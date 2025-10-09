Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Opinión
Columnistas

¿La JEP premió a las FARC? Esto es lo bueno y lo feo de las sentencias| La Pulla

La Pulla
La Pulla
09 de octubre de 2025 - 06:14 p. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Hay gente diciendo que la JEP es un tribunal de impunidad que premió a las antiguas FARC. Nos pusimos a revisar sus primeras sentencias para ver qué tan cierto es. Acompáñennos a tener esta conversación incómoda.

Video Thumbnail

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:

Aquí pueden unirse a la Vaki.

¡No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita! 🔔

Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y canales de WhatsApp y Telegram.

La Pulla

Por La Pulla

Conoce más

Temas recomendados:

La Pulla

Opinión

JEP

Víctimas

Acuerdo de paz

FARC

Falsos positivos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.