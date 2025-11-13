Logo El Espectador
El horror del Palacio de Justicia que NADIE ha explicado | La Pulla

13 de noviembre de 2025 - 06:45 p. m.
Por años, familiares de víctimas del Palacio de Justicia lloraron en las tumbas equivocadas. Muchos todavía no saben qué pasó con sus seres queridos luego del asalto del M-19 y la retoma del Ejército. Aquí les contamos por qué Colombia no ha podido cerrar esa herida 40 años después.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

Alfa Tango(14143)Hace 7 minutos
Eso fue un combate cruel pero esta generación de niños piensa que en 1985 ya existía CSI Miami y nadie quiso identificar los restos. Los exámenes de ADN se los inventaron mucho después. Se hizo lo que se pudo con lo que había. Hay que entender eso también.
Eduardo Sáenz Rovner(7668)Hace 58 minutos
Terrucos y gorilas...
