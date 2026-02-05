Cuidado con estos candidatos al Congreso| La Pulla

Escucha este artículo
En las elecciones al Congreso 2026 hay de todo: candidatos investigados, clanes familiares y aspirantes cuestionados que reviven políticamente para esta época.
Aquí les armamos una guía exprés de qué se van a encontrar en el tarjetón para que no les metan los dedos a la boca.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:
- ¿Sabe cuánto es el mínimo de votos que necesita un candidato al Congreso para ser elegido?
- Así va el mapa de alianzas entre candidatos al Congreso y a la Presidencia
- “Por qué votar por...”: este es el espacio para sus propuestas si aspira llegar al Congreso
