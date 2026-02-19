Así sonarían los partidos si dijeran la VERDAD | La Pulla

Escucha este artículo
Los políticos mienten. Aquí les ayudamos a decir la verdad. Aunque en campaña prometen que son la salvación de Colombia, con La Ché decidimos modificar su publicidad para que sea más honesta. Vengan a ver los escándalos de los partidos más grandes del Congreso.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:
- Carlos Ramón González: de una fiesta en Nicaragua a acusado ante la Corte Suprema
- Las siete claves de la condena contra Santiago Uribe Vélez
- Cambio Radical abre investigación disciplinaria contra Lorduy por presunto acoso sexual
- Corte Suprema compulsó copias para investigar a Petro por topes en su campaña
