 

Publicidad

Deicy Jiménez no es el único escándalo que importa de Gustavo Petro

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

La Pulla
La Pulla

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

En este capítulo de La Pulla repasamos los últimos escándalos de corrupción alrededor del expresidente Gustavo Petro, que van más allá del caso de Deicy Jiménez y del debate sobre su vida privada. Petro llevó a su Gobierno a personas cuestionadas que hoy están en el centro de denuncias por contratos públicos, cargos repartidos a cambio de favores y redes de corrupción en el Estado. Las investigaciones siguen abiertas, pero la pregunta es: ¿quién responde por haberlas nombrado?

Entre esas personas están Eva Ferrer, Manuel Grau y Xavier Vendrell, los tres españoles a los que Petro nacionalizó en tiempo exprés. Ferrer acusa hoy a la ex primera dama Verónica Alcocer de manejar una red que repartía cargos y contratos públicos, y a Grau lo señalan de presionar nombramientos en el Grupo Ecopetrol. También están Juliana Guerrero, que confesó ante la Fiscalía delitos para inflar su hoja de vida, y Angie Rodríguez, exjefa del despacho presidencial, que dice haber conocido una red de personas protegidas por Petro que recibían contratos. A Gabriela Muñoz y a su familia los señalan de poner y quitar funcionarios en la Aerocivil. Y está la propia Deicy Jiménez, que dice que recibió contratos en el Congreso y en el Ministerio del Interior a cambio de tener relaciones con Petro.

Si les gusta lo que hacemos, los invitamos a hacer un aporte en nuestra Vaki.

¡No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita!

Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y canales de WhatsApp y Telegram.

La Pulla

Por La Pulla

Conoce más

Temas recomendados:

columna de opinión

Opinión
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Las noticias de hoy
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido