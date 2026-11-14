Un nuevo libro de Florencia Buenaventura

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Hace unos años Florencia Buenaventura ilustró «Las mujeres de Macondo». Dibujó a Fernanda del Carpio, Úrsula Iguarán, Amaranta, Rebeca, Pilar Ternera, Petra Cotes, Amparo Moscote y Remedios la Bella y escribió para cada «retrato» un texto que contaba las vidas de estas mujeres después del apocalíptico final de Macondo. Tal vez escribió porque extrañaba a las mujeres de «Cien años» y quería tener noticias suyas. Los lectores somos así. Extrañamos a los personajes de los libros y nos emocionamos cuando llega Kafka y nos trae noticias frescas de Sancho Panza; sabemos que Margarita Yourcenar es la médium más autorizada de Adriano y de María Magdalena, y que Christopher Nolan es el demiurgo que nos puede contar toda la verdad sobre Penélope.
Ahora la Universidad del Valle publica otro libro suyo, «Lo sensible desde las artes y la psicología» (sí, también es psicóloga). Aquí Florencia nos cuenta cómo conviven la pintora, la escritora y la terapeuta. Para hablar de pintura echa mano de Freud, a sabiendas de que Freud no le da una mano a nadie, y de Paul Valéry, quien dijo para siempre: «El artista tiene que ser original porque sabe que los semejantes se mueren».
En realidad Florencia tiene sujetos más confiables: alambres, papeles, piedras, conchas, estropajos, telas. Sabe que cada elemento tiene un carácter, una textura y quizá una «vocación» precisa para contar esa historia que ahora mismo da vueltas en su cabeza.
A veces –nómadas, entrometidos– los alambres, los papeles, las piedras y las pinturas pasan del taller al consultorio y les echan una mano a los pacientes, como sucedió con los niños víctimas del conflicto. La cosa fue así: alguien le dijo, doctora Floren, estos niños vienen del Infierno, ayúdelos. Florencia palideció. Tomó aire. Tomó cartulinas, pinceles y pinturas y les pidió a los niños que dibujaran. Tema libre. Pero ellos no eran libres. Entonces dibujaron cementerios, camionetas grandes, hombres pequeños en caballos grandes, cuerpos tirados en el suelo, cámaras de televisión y pistolas, muchas pistolas, ni rojas ni plásticas, pistolas de verdad, como las que acabaron una noche con la vida de sus padres y se llevaron a su hermanita.
«A veces abrigo la esperanza de que estos dibujos de los niños del campo conmuevan a la gente de la ciudad. A veces quiero creer que los niños hacen catarsis poniendo sus muertos y sus cementerios en el papel, pero luego siento una punzada aquí y pienso que las únicas que mejoramos con estas terapias somos las terapeutas», confiesa Florencia.
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El poeta Armando Ibarra ganó el premio de poesía de la Casa Silva 2026 con «Así siempre jamás».
Ahora que reiniciaron los bombardeos/ en la garganta de los Arbustos Tristes/ ¿dónde guardará el diario Josefa?// ¿A dónde podrá huir Raquelita?/ Ahora que las cuadrillas hambrientas/ incursionan en el páramo del Desconsuelo.// Ahora que comenzaron los sobrevuelos/ en el cañón de los Insaciables/ ¿cómo soportará la gastritis Alejandro?// ¿Cómo cosechará Apolinar la yerbabuena/ hora que volvió la lluvia de Randal/ sobre la vega de los Alquimistas?// Ahora que la emisora de los cautivos/ volvió a rociar el aire con lágrimas secas/ ¿cómo sostendrá Petronio los recuerdos?// ¿Será que la humedad del cambuche/ acabó con los huesos de Juan Alberto/ ahora que termina la temporada de lluvias?// Cuando el corazón se repliegue/ en la gruta de los Olvidados/ ¿podrán dormir tranquilos los inermes?
Ibarra transforma sus observaciones y vivencias en símbolos potentes que conforman una obra poética honrada y singular. Su lenguaje, a ratos brutal, funciona como una cámara fotográfica o como un seudópodo hiperkinético que todo lo fagocita. Su poesía, reunida en «La oscuridad se hizo» (Editorial Universidad de Antioquia), es un corpus coherente dotado de un impecable rigor estético y forjado mediante un compromiso indeclinable con la experiencia humana.
Me siento muy afortunado de que ambos artistas, Florencia Buenaventura y Armando Ibarra, hagan parte de mi Taller de Escritura Comfandi.
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conrado(xybxp)•Hace 1 horaGracias,muchas gracias.Espero,leo,releo y,sigo esperando.
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Celyceron(11609)•Hace 2 horasBIENAVENTURADO, don Julio César. Qué escritos tan bellos como lacerantes.
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conrado(xybxp)•Hace 1 horaAsí es.
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Tulio Claudio(70717)•Hace 5 horasLa buena ventura de Florencia la bella.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 7 horasFelicitaciones a mi Universidad, a nuestra Universidad del Valle por el formidable Programa Editorial de lujo que posee. Junto a los interesantes libros que reseñas, Julius; en las dos últimas ferias del libro de nuestra Sultana del Valle, ha puesto a disposición de los “Gabólogos” dos interesantes títulos: Gabriel García Márquez a 40 años del Premio Nobel de Julián Vásquez Lopera & Juan Moreno Blanco y: “G.G.M. Cuentista” "El ejercicio del más alto talento" de Juan Moreno Blanco.
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Gines de Pasamonte(86371)•Hace 7 horasAhhh…, en el tintero se me quedaba otro título: “Gabriel García Márquez Literatura y memoria, de la colección Artes y Humanidades de Univalle. Textos de lujo.
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Julio Roberto Arenas C.(3f359)•Hace 11 horasTe merecés esos alumnos de lujo, Julio César, y más de los mismos. Es un verdadero placer escucharte en clase. Ya sé que suena a pura adulación gratuita, pero no puedo evitarlo; casualmente eso que digo coincide con lo que pienso.