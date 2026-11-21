El gorila, el mayor de los primates, un coloso que puede superar los 150 kilos, debe conformarse con un miembro exiguo que, incluso en erección, ronda los tres centímetros. El orangután tampoco recibió mayores favores del Altísimo. El chimpancé, uno de nuestros parientes más cercanos, salió mejor librado: rivaliza con el humano en longitud, aunque no en grosor.

Entre las muchas extravagancias de la divinidad, una en particular llama la atención de los primatólogos: de todos los grandes simios, el macho humano es uno de los mejor dotados en cuanto a las dimensiones de su órgano copulador.

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Y, finalmente, está el hombre, el rey de la creación, a quien le fue conferido un formidable instrumento que, en erección, alcanza en promedio los 14 centímetros, aunque en algunos elegidos puede llegar a los 20. El récord se le atribuye al británico Matt Barr, portador de un prodigio respetable de 37 centímetros. La desproporción parece desafiar las leyes de la embriología y quizá solo pueda explicarse por un yerro del Creador, quien, en un momento de ofuscación provocado sin duda por el torpe sistema inglés de medidas, confundió los centímetros con las pulgadas.

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Pero si se trata de generosidad divina, el récord del reino animal pertenece a una criatura mucho menos distinguida: los cirrípedos, diminutos crustáceos marinos entre los que se encuentran los percebes. En algunas especies, el pene puede alcanzar entre ocho y nueve veces la longitud del cuerpo. ¡En un hombre de un metro ochenta equivaldría a un órgano de más de 14 metros!

El propio Charles Darwin, que dedicó varios años de su vida al estudio de estas criaturas libidinosas, no pudo ocultar su asombro. En 1854, describió el pene del Cryptophialus como «wonderfully developed». No era para menos: podía alcanzar hasta nueve veces la longitud del animal.

La explicación del prodigio es tan sencilla como ingeniosa: los diminutos machos viven adheridos a las hembras y necesitan alcanzar los óvulos alojados en su interior. Otros cirrípedos se enfrentan a un problema distinto: para reproducirse, deben alcanzar a sus vecinos sin poder desplazarse. Algunas especies incluso desarrollan penes más cortos y gruesos cuando el oleaje es intenso, y más largos y delgados en aguas tranquilas.

Cuando se está condenado a pasar toda la existencia pegado a una piedra, disponer de semejante instrumento deja de ser una extravagancia y pasa a ser una necesidad. Los creacionistas, todavía empecinados en negar la evolución darwiniana, deberían erigir el portentoso apéndice del modesto cirrípedo en la prueba reina del diseño inteligente.

Los aparentes caprichos de la madre naturaleza solo adquieren sentido al examinarlos desde la perspectiva evolutiva. En los grandes monos antropoides, el tamaño de los testículos y, de manera más controvertida, ciertas características del pene se han relacionado con lo que los biólogos denominan competencia espermática: la lucha entre los espermatozoides de distintos machos por obtener el privilegio de fecundar un óvulo.

Algunos investigadores han sugerido que la anatomía particular del pene humano podría desempeñar una función similar a la de una bomba de succión, como las que usan los plomeros para destapar inodoros. Según esta hipótesis, el glande, con su corona característica, permitiría desplazar hacia afuera parte del semen depositado por un competidor durante los movimientos de la cópula. Experimentos con modelos artificiales han demostrado que el mecanismo puede funcionar en condiciones de laboratorio. Que haya desempeñado realmente ese papel en nuestra evolución sigue siendo objeto de acalorados debates entre los penetólogos.

De ser cierta la hipótesis, habría que reconocer que el Gran Arquitecto se tomó algunas molestias para dotarnos de un instrumento de sorprendente versatilidad. Además de cumplir sus funciones reproductivas, podría servir para eliminar del terreno las «huellas» de los competidores. Una combinación de jeringa, pistón y herramienta de fontanería que difícilmente habría imaginado el ingeniero sanitario más inspirado. Después de todo, ante semejante prodigio de ingeniería, ¿cómo no sospechar la intervención de un diseñador inteligente?

Es razonable pensar que la selección natural favorece las características que aumentan las probabilidades de fecundación. Lo interesante es que el éxito de un individuo puede depender tanto de sus propias virtudes como del fracaso de sus competidores. La reproducción parece obedecer, en ocasiones, a un principio maquiavélico: ¡lo importante no es ganar, sino que los otros pierdan!

La batalla comienza mucho antes de llegar al óvulo. Invisibles a nuestros ojos, millones de frenéticos espermatozoides deben adentrarse en un territorio desconocido y emprender una travesía poco recomendable para los pusilánimes. El recorrido comienza en la vagina, cuyo medio, normalmente ácido, resulta hostil para muchos de ellos. Luego aparece el moco cervical, que puede actuar como barrera, aunque durante los días fértiles facilita su paso.

Los sobrevivientes deben atravesar el útero, internarse en una de las trompas de Falopio y encontrar el óvulo, si tienen la fortuna de coincidir con él. Después de semejante recorrido, apenas unos pocos alcanzan las inmediaciones de su objetivo. Y todavía les espera una última prueba: atravesar las cubiertas que protegen al óvulo. Como ante una fortaleza, los últimos aspirantes se disputan el honor de penetrar en la cámara real, reservada para uno solo.

En este escenario de competencia feroz, la selección natural ha favorecido, en numerosas especies, otra estrategia masculina: producir espermatozoides en cantidades industriales. Y para semejante empresa se necesitan testículos de buen tamaño.

La relación es reveladora. En las especies cuyas hembras se aparean habitualmente con varios machos durante un mismo período fértil, los testículos tienden a ser más grandes. Cuando la competencia se resuelve antes de la cópula, mediante la fuerza o el dominio territorial, la presión por producir grandes cantidades de espermatozoides disminuye.

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El dictamen biológico es inapelable: ¡cuanto más infieles las hembras, más huevones los machos!

El gorila dominante de espalda plateada, amo y señor de su grupo, puede darse el lujo de despreocuparse de semejantes menesteres. Para mantener alejados a sus competidores le basta su formidable musculatura. Sus testículos, en comparación con el resto de su anatomía, resultan casi ridículos. La naturaleza, siempre tan práctica, parece haber decidido que no valía la pena invertir en artillería cuando ya se disponía de un ejército de ocupación.

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Muy distinta es la suerte del pobre chimpancé. En sus comunidades, las hembras sexualmente receptivas pueden aparearse repetidamente con múltiples machos. Para estos atribulados individuos, conquistar los favores de una hembra apenas marca el comienzo de la batalla. Lo que sigue ocurre en la intimidad de su aparato reproductor, donde los espermatozoides de varios pretendientes pueden encontrarse disputándose el mismo premio. No sorprende que los chimpancés tengan testículos enormes en relación con su peso corporal, proporcionalmente mucho mayores que los nuestros. Cuando resulta imposible impedir que entren los competidores, lo razonable es presentarse con un ejército más numeroso.

Nuestra situación entre los grandes simios es intermedia. Tenemos testículos proporcionalmente mayores que los del gorila, pero bastante menores que los del chimpancé. Esto sugiere que la competencia espermática pudo haber desempeñado algún papel en nuestra historia evolutiva, aunque sería aventurado considerar la anatomía masculina como prueba irrefutable de la infidelidad femenina a lo largo de milenios. Los testículos son órganos reproductivos, no archivos parroquiales de las aventuras clandestinas de nuestras antepasadas.

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¿Y por qué, entonces, nuestro pene es, en términos relativos, tan grande? La competencia espermática es una explicación posible, pero quizás no sea la única. Algunos estudios sugieren que la elección femenina también pudo haber contribuido a su evolución. Al parecer, las preferencias sexuales de nuestras antepasadas influyeron en la anatomía de sus descendientes masculinos. La naturaleza suele resistirse a las explicaciones demasiado simples y, en materia de sexo, parece inclinarse siempre por hacerles la vida más difícil a los machos.

No me sorprende que la preocupación masculina por el tamaño del pene, una obsesión que seguramente se remonta a mucho antes de la invención del taparrabos, haya perdurado durante milenios. La llamada «envidia del pene» parece ser una realidad, pero acaso la padezcan con mayor intensidad los hombres que las mujeres. Otra equivocación, entre tantas, del despistado señor Freud. Para descubrir quién envidia realmente el pene ajeno, tal vez le habría bastado con entrar en un vestuario masculino.