Un nuevo libro de Florencia Buenaventura

Hace unos años Florencia Buenaventura ilustró «Las mujeres de Macondo». Dibujó a Fernanda del Carpio, Úrsula Iguarán, Amaranta, Rebeca, Pilar Ternera, Petra Cotes, Amparo Moscote y Remedios la Bella y escribió para cada «retrato» un texto que contaba las vidas de estas mujeres después del apocalíptico final de Macondo. Tal vez escribió porque extrañaba a las mujeres de «Cien años» y quería tener noticias suyas. Los lectores somos así. Extrañamos a los personajes de los libros y nos emocionamos cuando llega Kafka y nos trae noticias frescas de Sancho Panza; sabemos que Margarita Yourcenar es la médium más autorizada de Adriano y de…

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Hace unos años Florencia Buenaventura ilustró «Las mujeres de Macondo». Dibujó a Fernanda del Carpio, Úrsula Iguarán, Amaranta, Rebeca, Pilar Ternera, Petra Cotes, Amparo Moscote y Remedios la Bella y escribió para cada «retrato» un texto que contaba las vidas de estas mujeres después del apocalíptico final de Macondo. Tal vez escribió porque extrañaba a las mujeres de «Cien años» y quería tener noticias suyas. Los lectores somos así. Extrañamos a los personajes de los libros y nos emocionamos cuando llega Kafka y nos trae noticias frescas de Sancho Panza; sabemos que Margarita Yourcenar es la médium más autorizada de Adriano y de María Magdalena, y que Christopher Nolan es el demiurgo que nos puede contar toda la verdad sobre Penélope.

Ilustración de Florencia Buenaventura para «Las mujeres de Macondo». Foto: Florencia Buenaventura

Ahora la Universidad del Valle publica otro libro suyo, «Lo sensible desde las artes y la psicología» (sí, también es psicóloga). Aquí Florencia nos cuenta cómo conviven la pintora, la escritora y la terapeuta. Para hablar de pintura echa mano de Freud, a sabiendas de que Freud no le da una mano a nadie, y de Paul Valéry, quien dijo para siempre: «El artista tiene que ser original porque sabe que los semejantes se mueren».

En realidad Florencia tiene sujetos más confiables: alambres, papeles, piedras, conchas, estropajos, telas. Sabe que cada elemento tiene un carácter, una textura y quizá una «vocación» precisa para contar esa historia que ahora mismo da vueltas en su cabeza.

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A veces –nómadas, entrometidos– los alambres, los papeles, las piedras y las pinturas pasan del taller al consultorio y les echan una mano a los pacientes, como sucedió con los niños víctimas del conflicto. La cosa fue así: alguien le dijo, doctora Floren, estos niños vienen del Infierno, ayúdelos. Florencia palideció. Tomó aire. Tomó cartulinas, pinceles y pinturas y les pidió a los niños que dibujaran. Tema libre. Pero ellos no eran libres. Entonces dibujaron cementerios, camionetas grandes, hombres pequeños en caballos grandes, cuerpos tirados en el suelo, cámaras de televisión y pistolas, muchas pistolas, ni rojas ni plásticas, pistolas de verdad, como las que acabaron una noche con la vida de sus padres y se llevaron a su hermanita.

«A veces abrigo la esperanza de que estos dibujos de los niños del campo conmuevan a la gente de la ciudad. A veces quiero creer que los niños hacen catarsis poniendo sus muertos y sus cementerios en el papel, pero luego siento una punzada aquí y pienso que las únicas que mejoramos con estas terapias somos las terapeutas», confiesa Florencia.

Florencia Buenaventura junto a la portada de su libro, «Lo sensible desde las artes y la psicología». Foto: Archivo

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El poeta Armando Ibarra ganó el premio de poesía de la Casa Silva 2026 con «Así siempre jamás».

Ahora que reiniciaron los bombardeos/ en la garganta de los Arbustos Tristes/ ¿dónde guardará el diario Josefa?// ¿A dónde podrá huir Raquelita?/ Ahora que las cuadrillas hambrientas/ incursionan en el páramo del Desconsuelo.// Ahora que comenzaron los sobrevuelos/ en el cañón de los Insaciables/ ¿cómo soportará la gastritis Alejandro?// ¿Cómo cosechará Apolinar la yerbabuena/ hora que volvió la lluvia de Randal/ sobre la vega de los Alquimistas?// Ahora que la emisora de los cautivos/ volvió a rociar el aire con lágrimas secas/ ¿cómo sostendrá Petronio los recuerdos?// ¿Será que la humedad del cambuche/ acabó con los huesos de Juan Alberto/ ahora que termina la temporada de lluvias?// Cuando el corazón se repliegue/ en la gruta de los Olvidados/ ¿podrán dormir tranquilos los inermes?​

Ibarra transforma sus observaciones y vivencias en símbolos potentes que conforman una obra poética honrada y singular. Su lenguaje, a ratos brutal, funciona como una cámara fotográfica o como un seudópodo hiperkinético que todo lo fagocita. Su poesía, reunida en «La oscuridad se hizo» (Editorial Universidad de Antioquia), es un corpus coherente dotado de un impecable rigor estético y forjado mediante un compromiso indeclinable con la experiencia humana.

Me siento muy afortunado de que ambos artistas, Florencia Buenaventura y Armando Ibarra, hagan parte de mi Taller de Escritura Comfandi.