La trampa de Petro que a NADIE le importa| La Pulla

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gustavo Petro anda más en modo campaña que en modo presidente. Y aunque en Colombia los funcionarios públicos no pueden participar en política, a Petro y sus ministros les importa cinco. Veamos por qué intervenir en política antes de las elecciones no es tan inocente como parece.
La escritura e investigación del guion estuvieron a cargo de Juan Carlos Rincón, Valeria Cortés y Ana María Pedraza. En la presentación está Rincón. Kenny Salamanca editó este video.
Si quieren saber más sobre el tema, les recomendamos:
- Señalan a Petro de estar participando en política: “viola sin pudor las normas”
- Procuraduría abrió investigación al ministro de Justicia por presunta participación en política
- “Son fantasías de la oposición”: Benedetti niega participación en política
Aquí pueden unirse a la Vaki.
¡No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita! 🔔
Pueden seguirnos en nuestras redes sociales: TikTok, Twitter, Instagram, Facebook y canales de WhatsApp y Telegram.