El envejecimiento, la muerte y otros misterios

«¿Cuántos años de vida podrían faltarle a una anciana de noventa años?», debió pensar el señor Raffray, quien cumplió puntualmente con sus pagos durante… ¡las tres décadas siguientes!, a la espera de que la providencia se acordara, por fin, de la señora…

En 1965, Jeanne Calment, una anciana francesa de 90 años que vivía en Arlés, vendió su apartamento a cambio de un contrato de renta vitalicia. El feliz comprador, André-François Raffray, un notario de cuarenta y siete años, no dudó en comprometerse a pagarle una pequeña mensualidad mientras ella viviera. A cambio, podría ocupar el inmueble tras el fallecimiento de su propietaria.

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«¿Cuántos años de vida podrían faltarle a una anciana de noventa años?», debió pensar el señor Raffray, quien cumplió puntualmente con sus pagos durante… ¡las tres décadas siguientes!, a la espera de que la providencia se acordara, por fin, de la señora Calment.

Misteriosos son los designios del Señor. En diciembre de 1995, a los setenta y siete años, el pobre notario murió, cansado de esperar a la muerte. Su viuda y sus dos hijos siguieron pagando la renta durante diecinueve meses más, hasta que el 4 de agosto de 1997 la señora Calment entregó por fin su alma al Creador. Había vivido 122 años y 164 días, la mayor edad humana documentada hasta hoy.

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La historia tiene algo de comedia cruel, pero deja una pregunta perturbadora. ¿Por qué pudo Calment pasar de los ciento veinte años, cuando tantos otros feligreses no llegan siquiera a ser octogenarios? ¿Y cómo explicar que los niños que padecen progeria, una rarísima enfermedad genética, muestren signos de vejez cuando apenas han comenzado a vivir?

¿Y por qué algunas efímeras, esos delicados insectos de alitas transparentes que revolotean sobre los ríos, apenas viven unas horas como adultas, mientras que una abeja reina puede vivir cinco años y una reina de termitas, más de veinte? Aún más desconcertante es lo que ocurre dentro de la propia colmena. Una misma larva de abeja melífera puede convertirse en reina u obrera según cómo la alimenten sus nodrizas. De ser reina, podrá vivir durante años. De ser obrera en verano, apenas unas semanas.

Y nuestros mejores amigos, esos hermosos y fieles compañeros caninos, pueden llegar a los quince años con las articulaciones desgastadas por la artrosis, los ojos velados por cataratas y la memoria fatigada, cuando nosotros, a esa misma edad, apenas comenzamos nuestra juventud.

Llegar a los cien años sigue siendo una rareza entre los humanos. No obstante, las tortugas gigantes de Galápagos pueden vivir un siglo y medio; la edad de un tiburón de Groenlandia se estima en unos cuatro siglos, aunque con cierto margen de incertidumbre. Y eso sin contar las secuoyas gigantes, algunas de las cuales ya estaban en pie cuando nació Cristo.

Pero el verdadero veterano del mundo viviente podría ser un pino fiero y contrahecho que aún se yergue en las Montañas Blancas de California. Se trata de un ejemplar de Pinus longaeva al que bautizaron, con toda justicia, Matusalén. Tiene alrededor de 4.850 años y ya estaba en pie cuando los egipcios construyeron las pirámides de Guiza. Ha sobrevivido a faraones, imperios, guerras y civilizaciones enteras, y todavía permanece aferrado a su ladera rocosa, indiferente al desfile de la insignificante historia humana.

Quien haya tenido la fortuna de contemplar al atardecer los estromatolitos de la bahía de los Tiburones, en Australia Occidental, recordará aquellas extrañas columnas de piedra que asoman desde el agua. Las hay de más de un metro de altura, y las han erigido, capa a capa, comunidades infatigables de microorganismos. Algunas empezaron a tomar forma cuando Julio César aún soñaba con conquistar las Galias. Para entonces, el oficio de construir columnas ya era antiquísimo. En las rocas de Pilbara se conservan construcciones semejantes de hace unos 3.500 millones de años, cuando la vida apenas comenzaba su aventura en la Tierra.

Desde entonces ha transcurrido una cuarta parte de la edad del universo. Los diminutos arquitectos de aquellas primeras construcciones desaparecieron hace una eternidad, pero la vida continúa enalteciendo sus monumentos, como si se negara a olvidar el secreto de sus orígenes.

Y hay criaturas a las que la naturaleza parece haber concedido el don de la inmortalidad. La hidra, un diminuto animal de agua dulce, posee una capacidad de regeneración milagrosa: renueva continuamente sus células y puede reconstruir su cuerpo a partir de pequeños fragmentos. En estudios a largo plazo con miles de ejemplares, los investigadores no encontraron ni aumento de la mortalidad ni disminución de la fertilidad asociados a la vejez. El paso de los años no parece acercarla inexorablemente a la muerte.

La medusa Turritopsis dohrnii también parece haber bebido de la misteriosa fuente de la eterna juventud: en determinadas condiciones, puede regresar de su fase adulta a una etapa anterior de su ciclo vital. Una suerte de Benjamin Button de los océanos, capaz de invertir su reloj biológico y comenzar una nueva vida.

La naturaleza, indiferente al destino de sus criaturas, nos ha impuesto formas muy distintas de envejecer. Y si se trata de privilegios, el Creador parece haber reservado una longevidad prodigiosa para las hidras, los pinos, las tortugas y los tiburones, y una vida fugaz para su criatura predilecta.

Y a veces las preferencias del Creador resultan despiadadas. En 1951, médicos del hospital Johns Hopkins extrajeron, sin su conocimiento ni consentimiento, células de un tumor maligno de Henrietta Lacks, una mujer estadounidense de treinta y un años. Henrietta murió ese mismo año, víctima de un cáncer de cuello uterino.

Las células insurrectas de su cuello uterino, lejos de morir, comenzaron a multiplicarse en el laboratorio con una vitalidad extraordinaria. Sus descendientes, conocidas como células HeLa, siguen reproduciéndose, setenta y cinco años después, en frascos y placas de cultivo de todo el mundo. Henrietta murió, pero las células deformes que le dieron muerte alcanzaron, en su monstruosidad, una forma de inmortalidad.

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Hoy sabemos que uno de los mecanismos relacionados con el envejecimiento se encuentra en los extremos de nuestros cromosomas. Allí están los telómeros, estructuras compuestas por ADN y proteínas que protegen esas delicadas terminaciones. En muchas células, cada división contribuye a acortarlos. Cuando alcanzan una longitud crítica, la célula puede dejar de dividirse y entrar en un estado denominado senescencia.

Durante años, este proceso se presentó como un reloj que contaba las divisiones que nos quedaban antes de envejecer. Hoy sabemos que el envejecimiento es demasiado complejo como para depender de un único contador.

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Algunos investigadores han logrado que ciertas células de la retina de ratones recuperen características moleculares juveniles y parte de su capacidad funcional mediante la activación controlada de factores de reprogramación celular. Pero revertir el envejecimiento parece hoy tan remoto como lo era para los alquimistas medievales transmutar el plomo en oro.

En el siglo XVI, Juan Ponce de León desembarcó en las costas de Florida, según cuenta la leyenda, en busca de la fuente de la eterna juventud. Quizá el secreto que buscaba el viejo conquistador se encuentre donde jamás habría imaginado: en la intimidad de nuestras propias células, en ese microcosmos insondable donde se dictan las reglas inexorables de la vida, el envejecimiento y la muerte, y cuyos mecanismos la biología apenas comienza a descifrar.

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La inmortalidad seguirá siendo solo una quimera, pero acaso nuestra inteligencia —o la artificial— consiga algún día penetrar en el misterio y ofrecernos, al menos, el consuelo de una juventud que desafíe el paso del tiempo.

Después de todo, es posible que Ponce de León solo se haya equivocado de lugar y haya emprendido su improbable periplo cinco siglos antes de tiempo.