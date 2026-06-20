Cepeda vs. Abelardo: ¿quién tiene mejores propuestas? | La Pulla

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Nos leímos los programas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella para que ustedes no tuvieran que hacerlo. ¿Tienen un plan para Colombia o solo una lista de deseos? Aquí les contamos.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
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