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Nos pusimos a mirar los nombramientos de Abelardo de la Espriella y encontramos que en el Gobierno de los nunca abundan las mañas de siempre: roscas, hojas de vida infladas y hasta personas imputadas por delitos. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro!
Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia prometiendo gobernar con "los nunca": los que nunca vivieron del Estado, los que nunca hicieron parte de la rosca. Revisamos los nombramientos de sus primeros meses de gobierno y encontramos políticos de siempre, amigos, socios y familiares del presidente, y hasta funcionarios con investigaciones penales. En este capítulo de La Pulla contamos quiénes son los nunca de Abelardo, desde sus "hermanos del alma", Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, y Carlos Suárez, presidente de su junta directiva, hasta la exesposa, el excuñado y la familia de la primera dama, que hoy tienen cargos en el Estado.
También repasamos las hojas de vida milagrosas del Gobierno: las maestrías que la ministra de Cultura, Paola Holguín, y el viceministro de Vivienda presentaron sin haberse graduado, los cursos cortos que el canciller Omar Bula habría hecho pasar por títulos y la especialización exprés con la que Jaime Vives llegó a Coljuegos. Hablamos además de Julia Daza en la Biblioteca Nacional, Jaime Andrés Uribe en el Fondo Milagro, Didier Blanco en la UNP y Alejandro Ordóñez en el Ministerio del Interior. ¿Este es el gobierno del mérito que prometió el Tigre o la misma rosca de siempre con otro nombre?
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