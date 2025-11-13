El horror del Palacio de Justicia que NADIE ha explicado | La Pulla

Escucha este artículo
Por años, familiares de víctimas del Palacio de Justicia lloraron en las tumbas equivocadas. Muchos todavía no saben qué pasó con sus seres queridos luego del asalto del M-19 y la retoma del Ejército. Aquí les contamos por qué Colombia no ha podido cerrar esa herida 40 años después.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
