Deicy Jiménez no es el único escándalo que importa de Gustavo Petro

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En este capítulo de La Pulla repasamos los últimos escándalos de corrupción alrededor del expresidente Gustavo Petro, que van más allá del caso de Deicy Jiménez y del debate sobre su vida privada. Petro llevó a su Gobierno a personas cuestionadas que hoy están en el centro de denuncias por contratos públicos, cargos repartidos a cambio de favores y redes de corrupción en el Estado. Las investigaciones siguen abiertas, pero la pregunta es: ¿quién responde por haberlas nombrado?
Entre esas personas están Eva Ferrer, Manuel Grau y Xavier Vendrell, los tres españoles a los que Petro nacionalizó en tiempo exprés. Ferrer acusa hoy a la ex primera dama Verónica Alcocer de manejar una red que repartía cargos y contratos públicos, y a Grau lo señalan de presionar nombramientos en el Grupo Ecopetrol. También están Juliana Guerrero, que confesó ante la Fiscalía delitos para inflar su hoja de vida, y Angie Rodríguez, exjefa del despacho presidencial, que dice haber conocido una red de personas protegidas por Petro que recibían contratos. A Gabriela Muñoz y a su familia los señalan de poner y quitar funcionarios en la Aerocivil. Y está la propia Deicy Jiménez, que dice que recibió contratos en el Congreso y en el Ministerio del Interior a cambio de tener relaciones con Petro.
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