez el reportaje es más concreto. No se habla de Suiza ni de Turquía ni de las Clap ni de Hong Kong: está centrado en los negocios del petróleo, que son materia de investigación por posibles sobrecostos, lavado de activos y tráfico de influencias. Pero, de nuevo, el nombre de Abelardo brilla por su ausencia.

Ignorar la relación Saab-Abelardo no le hace ningún favor a El Tiempo ni a la Presidencia. Es una complicidad torpe y demasiado notoria. Es un silencio estruendoso. Los delitos de Saab contra la población vulnerable de Venezuela y contra los intereses de Colombia son aberrantes, y la complicidad de Abelardo en el caso pesará cada día más, no importa cuántas toneladas de Pitufos y Verónicas y desmanchadores le aplique El Tiempo. Complica el cuadro el hecho de que la SAE, la oficina responsable de los bienes relacionados con actividades ilícitas, dirigida ahora por una exempleada del bufete de Abelardo, debe restituirle a Saab siete propiedades avaluadas en $ 35.000 millones. El hecho de que lo haga en cumplimiento de una orden judicial no será suficiente para santificar por completo la maniobra.

El Tiempo debe respetar a sus lectores. Nadie le pide que abandone su reptil posición editorial y critique al presidente, pero puede al menos dedicarle un párrafo sinuoso al asunto. Por ejemplo: «Los servicios profesionales que el ahora presidente de Colombia le prestó a Saab hace muchos años, cuando Saab era un respetable hombre de negocios, podrían traerle complicaciones legales ahora».

Señores de El Tiempo, señores y señoras del Establecimiento: están criando un cuervo. No lloren después.