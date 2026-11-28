Al igual que el bufón argentino —bajo cuyo gobierno la Argentina ha vuelto a entrar en recesión técnica, según los indicadores preliminares de actividad del INDEC [3, 4]—, el mandatario colombiano quiere hacer…

El «Peluca» Milei parece haber encontrado un alter ego en el presidente del «Gobierno Milagro». Ambos comparten la admiración por prohombres como Donald Trump y Benjamin Netanyahu, una fe inquebrantable en las virtudes del capitalismo depredador y una singular concepción de la política como espectáculo [1, 2]. Y si el presidente-actor argentino prefiere hacer de Cantinflas, el colombiano se esfuerza por interpretar a Rambo.

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Al igual que el bufón argentino —bajo cuyo gobierno la Argentina ha vuelto a entrar en recesión técnica, según los indicadores preliminares de actividad del INDEC [3, 4]—, el mandatario colombiano quiere hacer gala de su propia motosierra, a la que ha llamado «Ley de Rescate Económico», aunque no queda claro a quién pretende rescatar. Su propuesta tributaria revela, como la de su homólogo porteño, una conmovedora lealtad a los dueños del dinero: distingue con extraordinaria precisión entre quienes poseen grandes patrimonios y quienes viven de su jornal.

Según el inexorable axioma neoliberal, la sociedad debe cebar a los primeros, como a los gansos de engorde, hasta que revienten; si el banquete termina en desastre, a los segundos les corresponde acudir al rescate. Entretanto, los trabajadores deben aprender a vivir cada vez con menos. Tal parece ser su justo destino en el mundo del capital.

Y si Milei reservó el churrasco argentino para las élites y dejó para los demás carne de burro, la reforma del «Gobierno Milagro» parece reservar carne de rata para muchos colombianos.

Para los grandes inversionistas, en cambio, el proyecto original prepara un festín: un régimen de inspiración felina, llamado RUGE, que les permitiría tributar a una tarifa de renta de apenas el 20 % para determinados proyectos iniciados en 2027 o 2028, y del 26 % para los que comiencen a partir de 2029, frente al 35 % de la tarifa general vigente. En el primer caso, la rebaja relativa de la tarifa sería de casi un 43 %, con un régimen de estabilidad jurídica de 16 años [5, 6].

Tampoco parece haber mayores motivos de alarma para los banqueros. Según la Superintendencia Financiera, en los primeros nueve meses de 2026, los bancos colombianos acumularon utilidades por 12,8 billones de pesos: el equivalente al salario de un año de más de 213.000 colombianos que devenguen cinco millones de pesos mensuales [7].

Aunque el proyecto contempla prorrogar la sobretasa del sector financiero hasta 2030, en su versión original proponía reducir la tarifa de renta de los grandes bancos del 40 % al 38 % en 2027, rebaja a la que el Gobierno ha anunciado que renunciaría si se mantuviera la tarifa empresarial general. También proponía restringir considerablemente el alcance de la tasa mínima de tributación empresarial del 15 % [5, 6, 8].

Entre las curiosidades gastronómicas del proyecto original figuraba un tratamiento tributario preferencial para el salchichón, la mortadela y la butifarra, que pasarían de estar gravados con un IVA del 5 % a quedar exentos. El Ministerio de Hacienda justificaba esta medida por su importancia en la canasta básica de consumo de los hogares de bajos ingresos [5, p. 92; 6]. Resulta conmovedor que los intereses gastronómicos de los pobres coincidan tan felizmente con los intereses comerciales de los grandes industriales del embutido.

Estos productos pertenecen a la categoría de las carnes procesadas, cuyo consumo fue clasificado en 2015 como carcinógeno para el ser humano por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo de la OMS. Según la evaluación de esta agencia, el consumo habitual de 50 gramos diarios de carne procesada incrementa el riesgo relativo de padecer cáncer colorrectal en aproximadamente un 18 % [9, 10].

Y, naturalmente, en el «Gobierno Milagro», los negocios del cielo conservan sus privilegios en la tierra. Las iglesias y confesiones religiosas legalmente reconocidas siguen sin ser contribuyentes del impuesto sobre la renta, un privilegio fiscal nada desdeñable en un país donde la fe puede llegar a convertirse en una próspera industria [11]. ¡Viva Cristo Rey!

El Tigre, manso como paloma con los grandes capitales, se convierte en un feroz depredador con quienes viven de su salario. El proyecto restringe ciertas rentas exentas y deducciones y, quizá lo más mezquino, aunque conserva la deducción ordinaria por dependientes económicos, elimina el beneficio fiscal adicional por hijos y otros dependientes, que hoy permite descontar de la renta gravable cerca de 3,8 millones de pesos anuales por cada persona a cargo, hasta un máximo de cuatro personas. Incluso en países donde impera el capitalismo más despiadado, como Estados Unidos, el Estado otorga beneficios fiscales a las familias trabajadoras de bajos ingresos con hijos a su cargo. Ni los hijos de los trabajadores escapan a los rigores de la motosierra [5, 12].

La generosidad fiscal encuentra límites aún más estrechos cuando se trata de quienes viven de la docencia. El proyecto propone eliminar la exención especial aplicable a los gastos de representación de rectores y profesores de universidades públicas, que puede alcanzar el 50 % de su salario. La medida no reduciría sus asignaciones brutas, pero podría aumentar sustancialmente su retención en la fuente. La propuesta también suprime los beneficios especiales para magistrados y jueces. El Ministerio de Hacienda estima un recaudo adicional conjunto de unos 261.000 millones de pesos en 2028 [5, 13].

Los maestros de primaria y secundaria tampoco quedan al margen. El proyecto contempla aumentar los aportes a la salud de quienes pertenecen a regímenes especiales, incluido el magisterio: 1,5 puntos porcentuales adicionales para quienes ganan entre dos y tres salarios mínimos, y 2,5 puntos porcentuales adicionales para quienes ganan más de tres salarios mínimos. El «Gobierno Milagro» también busca recursos en los bolsillos de los maestros [5, 14]. Habrá que esperar el texto definitivo de la reforma para saber cuáles de estas disposiciones sobreviven al trámite legislativo.

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Hay algo particularmente inquietante en esta nueva derecha latinoamericana, cuyas políticas guardan importantes afinidades con las del Gran Imperio. Algunas de sus decisiones parecen obedecer a una lógica conocida: aliviar la carga tributaria sobre el gran capital y trasladar buena parte del esfuerzo fiscal a quienes viven de su trabajo.

La doctrina tiene una larga historia. Milton Friedman y la Escuela de Chicago contribuyeron a la expansión del ideario neoliberal, que encontró en las políticas de Ronald Reagan una de sus manifestaciones más conocidas. Se popularizó entonces la llamada trickle-down economics, la infame «teoría del derrame»: la promesa de que favorecer fiscalmente a los más ricos terminaría beneficiando a toda la sociedad mediante nuevas inversiones, empleo y prosperidad.

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El problema es que la riqueza, en abierta contradicción con las leyes de la gravedad, ha mostrado una tendencia persistente a acumularse en la parte superior. David Hope y Julian Limberg estudiaron las grandes rebajas fiscales a los ricos en 18 países de la OCDE entre 1965 y 2015. Encontraron que estas reformas aumentaron significativamente la participación del 1 % más rico en el ingreso nacional, sin efectos estadísticamente significativos sobre el crecimiento económico ni sobre el desempleo [15].

Un estudio del Fondo Monetario Internacional, publicado en 2015, encontró, además, que una mayor participación de los sectores más acomodados en el ingreso se asociaba con un menor crecimiento posterior, mientras que una mayor participación de los pobres y de las clases medias se asociaba con mejores resultados [16].

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Pero parece imponerse una versión aún más radical de aquella doctrina. Durante décadas, las consecuencias de muchas políticas de austeridad recayeron especialmente sobre los sectores más vulnerables. Hoy, algunos ajustes también alcanzan a maestros, profesores universitarios, investigadores y profesionales que han conseguido, gracias a su trabajo, una relativa holgura económica.

La frontera económica decisiva ya no parece coincidir necesariamente con la división convencional entre ricos y pobres. También separa a quienes disponen de grandes capitales y de sofisticados mecanismos de planificación tributaria de quienes dependen de sus ingresos laborales.

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El caso de Estados Unidos es revelador. Elon Musk, uno de los hombres más ricos del planeta, no pagó un solo dólar de impuestos federales sobre la renta en 2018. Jeff Bezos había logrado la misma proeza en 2007 y en 2011. Según una investigación de ProPublica, entre 2014 y 2018 las fortunas de los 25 estadounidenses más ricos aumentaron en 401.000 millones de dólares, mientras que los impuestos federales sobre la renta que pagaron representaron apenas el 3,4 % de ese incremento patrimonial [17].

Quizás estemos contemplando una de las derivas más preocupantes del capitalismo contemporáneo: una sociedad en la que el sostenimiento del Estado recaiga cada vez más sobre quienes trabajan, mientras que la acumulación de fortunas colosales transcurra al margen de buena parte de ese esfuerzo fiscal.

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Por supuesto, ningún Estado puede endeudarse indefinidamente sin atender a su capacidad de pago. Pero el equilibrio fiscal es una necesidad; la distribución de sus sacrificios, una decisión política. Y pocas inversiones son tan importantes para el futuro de una nación como la educación, cuyos rendimientos rara vez figuran en el balance anual del Ministerio de Hacienda.

La motosierra, como instrumento de gobierno, resulta muy eficaz para decapitar a los más débiles y parece tener una extraordinaria destreza para esquivar las grandes fortunas.

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Y cuando haya terminado con los pobres, los maestros y la clase media, siempre podrá seguir ascendiendo por la escala social hasta que no quede nadie a quien decapitar, salvo, naturalmente, los amos de la motosierra. Entonces empezarán a decapitarse entre sí.

Referencias

[1] Presidencia de la Nación Argentina. «Palabras del presidente Javier Milei en la presentación de la ruta aérea Buenos Aires–Tel Aviv y conferencia conjunta con Benjamin Netanyahu». Casa Rosada, 19 de abril de 2026.

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[2] Torrado, Santiago. «Del Escudo de las Américas a los Altos del Golán, De la Espriella cumple la promesa de alinearse con Trump y Netanyahu». El País, 7 de septiembre de 2026.

[3] Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Estimador mensual de actividad económica. Estimación preliminar de septiembre de 2026. Buenos Aires, 24 de noviembre de 2026. Documento oficial.

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[4] Giménez, José. «El INDEC confirmó que la economía de Milei está en recesión: qué significa esto». Chequeado, 24 de noviembre de 2026. Fuente.

[5] Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Proyecto de Ley 477 de 2026 Cámara y 328 de 2026 Senado, «Ley de Rescate Económico». Exposición de motivos y articulado, 29 de octubre de 2026. Para el tratamiento tributario de los embutidos, véase especialmente la página 92 de la exposición de motivos. Documento oficial. Trámite legislativo.

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[6] Actualícese. «Proyecto de Ley de Rescate Económico: principales cambios tributarios». 24 de noviembre de 2026. Fuente.

[7] Acosta Argote, Cristian. «Los bancos alcanzaron más de $12,8 billones en materia utilidades con corte a septiembre». La República, 18 de noviembre de 2026.

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[8] Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Pronunciamiento n.º 20 sobre la Ley de Rescate Económico, 24 de noviembre de 2026.

[9] Bouvard, Véronique, et al. «Carcinogenicity of consumption of red and processed meat». The Lancet Oncology, vol. 16, núm. 16 (2015), pp. 1599–1600. DOI: 10.1016/S1470-2045(15)00444-1.

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[10] Organización Mundial de la Salud (OMS). «Cancer: Carcinogenicity of the consumption of red meat and processed meat». Evaluación de 2015.

[11] República de Colombia. Estatuto Tributario, artículo 23. Entidades no contribuyentes declarantes.

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[12] Internal Revenue Service (IRS). «Earned Income Tax Credit (EITC)». Información oficial sobre el crédito fiscal para trabajadores y familias de ingresos bajos o moderados.

[13] Duque Quintero, Sandra Patricia, y Carlos Alberto Duque Echeverri. «Ley de rescate económico: impacto tributario y mayor precarización del trabajo en la universidad pública». Universidad de Antioquia, 4 de noviembre de 2026.

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[14] Actualícese. «Pago de seguridad social: cambios de la Ley de Rescate Económico». Noviembre de 2026.

[15] Hope, David, y Julian Limberg. «The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich». Socio-Economic Review, vol. 20, núm. 2 (2022), pp. 539–559. DOI: 10.1093/ser/mwab061.

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[16] Dabla-Norris, Era, Kalpana Kochhar, Nujin Suphaphiphat, František Ricka y Evridiki Tsounta. «Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective». IMF Staff Discussion Note, SDN/15/13, Fondo Monetario Internacional, junio de 2015.

[17] Eisinger, Jesse, Jeff Ernsthausen y Paul Kiel. «The Secret IRS Files: Trove of Never-Before-Seen Records Reveal How the Wealthiest Avoid Income Tax». ProPublica, 8 de junio de 2021.