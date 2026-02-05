Logo El Espectador
Opinión
Cuidado con estos candidatos al Congreso| La Pulla

La Pulla
La Pulla
05 de febrero de 2026 - 06:25 p. m.
En las elecciones al Congreso 2026 hay de todo: candidatos investigados, clanes familiares y aspirantes cuestionados que reviven políticamente para esta época.

Aquí les armamos una guía exprés de qué se van a encontrar en el tarjetón para que no les metan los dedos a la boca.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:

La Pulla

Por La Pulla

