La trampa de Petro que a NADIE le importa| La Pulla

Gustavo Petro anda más en modo campaña que en modo presidente. Y aunque en Colombia los funcionarios públicos no pueden participar en política, a Petro y sus ministros les importa cinco. Veamos por qué intervenir en política antes de las elecciones no es tan inocente como parece.

La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.

