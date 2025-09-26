Señalan a Petro de estar participando en política: “viola sin pudor las normas”

Presidente del Senado, Efraín Cepeda, y jefe de Estado Gustavo Petro. Foto: Archivo

El presidente Gustavo Petro ha sido cuestionado por hacer su reciente comentario dirigido al Pacto Histórico para que este realice la consulta interna para elegir candidato presidencial. Para algunos congresistas se trató de una clara participación en política.

En un trino, el jefe de Estado le pidió a su agrupación política hacer la consulta de octubre: “El Pacto Histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”.

Su mensaje fue cuestionado por algunas figuras políticas, entre las que estuvo el senador del Partido Conservador Efraín Cepeda, quien le pidió a Petro únicamente concentrarse en gobernar y no en el certamen electoral que se adelantará el próximo año para elegir al nuevo presidente y a los congresistas.

Su trino Presidente Petro sobre la consulta del Pacto Histórico es un descaro: viola sin pudor las normas que prohíben a funcionarios públicos meterse en política electoral. Una vez más, actúa como si las reglas fueran para todos menos para usted, pisoteando el Estado de Derecho… — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) September 26, 2025

“Su trino sobre la consulta del Pacto Histórico es un descaro: viola sin pudor las normas que prohíben a funcionarios públicos meterse en política electoral. Una vez más, actúa como si las reglas fueran para todos menos para usted, pisoteando el Estado de Derecho con un desprecio arrogante por los límites legales”, dijo.

El ahora precandidato presidencial agregó: “Usted hoy está más preocupado por la suerte de su partido y las elecciones que por gobernar y solucionar los graves problemas que viven los Colombianos".

La representante de la Alianza Verde Katherine Miranda también criticó el mensaje del presidente: “Qué tal esta burda e ilegal participación en política de Petro. Esto es descarado. Se saltan la ley sin importarles nada. Abusivo”.

En todo caso, el trino del presidente Petro les dejó claro a las bases de la izquierda que el único camino posible para elegir candidato a la Casa de Nariño era la consulta, que finalmente se realizará el próximo 26 de octubre entre Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

