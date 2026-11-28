Para los sacerdotes la civilización empezó con las primeras tumbas (250.000 años); para los sociólogos, con la revolución cognitiva (70.000 años: arte, comercio, herramientas finas –como la aguja de coser–, jerarquías sociales y pensamiento simbólico) y para los abogados con el Código de Hamurabi y el fortalecimiento de las instituciones políticas (1750 a.C.). Se equivocan los tres. La civilización empezó cuando el sanitario se conectó a una red de alcantarillado y las calles dejaron de oler a mierda.

Las secreciones humanas cargan un tabú: el sudor, la saliva, los esputos, la menstruación, la cera, la caspa, los orines, los flatos, las heces y el semen nos repugnan porque son focos de bacterias y de vectores infecciosos, y su control necesitó desde el principio una sanción social fuerte, tanto que se volvió un tabú casi tan severo como los tabúes que pesan contra el incesto y el homicidio. Nota: prácticas sexuales como la «lluvia dorada» y la «ducha de leche» trasgreden el tabú gracias al paroxismo del placer, cuando los amantes quieren devorarse y mostrar una sumisión total, sin condiciones. Es un momento de comunión con el otro. Entonces, nada suyo nos resulta asqueroso.

En la Roma antigua había sanitarios colectivos y era posible conversar con el vecino mientras se defecaba. En la China contemporánea esta práctica se conserva en algunas regiones, así como la costumbre de esputar en público e incluso, en recipientes especiales, dentro de los vehículos colectivos.

De las secreciones, la más despreciada es la materia fecal. Solo la sangre humana, vertida por lesiones o por secreción, nos impresiona de manera tan dramática.

Desde los primeros asentamientos humanos, las heces fueron arrojadas lejos, en las aguas de los ríos o en agujeros de la tierra. La consigna ha sido siempre «¡pon esas miserias lejos de mis ojos, lejos de mis narices!». Hasta hace poco, menos de 200 años, los habitantes de las ciudades arrojaban orines y heces a la calle, previo un detalle de fina cortesía, un grito, «¡van aguas!», para que el peatón se pusiera a cubierto.

El problema de la disposición final de las heces y los orines nos embromó durante siglos porque la solución implicaba construir una red de tubos subterránea y costosa, algo similar al sistema circulatorio humano, un prodigio fisiológico descubierto ayer, en el siglo XVI, por el médico inglés William Harvey. (Por increíble que parezca, durante miles de años millones de parroquianos se desangraron por una herida sin que los médicos advirtieran un fenómeno elemental: que la sangre circula).

El sistema de canales para llevar un alto volumen de agua limpia a los usuarios es tan viejo como los acueductos romanos de la Antigüedad. También hubo entonces sistemas de alcantarillado para drenar las aguas lluvias de las calles de Corinto, Atenas y Creta (donde se utilizaron tubos de alfarería) pero la construcción de cañerías para evacuar las «aguas servidas» apenas data del siglo XIX.

Los griegos y los romanos pudientes tenían inodoros en sus casas. Estaban dotados de canaletas que arrastraban por gravedad los desechos a la calle, donde circulaban por canales abiertos hasta el lecho de los ríos, las afueras de la ciudad o sitios de acopio que eran aseados en las mañanas por cuadrillas de esclavos. En los castillos medievales, los sanitarios eran una suerte de balcones cerrados que vertían sus aguas al vacío.

El antepasado del inodoro moderno es el retrete portátil, un utensilio común a muchas culturas. Los más antiguos son sumerios. Eran un asiento con un recipiente interior, usado principalmente por las autoridades en sus traslados.

A partir del siglo XVI, con el crecimiento de las grandes ciudades y la proliferación de epidemias, Europa empezó a prohibir el lanzamiento de aguas sucias a la calle y a tomar en serio la higiene privada y la salubridad pública. Estas preocupaciones llevaron al invento del inodoro en 1596, cuando John Harrington construyó un retrete con drenaje y un sifón en forma de S horizontal para evitar los malos olores de «las aguas, las mayores y las menores», de la reina Isabel I.

Estos aparatos se ponían en cualquier parte de la casa, camuflados como un baúl de maderas finas. El cuarto del baño es nuevo. Apareció en algunas mansiones del siglo XIX y solo se popularizó después de la primera guerra mundial.

El sistema de alcantarillado de Londres empezó a construirse en 1815, el de Boston en 1833 y el de Montevideo, el primero de América, en 1852. La red formada por tuberías (aguas limpias) y cañerías (aguas servidas) es «el sistema circulatorio» de la ciudad. La combinación del sistema y la taza sanitaria fue la solución final del problema de la eliminación de esas sustancias demasiado humanas.

Las primeras tazas sanitarias fueron de piedra labrada, de yeso vaciado o de madera tallada. Luego vinieron las tazas metálicas, especialmente de cobre o peltre. Las de porcelana aparecieron por primera vez hacia 1880 en Inglaterra y Austria, gracias a las técnicas de fundido de los altos hornos de la Revolución Industrial.

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La Revolución y sus fábricas densificaron las ciudades, agudizaron los problemas de salubridad y presionaron la construcción de los primeros sistemas de alcantarillado en Europa y Estados Unidos desde la primera mitad del XIX. El sanitario tenía un depósito de agua alto que permitía arrojar las heces hacia la cañería por la presión de la energía potencial. Ya todo estaba listo: el sanitario y los ductos domiciliarios de entrada y salida del agua conectados a una red citadina. Entonces los terrícolas respiraron a sus anchas y pudieron, con solo jalar una cadena, arrojar ciertas cosas lejos de sus ojos y lejos de sus narices.

Anoté al principio que el tabú contra las secreciones tiene un origen profiláctico, sanitario, pero también nos desagradan porque nos recuerdan que no estamos hechos de un hálito divino sino de materia elemental y corruptible, que somos mortales, que un día moriremos y seremos solo un montón de sustancias asquerosas.