¿La JEP premió a las FARC? Esto es lo bueno y lo feo de las sentencias| La Pulla

Hay gente diciendo que la JEP es un tribunal de impunidad que premió a las antiguas FARC. Nos pusimos a revisar sus primeras sentencias para ver qué tan cierto es. Acompáñennos a tener esta conversación incómoda.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:
- “El mundo va a aprender de los aciertos y errores de Colombia”: ONU sobre la JEP
- Sentencias de la JEP: las voces de las víctimas de secuestro por las extintas Farc
- Desmemoria
