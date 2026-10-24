Lenguaje y comentario

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Nadie sabe cuándo empezó el lenguaje oral. No hay fósiles de palabras ni fonemas del paleolítico enterrados por ahí. Lo único que tenemos son conjeturas, restos indirectos: el hueso hioides, la probabilidad de una mutación genética, una pintura rupestre, las primeras tumbas, indicios de un pavor cósmico. Se acepta que el lenguaje simbólico (-1,9 millones de años según Volpi y Steiner) fue posterior al lenguaje denotativo, el que nombra: «perro» fue primero sustantivo y con los años símbolo: la palabra «perro» como símbolo de lealtad o de fiereza.
Y antes de todo, aseguran los esotéricos, hubo un tiempo en que las palabras coincidían con las cosas y el nombre no era una convención sino una emanación de la cosa. El mito de Babel resume esa nostalgia: antes de la dispersión, el mundo era legible. Decir «león» era tocar la fuerza; si alguien decía «río», el auditorio sentía la fluidez. La lengua prebabélica —cree Foucault— era exacta. El significante no rodeaba el sentido: lo encarnaba. «Thor no era el dios del trueno –afirma Borges con aplomo argentino—; era el trueno y el dios». No había distancia entre las palabras y las cosas.
Aquí también hay disidentes, claro. Un lenguaje así sería redundante, rezongan. Si la palabra fuera idéntica a la cosa, no agregaría nada al mundo. El lenguaje no nace de la identidad perfecta, de la plenitud prebabélica, sino del desfase palabra/cosa. Hablamos porque somos criaturas carentes, porque estamos separados del mundo.
Los críticos alejandrinos lo entendieron temprano. Descubrieron que el lenguaje no se limita a nombrar: se desvía, como en la hipálage, exagera, como en la hipérbole, disimula, como en el eufemismo, ironiza, como en la sátira, pero siempre comenta. Tiende al expresionismo; magnifica: en La Ilíada, Príamo llora la muerte de su hijo «ante un mar consternado»; luego, Príamo arenga a sus guerreros y vuelve a la hipérbole: Que el fragor de la batalla haga retumbar de espanto la bóveda celeste, les ordena. El mar y el cielo, dos amplificadores: un dolor del tamaño del mar, un estruendo capaz de estremecer el cielo. ¿Lo pensó así Homero o lo leyeron así los críticos alejandrinos? Lo segundo. Estamos ante una lectura de Homero. El sentido no está en el texto como una moneda enterrada, se produce en la lectura. Varía con las lecturas. El que lee interpreta; el que interpreta comenta.
El comentario es clave. Comentamos porque el discurso es siempre un relato abierto: opaco, curvo, parcial, polisémico. Comentamos Las Escrituras porque dicen demasiado y demasiado poco. El judaísmo lo entendió perfectamente: la Biblia fue comentada por la Mishná; la Mishná, corregida por el Talmud; el Talmud, rodeado de comentarios interminables. El texto original no desaparece, pero queda sepultado bajo interpretaciones que, con el tiempo, se vuelven más normativas que la fuente original.
Esto no es una perversión del sentido: es su destino. El saber no avanza por revelaciones definitivas sino por capas, por interpretaciones. Foucault lo sabía: lo propio del conocimiento no es ver ni demostrar sino interpretar. El lenguaje prolifera, diverge, no converge.
El comentario no es inocente; es poder. El que interpreta decide qué vale y qué no. Toda explicación instituye jerarquías, excluye lecturas, normaliza sentidos. No comentamos solo para entender, sino también para dominar el campo del sentido.
Esto vale para los textos sagrados y para los paganos. El comentarista deportivo no solo verbaliza las jugadas: las convierte en un relato autorizado. El crítico literario no se limita a resumir una novela: sugiere lecturas posibles. El lector que vuelve a Remedios la Bella o a Wakefield no solo busca viejos amigos: se busca a sí mismo. Releemos para reconocernos.
El lenguaje no es solo hospitalidad; es también violencia simbólica. Con palabras se funda la ley, se declara la guerra, se excluye al otro. La nostalgia de un lenguaje originario puro olvida este reverso.
Quizá nunca hubo una edad de transparencia verbal sino, desde el comienzo, una lucha por el sentido, por imponer una interpretación. Por eso el comentario es infinito: no porque busquemos la verdad última, sino porque no existe una palabra final. Cada interpretación responde a otra, la corrige o la desplaza. Montaigne lo intuyó: hay más libros sobre libros que sobre cualquier otra cosa. No es una decadencia; es la forma natural del pensamiento humano.
Quizá no hablamos para poseer el mundo, sino para negociar nuestra distancia con él. El lenguaje no nos reconcilia con las cosas; nos recuerda que estamos separados. Y el comentario —esa forma tardía, reflexiva, a veces abusiva del lenguaje— no viene a cerrar la herida sino a mantenerla abierta. Eso es lo que lo vuelve verdadero.
P.S. ¿Cuál fue la primera palabra? Heródoto cree que fue «pan» (experimento del faraón Psamético I) pero pudo no ser un nombre. Tal vez fue un gesto que encerraba una plegaria o una blasfemia. O apenas una interjección, una voz quebrada: un grito, una queja, una amenaza.
-
Alcor(08460)•Hace 54 minutosHola maestro Londoño: cuál es el ensayo de Montaigne que habla de libros sobre libros? Soy perezoso para buscar. Maravillosa columna. (La lisonja como soborno para que respondas la pregunta)
-
Celyceron(11609)•Hace 1 horaMaravillosa columna. Y reconozco que muchos comentarios son magníficos.
-
Maria Eugenia(56068)•Hace 1 horaPalabras,susurros y silenciosnos hacen humanos.
-
Federico(wfj43)•Hace 1 horaDescomunal está columna. Una clase de epistemología con la suavidad de un cuento. Gracias Don Julio.
-
HECTOR FERNANDO(32901)•Hace 1 horaGracias Maestro Julio Cesar. Escrito espectacular. Honor y gloria a la palabra, las ideas y creencias que encierran, a su hermenéutica y comentarios. La civilizacion y humanidad, hubieran sido imposible sin la palabra y el lenguaje.
-
Leonardo(69374)•Hace 2 horasSería recomendable haber incluido a Umberto Eco el semiológo de los semiologos y la interpretación de simbolos, gestos y casi se podría decir del lenguaje corporal.
-
Drizku(32497)•Hace 2 horasCarajo, decía mi abuelo, que vaina sabrosa.
-
Maria Soledad(81108)•Hace 2 horasExcelente, hermosa y compleja reflexión Gracias
-
Gines de Pasamonte(86371)•Hace 3 horasDecía Marco Terencio que: “La lengua de nuestros abuelos y bisabuelos sabía a ajo y a cebolla; pero su espíritu era elevadísimo”. Hay un libro que recomiendo muy especialmente, Julius: “La aventura del lenguaje” del insigne cartagenero: Germán Espinosa. Ese libro nos transporta a los orígenes lógicos de toda expresión articulada, desde la articulación entre lenguaje y pensamiento, pasando por evocaciones históricas buscando las posibles génesis de la expresión hablada. ¡Imperdible!
-
PEDRO JUAN(90741)•Hace 48 minutosBla, bla, bla, bla.
-
Atenas(06773)•Hace 3 horasEy, Quico, dilecto tontín, aún en la distancia guardo el recuerdo de las estruendosas carcajadas q’ me causas y no dudo de q’ el eco te llegará. Atenas
-
-
Jorge Eduardo(43558)•Hace 3 horasLondoño, la verdad, no se si este comentario es otra capa a su texto, solo se e intuyo, que los animales y las plantas, si viven en lo que quisiéramos aprehende y ser. Columna sabrosa
-
Atenas(06773)•Hace 4 horas¡Ah, con la llegada de la IA, estas necias demostraciones de conocimiento inútil de cosas q’ quedan pa confirmar y de quien presume de ser enciclopedia andante, están demodé o rancias, y con ventaja adicional: están exentas de tufillo mamertoso! Atenas
-
PEDRO JUAN(90741)•Hace 47 minutosBla, bla, bla, bla.
-
Markos spinoza(17429)•Hace 2 horasIncreíble lo q las drogas ,pueden hacer en una persona,convertirla en lo q es Atenas,un mamarracho vicioso y senil.
-
Daniel Andrés(51654)•Hace 2 horas¿Y cuál es el tufillo mamertoso de este texto, Apenas?
-
Pipo Solarte(exbqo)•Hace 2 horasNo faltan los rebuznos de Satenas ante lo que no entiende y se sale de su visión cuadriculada que no sale del trumpismo y del uribismo por razones de lambonería camaleónica transmutado en abelardismo.
-
-
Julio Roberto Arenas C.(3f359)•Hace 8 horasAhh, qué berraquera, Julio César; estás metido de narices en la filosofía de la filología. ¡Qué envidia y qué placer leerte! Gracias.
-
Dionisio(cvtsc)•Hace 9 horasY si miramos a Oriente nos encontramos con obras como el I Ching, que leen la naturaleza y nos enseñan a navegar por ella. "Todo cambia menos que todo cambia". Llegan luego los comentarios de Confucio, que lo transforman de un libro de adivinación en uno político y filosófico, del "qué va a pasar" al "cómo debe actuar una persona racional ante las circunstancias cambiantes". Las primeras palabras según esta tradición serían persona, sol, árbol, tres, arriba (1250 AC).
-
Julio Roberto Arenas C.(3f359)•Hace 4 horasEl I Ching es regio. Como libro de consulta, como texto de filosofía oriental, como entretenimiento literario, como ritual… Incluso como oráculo. Me acompaña a donde voy desde hace más de 30 años. Y si lo prologa Borges… ¿Quién podría dudar de la fuerza de ese milenario laberinto de espejos?
-